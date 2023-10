Elecciones 2023: ciudadanos en Cesar no pueden votar por medida de inhabilidad del CNE

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la jornada electoral transcurre en calma en el Cesar. Sin embargo, de 889.247 personas aptas para votar en el departamento, un grupo de ellas no ha podido ejercer su derecho al voto porque sus cédulas aparecen inscritas en otros lugares del país.



“Algunas llegaron a las mesas de votación y encontraron que su cédulas aparecen registradas en Santa Marta, Cúcuta, Bogotá. La mía apareció en Ocaña, una ciudad donde no voy hace seis años”, comentó un residente de Valledupar.



Una funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de esta zona del país, explicó que esto obedece a una resolución que expidió recientemente el Concejo Nacional Electoral, en la cual dejó sin efecto cerca de 17.000 cédulas en el Cesar.



“Siempre voto en Valledupar y ahora aparece en Manaure (Cesar), como que yo viviera allá o me pueden trasladar en carro expreso hasta ese lugar para poder votar. Que terrible todo esto”, se lamentó una mujer a través de sus redes sociales.



Una situación similar vivió otro ciudadano que trabaja en Valledupar y está censado en el Sisbén, pero su documento aparece registrado para votar en La Vega, zona rural de la capital del Cesar.



“No me parece un error, creo que el problema es del sistema informático. El problema es por qué me cambiaron de lugar”, comentó otro internauta.



Según datos de la Registraduría, el número de cédulas inscritas en este departamento es de 77.209, de las cuales 20.547 corresponden a Valledupar.



En esta cita democrática, la entidad ha dispuesto 2.732 mesas de votación en toda la región, de las cuales 999 serán ubicadas diferentes puntos de esta ciudad: 897 en el casco urbano y 27 en la zona rural.



Los puestos de votación en la capital del Cesar están ubicados en Uparsistem, Sena, Areandina, Instituto Educativo Pompeyo.



El consolidado de candidatos inscritos para diferentes corporaciones es de 3.591, distribuidos de la siguiente manera: Gobernación (9), Alcaldía (157), Asamblea (100), Concejo (3.216) ediles (109).



LUDYS OVALLE JÁCOME

Para EL TIEMPO

VALLEDUPAR