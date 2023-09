El sueño de Álvaro Efraín Rojas Bermúdez de convertirse en alcalde de La Capilla, en Boyacá, solo dos factores lo pueden acabar: el voto en blanco y la abstención.

A sus 57 años, este administrador de empresas quiere convertir este pequeño municipio del oriente boyacense en un destino turístico que impulse la economía de sus 2.550 habitantes. Y está muy cerca de empezar a trabajar por ello, ya que es el único candidato a la alcaldía que tiene esta población, ubicada a un poco más de dos horas en carro de Bogotá.



Es el único municipio del país donde la Misión de Observación Electoral (MOE) tiene registro de que solo hay un candidato al cargo.



“Esto no me asegura nada –comenta el candidato–. Tengo que seguir trabajando porque hay niveles altos de abstención y la actual administración me hace mala campaña”.



Hace dos meses, Álvaro empezó a caminar puerta a puerta por los dos barrios y las 15 veredas del municipio para dar a conocer sus propuestas y escuchar las necesidades. Una de sus principales banderas es que La Capilla sea un destino turístico, pero también espera resolver la insatisfacción de sus paisanos con la salud y las vías.

Por eso cree que en la recta final su candidatura fue la única que se mantuvo. Lo analiza como una mezcla entre el aburrimiento por los políticos tradicionales y que su cara fue la única que los habitantes de La Capilla vieron cada día tocar a su puerta.



Los días pasan entre eventos, visitas y otras correrías propias de una campaña. Se declara un poco agotado de caminar, pero es consciente de su labor.

El descontento



La leyenda cuenta que una mujer con llamas en los pies le ayudaba cada día a una niña a recoger leña para llevar a su casa. Su aparición se daba justo en el centro de lo que era en ese entonces el paraje de Tenza.



La mujer era la Virgen de la Candelaria, lo que marcó la tradición católica de este municipio, que fundó la capilla de San Miguel y eso determinó lo que sería después el nombre del municipio.

Álvaro Efraín Rojas Bermúdez se lanza por el Partido Conservador. Foto: Cortesía

La zona geográfica donde se ubica La Capilla es conocida como el valle de Tenza, una región cuyas principales actividades, favorecidas por las variedades del clima y su geografía, son la agricultura, la minería de esmeraldas y la producción de café.



Aquí se levantó la Central Hidroeléctrica de Chivor, que abastece de energía a gran parte del país, y fue aquí donde nació Álvaro Efraín, el cuarto de cinco hijos que a finales de los años 80 migró a Bogotá en busca de oportunidades.



Creció en el campo y conoce también la labor en las minas, donde empezó a trabajar muy joven. Al llegar a Bogotá encontró trabajo en las bodegas de confecciones de San Victorino, en el centro de la capital.



“Trabajé por mucho tiempo como comerciante –recuerda–. Pero después la gente se vio afectada y varios negocios quebraron, así que regresé con más frecuencia a La Capilla, donde me ofrecieron ser representante de las asociaciones de mineros en el municipio”.

Como no tenía un amplio conocimiento sobre las condiciones de los esmeralderos, empezó con actividades sociales para que los miembros del gremio hablaran con él y le contaran lo que necesitaban. Fue así como empezó a conocer el descontento general de los habitantes.



“Que las vías, que la falta de comercialización, los pequeños negocios. Todos estaban insatisfechos y las administraciones no hacían nada –recuerda el candidato–. Yo empecé a organizar ‘tamaleadas’ y otros eventos para sacar proyectos adelante, me empezaron a conocer”.



En el camino se convirtió en administrador de empresas y conoció a su esposa, Doris Medina, con quien lleva casado 26 años y tienen tres hijos.



Fundó diferentes emprendimientos y continuó con su vida entre Bogotá y La Capilla, pero las reuniones seguían y las necesidades insatisfechas no se solucionaban.



“A veces no es solo lo que sabe la persona, sino lo que puede hacer o cómo lo entiende –reflexiona–. Yo conozco las necesidades de la gente y en las alcaldías no hacen nada, por eso me lancé en 2019”.



Al perder en las pasadas elecciones siguió trabajando y por eso cree que los otros candidatos no insistieron, ya era bastante conocido.

Una cara familiar



Se lanzó a la alcaldía por el Partido Conservador, “el de mi papá, el que representa las buenas costumbres”. Asegura que la noche en que se enteró de que era el único candidato habló casi hasta el otro día con su esposa, no pudieron dormir por la emoción.

Álvaro Efraín continúa adelantando reuniones porque asegura que aún debe vencer el abstencionismo. Foto: Cortesía

Los cuatro aspirantes que se iban a lanzar no contaron con el apoyo suficiente, así que el camino quedó despejado.



“De todas formas sigo trabajando –señala–. Tenemos que empezar a ver a este municipio como algo más empresarial. Las administraciones locales se han convertido solo en puestos de trabajo por interés. Y creo que hay potencial”.

De lunes a viernes sigue con sus labores de comerciante en Bogotá, los fines de semana visita La Capilla para continuar con sus encuentros. Sostiene que los pecados de las anteriores administraciones fueron la falta de equidad y justicia social, “a veces el poder ciega, no le permite a la gente acercarse. El poder es para ayudar, lo demás viene de la mano de Dios”.



Entre sus ideas para convertir La Capilla en un municipio turístico e internacionalizarlo están el turismo religioso y también las actividades como senderismo.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO

Reactor de EL TIEMPO

NACIÓN@Leugim40

