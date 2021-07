Tumban elecciones atípicas en pueblo guajiro y alcalde vuelve al cargo

Fallo de tutela, en segunda instancia, del Consejo de Estado dejó sin efectos la sentencia del Tribunal de La Guajira que anulaba la elección de Hamilton García Peñaranda, como alcalde de Fonseca.



García deberá regresar al cargo, y no habrá elecciones atípicas en esta localidad, las cuales estaban previstas para este domingo primero de agosto.



Así mismo, ordena la autoridad judicial que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación, modifique el fallo de tutela de primera instancia para amparar el derecho al debido proceso.



También dejó sin efectos el decreto 126 del 3 de junio de 2021 que encargó como mandatario a Enrique Fonseca, uno de los miembros de la terna presentada por el movimiento ciudadano y que además convocó a elecciones para elegir alcalde.



“La Sala considera que la autoridad accionada no dio la debida argumentación que justificara su apartamiento, pues se basó en providencias no aplicables, a sabiendas que esa decisión judicial era la que guardaba el mayor grado de similitud fáctico y jurídico con el caso”, señaló la Sala.



Al conocer la decisión García, envió un audio a sus seguidores que se hizo viral “mi gente, estoy feliz, estoy contento, me concedieron los derechos políticos, vuelvo a la alcaldía de Fonseca, se hizo por fin justicia. ¡Gracias Dios mío!”.



En sentencia de única instancia del 5 de febrero de 2021, el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira declaró la nulidad del acto de elección de García como alcalde de Fonseca, para el periodo 2020-2023, por encontrarse incurso en inhabilidad.



Según el Tribunal, García estaba inhabilitado por parentesco en segundo grado de consanguinidad con Flor Elvira García Peñaranda, quien fungía para la época como gerente del Hospital Nuestra Señora de los Remedios de la ciudad de Riohacha.



Dos candidatos aspiraban a la alcaldía

Solo dos candidatos, de tres, quedaron en la recta final de la contienda para ser escogido como alcalde de Fonseca: Manuel ‘Manolo’ Torres Blanchar y Orangel ‘Junior’ Romero Ortega.



Torres, quien se inscribió con aval del Partido Conservador, representaba la continuidad de García en el Gobierno. Mientras que Romero, con aval del Partido Liberal, se enfrentaba nuevamente a García.



Ambos candidatos que quedaron a media marcha, habían cerrado sus campañas el pasado fin de semana, con eventos masivos que generaron una gran aglomeración de personas, desafiando el covid, pese a la advertencia de la Procuraduría.



Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

