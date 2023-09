El departamento de Sucre, en el norte del país, enfrenta una profunda crisis de inseguridad y violencia que amenaza la estabilidad, en plena contienda electoral regional para gobernaciones, alcaldías y concejos.



En lo que va del año van 248 muertes violentas. En los últimos días hubo cinco crímenes en 24 horas. Más del setenta por ciento de los crímenes son por sicariato, y han sido cometidos en Sincelejo.



“Yo creo que podemos garantizar en la mayoría del territorio unas elecciones formalmente en paz. Pero creo que tenemos dificultades para controlar la infiltración de las bandas criminales en la política”, señala Héctor Olimpo Espinosa Oliver, Gobernador de Sucre, en diálogo con EL TIEMPO.



Sucre ha sido históricamente puente entre el sur de Bolívar

y el mar Caribe para el paso de drogas y armas

El exviceministro del interior y actual Gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, hizo la denuncia. Foto: Cortesía: Jhon Jairo Mercado

más grave que garantizar la seguridad y la vida de los candidatos y electores, debemos evitar que las bandas criminales infiltren la política FACEBOOK

En medio de esta crisis de violencia, el Gobernador de Sucre se ha convertido en una de las voces institucionales más incisivas que denuncian a las bandas criminales, en medio de una ley del silencio impuesta por el Clan del Golfo en zonas rurales, de la cual, incluso, son víctimas los aspirantes a las diferentes corporaciones.



“Tenemos problemas para evitar la infiltración de estas bandas criminales en la política con los candidatos, no porque los candidatos quieran sino porque les toca, para así los criminales terminar incidiendo en el gobierno, en las corporaciones públicas”, denuncia el funcionario.



En lo que va del año van 248 muertes violentas. Foto: Fuerzas militares

La guerra entre el Clan del Golfo y Los Norteños

Vamos a salir a votar libremente, es así como evitamos que la criminalidad y el narcotráfico nos infiltren las elecciones FACEBOOK

El departamento de Sucre ha sido históricamente puente entre el sur de Bolívar y el mar Caribe para el paso de drogas y armas.



“Hoy en el gobierno hay un problema supremamente grave, más grave que garantizar la seguridad y la vida de los candidatos y electores, debemos evitar que las bandas criminales infiltren la política”, agrega el mandatario.



En Sucre el Clan del Golfo enfrenta una guerra a sangre y fuego contra una banda local emergente señalada por las autoridades como ‘los norteños’.



“Vamos a salir a votar libremente, es así como evitamos que la criminalidad y el narcotráfico nos infiltren las elecciones. Ese es el gran problema que tenemos que afrontar y ahí tiene cada uno la determinación de denunciar”, pide Espinosa Oliver a sus ciudadanos.

'La región retrocedió 20 años en

seguridad', según el mandatario

Héctor Olimpo Espinosa, gobernador de Sucre, es el actual presidente del consejo ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Foto: Archivo Particular

Lo viví en mi territorio. Muchos amigos, y familiares también, terminaron muertos o presos por la incursión de paramilitares y guerrilla en la política FACEBOOK

El funcionario enfatiza que su región vive un claro retroceso en temas de seguridad.



"Estoy angustiado por lo que estamos viviendo, pues yo viví esto. Lo viví en mi territorio. Muchos amigos, y familiares también, terminaron muertos o presos por la incursión de paramilitares y guerrilla en la política. A mí me tocó ser víctima de esto en el año 2003, cuando aspiré a la alcaldía de mi pueblo, por primera vez, tenía 22 años”, sostiene.



Hace 20 y 30 años, en esta región delinquieron las Farc y luego las Autodefensas Unidas de Colombia, hoy la violencia la impone ‘el clan del Golfo’.



'No quiero que más alcaldes terminen presos por contacto con bandas criminales', Gobernador de Sucre

Operativos contra delincuentes en Sucre Foto: Policia Nacional

No puedo decir públicamente los nombres, porque tengo que protegerlos, claro, pero le están pidiéndole de plata a los candidatos para hacer en política. FACEBOOK

“No quiero que eso se repite en nuestro territorio, porque fue un episodio muy triste. Yo de una u otra manera fui víctima de esto y me tocó vivirlo, no quiero que se repita. No quiero que más alcaldes terminen presos por contacto con bandas criminales. No quiero que más concejales terminen presos por esto”, dice.



En esta región los sicarios están asesinando a sus víctimas en sus propios hogares y frente a familias.



"No quiero que estos bandidos terminen infiltrando al Estado, porque sé lo que eso significó para mi región y no quiero que vuelva a suceder, por eso me lleno de valor y lo denuncio", expresa el Gobernador.

Tropas de la Armada, el Ejército y la Policía mantienen operativos en el departamento. Foto: Prensa BRIM1

A mí se me acercan los candidatos y me cuentan y lo pongo en conocimiento de las autoridades, obviamente FACEBOOK

La Misión de Observación Electoral ha revalidado las afirmaciones del Gobernador sucreño, y ha señalado que las comunidades en zona rural de los Montes de María son constreñidas por los violentos.



“A mí se me acercan los candidatos y me cuentan y lo pongo en conocimiento de las autoridades, obviamente. No puedo decir públicamente los nombres, porque tengo que protegerlos, claro, pero le están pidiéndole de plata a los candidatos para hacer en política. Para poder entrar a un corregimiento, para poder entrar al otro, para no molestarle la paciencia”.

Las rutas del narcotráfico impactan

a balnearios y zonas turísticas

Operativos en Sucre Foto: Policía Nacional

... los narcotráficos requieren controlar los Montes de María, para controlar la ruta. Y en el camino van constriñendo a la gente, intimidándola FACEBOOK

Según el mandatario sucreño, esto está sucediendo en San Onofre Ovejas Galeras, en La Mojana, en Guaranda; en el municipio de Sucre, en Majagual y también suceden en San Benito, en la región de San Jorge.



“Y eso es lo que yo me entero, imagínese cuánta gente anda por ahí víctima de los violentos y no se atreven a denunciar”.



“Frente a los Montes de María queda la playa de San Onofre, que limita con María la baja y el Golfo de Morrosquillo: esa playa tiene varias rutas de narcotráfico, y esas rutas requieren control del territorio, es por ello que los narcotráficos requieren controlar los Montes de María, para controlar la ruta. Y en el camino van constriñendo a la gente, intimidándola”.

'Todo eso se va a perder si no atacamos el problema de raíz: el narcotráfico', Gobernador de Sucre

Operativos contra delincuentes en Sucre Foto: Policia Nacional

Podemos hacer todo el esfuerzo como estado: energías, dinero, capacidad institucional. Todo eso se va a perder si no atacamos el problema de raíz: el narcotráfico FACEBOOK

Según Espino Oliver, la criminalidad se ha tomado los Montes de María y las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo han resultado oportunas, pero ineficaces.



“No han producido ningún resultado los últimos tres años”, dice.



“Podemos hacer todo el esfuerzo como estado: energías, dinero, capacidad institucional. Todo eso se va a perder si no atacamos el problema de raíz: el narcotráfico. Y ese problema hay que atacarlo con claridad y con determinación. Entre más droga, más violencia”, concluye.

