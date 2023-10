Guajira: denuncian a alcalde de San Juan por presunta participación en política 

En líos se encuentra el alcalde de San Juan del Cesar, Álvaro Díaz Guerra tras ser denunciando ante la vicefiscal general de la Nación, Martha Janeth Mancera, por la presunta entrega de dinero en favor del candidato a la alcaldía Enrique Camilo Urbina Suárez 'Cubita'.



Urbina Suárez aparece involucrado en dicha denuncia interpuesta por Hernando Escobar Medina, presidente de la veeduría ciudadana ‘No Mas Corrupción en Colombia’.



Ambos fueron denunciados por la presunta comisión de conductas punibles tipificadas como constreñimiento al sufragante, fraude al sufragante y corrupción de sufragantes.

Entre las pruebas hay fotografías, memorias USB y videos

Alcalde guajiro en escándalo Foto: Archivo particular

La denuncia señala que el mandatario y el aspirante habrían pactado dolosamente para que el primero presione a ciudadanos, contratistas, funcionarios, líderes y candidatos al concejo, valiéndose del poder que regenta con la finalidad de obtener votos en favor de Urbina Suárez el próximo domingo 29 de octubre.



Según el denunciante, el alcalde Díaz ha ofrecido beneficios a personas para que voten por su apadrinado, con lo que estaría incurriendo en el delito de Constreñimiento al Sufragante.



Entre los elementos que fueron aportados como pruebas se encuentran fotografías, 3 memorias USB y siete videos, en los que presuntamente aparecen alcalde y candidato, cada uno hablando en diferentes escenarios con Marianela Roa Loperena, aspirante al concejo de esa localidad por el Partido MAIS y consejera de juventud, quien habla de su intención de retirar su aspiración a esta corporación, por lo cual tratan de convencerla de no desistir.



Igualmente afirma en la denuncia que el alcalde, junto al candidato, han ido de casa en casa, en el vehículo de su uso personal del mandatario, de placas KOU143, para ofrecer beneficios y dádivas a las personas para que voten por ese candidato.



En uno de los videos entregados a la Fiscalía, se puede ver al alcalde conversando con la mujer, quien es la que graba y le dice: “yo me comprometo un año contigo en hacer obras, te vas a lucir ahí, representas a los jóvenes (…) es una cara que cualquiera la ve y dice: es los jóvenes de San Juan”.



Luego, la mujer dice “usted me entregó este dinero para apoyar al señor Cubita en su campaña (…) quiero que usted lo tenga (…) yo agarré 300.000 pesos de ahí”.

Álvaro José Díaz Guerra, alcalde de San Juan del Cesar, La Guajira. Foto: Alcaldía de San Juan del Cesar

En otro vídeo al parecer aparece la misma mujer con Cubita y le dice “Hay cosas que se salen de las manos, yo quiero que usted sepa que el recurso que me estregó Álvaro Díaz, yo se lo devolví, pero nada más le entregué 700 lo que significa que los 300 yo se los voy a devolver, pero, no sé cuando”, se le escucha decir. A lo que este le responde: "No, no y me ofendes (…) independiente a la decisión que estés tomando eso queda allí".



Tras la denuncia se conoció otro video en el que la candidata reconoce la grabación de dichas imágenes “soy una joven activista social, lo que significa que siempre me gusta estar generando opiniones y en días anteriores tuve la oportunidad de reunirme con el señor Cubita y tuve una reunión con el señor Álvaro Díaz, las cuales tuve la oportunidad de grabar, porque yo grabo absolutamente todas mis reuniones”, sostiene Roa.



Asimismo, señala que en dicho encuentro con el alcalde le expresó su admiración y algunas situaciones que les pasaban como jóvenes, “daba agradecimiento, toda vez, que algunas veces recibía apoyo de él. En la reunión que tuve con Cubita lo que hice fue resarcir el compromiso que nosotros teníamos porque me estaba retirando de su campaña”.

La Fiscalía deberá investigar la veracidad

y autenticidad del material aportado en la denuncia

Más adelante explica que cuando grabó los vídeos no sabía que pudiera pasar todo lo que está a sucediendo, por lo que sale a aclarar que dichos videos están siendo manipulados. “Salieron de mis dispositivos y están siendo manipulados por personas terceras que no conozco”.



La Fiscalía deberá investigar la veracidad y autenticidad del material probatorio aportado en la denuncia.



El candidato a la alcaldía Cubita Enrique Camilo Urbina Suárez, quien se inscribió en coalición entre los Partidos de la U y Cambio Radical y se enfrenta con el médico Moisés Daza, quien se inscribió por el grupo significativo Somos Progreso en coalición con los Partidos Conservador, Centro Democrático y Liberal.

La defensa del alcalde

En declaraciones a una emisora local, el alcalde Díaz, sin dar nombres, dejó claro que viene siendo objeto de ataques sistemáticos por parte del otro sector político que está en su contra. Relata una serie de denuncias y sucesos que se han registrado en esa localidad en los últimos días, algunas de ellas relacionadas con el otro candidato.



“Han querido desprestigiar la imagen, el honor y el buen nombre del alcalde de San Juan del Cesar manipulando un vídeo y mostrándome una vez más como un rufián que practica delitos electorales con la compra y venta de votos”, sostuvo Díaz.



También se refirió a una de las fotos aportadas como prueba en la que aparece junto a Cubita en frente de una vivienda y asegura que “por la amistad que tengo con él candidato, con el ciudadano Enrique Camilo Urbina en alguna ocasión coincidimos en llegar al mismo tiempo a visitar a un señor que se encontraba en estado de enfermedad”, puntualizó.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha