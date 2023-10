Elecciones en Cauca: disturbios, quema de votos y amenazas de disidentes

En medio de las elecciones regionales y municipales del pasado 29 de octubre, se presentaron disturbios en Cauca y otras alteraciones al orden público en Balboa, Almaguer, Sucre, Suárez, Miranda y Argelia.



En videos que circulan a través de redes sociales como X, se observa cómo después del preconteo de las elecciones regionales, cientos de personas van por las calles con palos y piedras por las calles de -presuntamente- Balboa.



Graves disturbios se presentan a esta hora en el municipio de Balboa en el sur del Cauca. La Alcaldía decretó toque de queda. Se presentó un atentado contra el Alcalde electo. @oscar10solarte @CaracolRadio pic.twitter.com/5o1PclEEgf — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 30, 2023

En el material audiovisual se observa a un grupo aproximado de 100 ciudadanos, que usaban banderas y camisetas de un partido político, atacar las instalaciones de una institución educativa porque no estaban de acuerdo con los resultados electorales.



Al parecer, los disturbios que se presentaron a eso las 7:00 p. m., habrían ocurrido por presunta compra de votos, según señalaron las autoridades.



La Fuerza Pública tuvo que intervenir con bombas de humo y aturdidoras, además fue decretado toque de queda por la alcaldía municipal.



Horas antes, al comienzo de los comicios electorales en Balboa, se presentó un enfrentamiento de dos candidatos a la Alcaldía, en la localidad de La Lomita, en zona rural.

Por otro lado, en Almaguer, personas ingresaron a la fuerza al lugar donde se realizaba el preconteo de votos y, posteriormente, se tomaron la alcaldía e incineraron el material electoral. Autoridades informaron que los encargados de las elecciones fueron agredidos físicamente, aunque no se reportaron heridos de gravedad.



Algo similar ocurrió en Argelia, uno de los puntos más críticos en cuanto a seguridad electoral, donde fueron quemados votos por ciudadanos que no estaban conformes con los resultados electorales. Hubo jurados a los que ciudadanos que no aceptaron los resultados no les permitieron salir de los lugares de votación.



También se reportaron otras alteraciones del orden público en Suárez, Miranda y Sucre.



De acuerdo con la información aportada por funcionarios de las alcaldías y de la misma Policía del Cauca, en Sucre, tras la captura de una persona, se registró una asonada contra integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.



“El ciudadano debió presentar la cédula en el puesto de control que adelantaban en el puesto de votación de este municipio, por eso fue capturado porque era requerido por la justicia. Algunos intentaron evitar la aprehensión”, informó la Policía.



Mientras tanto, en el sector Potrerito, en zona rural de Miranda, la guardia indígena expulsó al Ejército y asumió la tarea de la Fuerza Pública.



En Suárez, por su parte, denunciaron que integrantes de disidencias impartieron la orden de que todas las personas, mayores de 18 años, debían votar.



El 26 de octubre, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el cual advertía sobre los riesgos en algunos municipios por violencia, debido a distintos factores como irregularidades previas a los comicios o situaciones atípicas en las votaciones.



“De acuerdo con información acopiada por nuestro Observatorio de Conflictividad Social, identificamos que podrían suceder actos de perturbación al certamen democrático y alteraciones del orden público por una posible inconformidad de ciudadanos con los resultados electorales de este 29 de octubre. Esto, de ser así, derivaría en manifestaciones o protestas, disturbios y asonadas”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.



La entidad también reportó que los principales factores de riesgo en estos casos son “el incremento atípico de inscripción de cédulas y trashumancia electoral”, así como los antecedentes de protestas, disturbios y asonadas en comicios pasados.



MICHEL ROMOLEROUX

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

POPAYÁN

