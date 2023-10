CNE descartó doble militancia y Dumek Turbay sigue en carrera por Alcaldía de Cartagena

El Consejo Nacional Electoral (CNE) descartó la doble militancia en modalidad de apoyo por parte del candidato a la alcaldía de Cartagena Dumek Turbay. Luego de revisar todos los elementos materiales probatorios aportados por las partes del proceso, la Sala Plena del CNE negó la solicitud de revocatoria de la inscripción de Turbay, quien sigue adelante en busca del Palacio de la Aduana el próximo 29 de octubre.



(En contexto: Cartagena se debe recuperar de décadas de atraso, por eso quiero ser su alcalde: Dumek)

El proceso: Dumek Turbay no incurrió en doble militancia

Facebook Twitter Linkedin

Dumek Turbay Foto: Campaña de Dumek Turbay

El pasado 11 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptó una demanda en relación con la candidatura del candidato Dumek Turbay quien busca la Alcaldía de Cartagena. En un contexto de creciente inseguridad en la ciudad, este proceso se ha convertido en un tema candente en la política local.



La controversia se originó a raíz de dos demandas presentadas ante el CNE.



La primera fue impulsada por Carlos Berrío Lara, secretario general de la Veeduría Ciudadana Palo de Guayaba, el 26 de septiembre. Berrío acusó a Dumek Turbay, exgobernador de Bolívar y candidato a la Alcaldía de Cartagena, de incurrir en responsabilidad fiscal.



(Además: ‘Cartagena tiene que promover la prohibición de la prostitución’, Judith Pinedo)

Facebook Twitter Linkedin

Elecciones en Cartagena. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Según la demanda, Turbay habría ocasionado un detrimento al patrimonio del estado debido a una deuda entre la Gobernación y la Clínica Madre Laura SAS, que, según Berrío, involucraba supuestas irregularidades en la conciliación y sobrecostos que actualmente ascienden a $45 mil millones.



La segunda solicitud de revocatoria, presentada el 5 de octubre por Javier Doria, también candidato a la Alcaldía de Cartagena, apuntaba a que Dumek Turbay había incurrido en doble militancia. La base de esta acusación se centró en la presencia de Turbay en actos de campaña y publicaciones en redes sociales en compañía de Yamil Arana, candidato a la Gobernación de Bolívar.



No obstante, la ley establece que solo podría hacerlo con Yolanda Wong, rival de Arana y avalada por el Partido Demócrata Colombiano (PDC), que forma parte de la coalición que respalda a Turbay para la Alcaldía, junto a En Marcha y Nuevo Liberalismo. Doria presentó pruebas de estos eventos y del apoyo de Turbay a campañas de otros partidos, como el Centro Democrático y Cambio Radical.

La Sala Plena del CNE negó la solicitud de

revocatoria de la inscripción de Turbay

Facebook Twitter Linkedin

Centro Histórico de Cartagena. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

la responsabilidad fiscal no es una inhabilidad para ocupar cargos de elección popular, y, por lo tanto, no invalida el acto de elección ni el acto de inscripción FACEBOOK

TWITTER

La magistrada Alba Velázquez Hernández, ponente del caso, solicitó pruebas a los demandantes, al propio Dumek Turbay y a terceros relacionados.



En medio de este proceso, Turbay contó con la asesoría legal de Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, exmagistrada del Consejo de Estado, exprocuradora judicial y consultora actual de la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado.



(También: Elecciones: así está mapa de riesgo electoral para Bolívar, a 9 días de las regionales)



El argumento principal de la defensa de Dumek Turbay, presentado por Bermúdez, se centró en la interpretación de la 'doble militancia': sostenía que la simple presencia de un candidato en un evento político de un partido diferente no es suficiente para determinar una 'unión' y, por lo tanto, tampoco para acreditar una doble militancia.



Esta argumentación se enfrentó a la postura de Javier Doria, quien defendió que las plataformas digitales permiten desarrollar apoyos políticos debido a los avances tecnológicos y el uso de redes sociales para hacer proselitismo partidista. Sin embargo, Bermúdez y, aparentemente, la magistrada Alba Velázquez respaldaron la idea de que las imágenes por sí solas no permitían deducir lo ocurrido en esos eventos y no acreditaban el apoyo político de manera inequívoca.



Tras un análisis exhaustivo de las pruebas y los argumentos presentados, la magistrada Alba Velázquez presentó su ponencia, que fue votada de manera unánime por los ocho magistrados presentes en la audiencia. En su veredicto, la magistrada negó la solicitud de revocatoria del acto de inscripción de la candidatura de Dumek Turbay.

Facebook Twitter Linkedin

William García, Judith Pinedo y Dumek Turbay. Foto: Archivo particular

En el caso de la acusación por responsabilidad fiscal, se concluyó que "la responsabilidad fiscal no es una inhabilidad para ocupar cargos de elección popular, y, por lo tanto, no invalida el acto de elección ni el acto de inscripción de un candidato", señala el CNE.



Respecto a la supuesta doble militancia, se desestimó la acusación al no encontrarse pruebas de una adhesión entre Dumek Turbay y Yamil Arana, dado que el partido En Marcha, que inscribió a Turbay, no tenía un candidato a la Gobernación de Bolívar.



(Vale la pena leer: Así se encuentra el pulso por las alcaldías de las principales capitales)



La decisión del CNE permite a Dumek Turbay seguir adelante con su campaña con miras a las elecciones del 29 de octubre.



Esta resolución marca un hito en la carrera política de Turbay y despeja el camino para que los ciudadanos de Cartagena puedan tomar una decisión informada en las urnas.

Cartagena