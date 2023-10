Elecciones: el actor italiano que quiere llegar al Concejo de Cartagena

El actor italiano Salvatore Basile llegó a Cartagena con el cine.



La primera vez que pisó territorio colombiano fue en noviembre del año 1968 y según él: “Cartagena era un paraíso, no la tristeza de ciudad que tenemos hoy. En el Centro Histórico no había asfalto y en los balcones se podían ver los fantasmas de la época colonial y la esclavitud. Bocagrande era como las Bahamas: con casas gigantes y patios como selvas, no había edificios, no existía el tráfico caótico que hoy desespera", dice el curtido actor que el próximo domingo busca llegar al concejo de Cartagena de la mano del movimiento ciudadano 'Fuera Malandrines', que impulsan seguidores del alcalde de la ciudad, William Dau.



Testigo de la decadencia de Cartagena, una

de las ciudades más desiguales del país

El actor italiano Salvo Basile es embajador del banco de alimentos Foto: Archivo/ EL TIEMPO

Salvo Basile llegó a la ciudad el siglo pasado de la mano del director italiano Gillo Pontecorvo y del actor Marlon Brando para la filmación del clásico 'Quemada'.



Desde entonces se enamoró de Cartagena de Indias y nunca se marchó. "Chambacú era un arrabal de negros, un gueto africano hermoso, auténtico, desde donde se podía ver el Castillo de San Felipe en toda su grandeza y no existían torres de cemento, ni centros comerciales que impidieran apreciarlo”, añade.



El reconocido actor fue protagonista de la época dorada del cine en Cartagena, donde compartió set con luminarias como Terence Hill, Bud Spencer, Rober de Niro y Klaus Kinski, entre una larga lista de famosos.



“Cartagena era el Hollywood del Caribe y fui el director por muchos años del Festival Internacional de Cine de Cartagena, el festival más antiguo del continente”, relata.



Por supuesto, ha participado en innumerables producciones colombianas de Cine y Televisión. Pero también ha sido testigo de la decadencia de Cartagena, una de las ciudades más desiguales del país.

Es embajador del banco de alimentos para Cartagena

“Confieso que en 50 años de vivir en Cartagena es la primera vez que me da la gana de meterme en esto de la política. Y lo hago porque me lo pidió un movimiento cívico, no un partido político”, narra Basile de 83 años, que aún conserva un espíritu juvenil, y su voz de trueno que lo hizo irremplazable en el séptimo arte.



“Me lanzo por el Concejo porque estoy emputado: desde hace 5 años tengo una fundación que lucha contra el hambre de Cartagena. Me estoy gastando 30 kilos de arroz diarios para darle de comer a 300 niños. Estamos hablando de 150 kilos de arroz a la semana, y 600 kilos al mes; y mientras lloro y busco un apoyo para esta noble causa, los corruptos de este país se roban 50 mil millones del erario público y como si nada. ¿Qué tal el senador de Caldas que pide el 30 por ciento de coima?”, dice.

Salvo lleva almuerzos de lunes a

viernes a niños de barrios vulnerables

Su fundación contra el hambre de Cartagena lleva almuerzos de lunes a viernes a niños de barrios vulnerables. Foto:

“A mí me encanta lo que está haciendo Dau. La gente protesta porque Daun no está arreglando carreteras, pero desde hace muchos años no teníamos un alcalde decente y libre de escándalos de corrupción. Apenas entro le presentó a la ciudad el libro blanco donde reveló unos entuertos de corrupción millonarios”, confiesa.



Su fundación contra el hambre de Cartagena lleva almuerzos de lunes a viernes a niños de barrios vulnerables, entre ellos Nelson Mandela, Flor del Campo, Olaya Herrera y El Pozón.



“Cartagena me ha dado todo: vida, éxito, familia, amigos y hoy tengo que devolverle tanto a esta ciudad”



“Quiero llegar al concejo para luchar contra el hambre, impulsar la educación e implementar el transporte público acuático y transformar la movilidad en la ciudad. A mí Cartagena me lo ha dado todo que me lo ha dado todo, y que hoy me duele el atraso y la desigualdad, como consecuencia de la corrupción”, sostiene, y remata este diálogo con EL TIEMPO con una sentencia que deja ver sus espíritu desinteresado por la política: " Invito a la gente porque voten por mi: si me eligen bien, y si no... mejor"

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En X: @PilotodeCometas