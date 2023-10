Cantante de Los Diablitos y actor Salvo Basile se 'quemaron' en las elecciones 2023

Colombia eligió gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles este 29 de octubre en las elecciones territoriales 2023. Entre los numerosos candidatos, había uno que otro famoso que, al final, resultó 'quemándose', pues los votos no le alcanzaron. No obstante, un exarquero colombiano sí logró 'atajar' la derrota.

El cantante Miguel Morales perdió otra vez la alcaldía

¿La tercera es la vencida? Para el intérprete de 'Acompáñame' no lo fue. No logró por tercera ocasión ganar la Alcaldía de Valledupar. El exintegrante de Los Diablitos esta vez obtuvo más de 18 mil votos en la capital del César y quedó en tercer lugar.

Ernesto Miguel Orozco, con 68 mil votos, se convirtió en el nuevo mandatario.

El cantante vallenato, de 63 años, se había lanzado en 2011 y 2015. En su primera aspiración, logró unos 10 mil votos y en la segunda cerca de 22 mil.

Miguel Morales había agradecido, antes de conocer los resultados, a quienes lo apoyaron en su travesía política. "Valledupar hoy cambiará la historia", expresó.

Actor Salvo Basile perdió en Cartagena

El reconocido actor y productor italiano Salvatore Basile, conocido como Salvo Basile, se lanzó al Concejo de Cartagena por el movimiento Fuera Malandrines, impulsado por seguidores de William Dau, alcalde de la ciudad.

"Confieso que en 50 años de vivir en Cartagena es la primera vez que me da la gana de meterme en esto de la política. Y lo hago porque me lo pidió un movimiento cívico, no un partido político", expresó en charla con EL TIEMPO.

Actor italiano Salvo Basile. Foto: Yomaira Grandett. EL TIEMPO

Según contó para este diario, se lanzó porque estaba indignado por cómo la capital del Bolívar tenía tantas problemáticas, como el hambre de un sector de su población: "Me estoy gastando 30 kilos de arroz diarios para darle de comer a 300 niños. Estamos hablando de 150 kilos de arroz a la semana, y 600 kilos al mes; y mientras lloro y busco un apoyo para esta noble causa, los corruptos de este país se roban 50 mil millones del erario público y como si nada".

Con más del 55 % de las mesas informadas en la ciudad, el movimiento por el que se inscribió no alcanzaba el 1,7 % del total de los votos. Salvo Basile superaba los 480 votos, cantidad insuficiente frente a otros candidatos.

Leandro Castellanos 'atajó' la derrota

El exfutbolista Leandro Castellanos, quien hizo parte del Deportivo Pereira, América de Cali, Deportivo Cali, Independiente Medellín y Santa Fe, tendrá un puesto en el Concejo de Bogotá.

Leandro Castellanos. Foto: Archivo / EFE

El exarquero, de 39 años, siguió los pasos de su hermano Jairo Alberto Castellanos, actual senador. Pasará de las canchas al recinto político de la capital tras aspirar por el partido Alianza Verde.

Con el 98 % de las mesas informadas, el partido Alianza Verde obtendría ocho curules. Castellanos alcanzó el quinto puesto en la lista al recibir más de 22 mil votos.

"Ya estamos por llegar al minuto 90, y el pitazo final será en las urnas. Infinitas gracias por tanto cariño. Vamos a hacer historia en Bogotá y será de la mano de ustedes", dijo en sus redes sociales antes de la jornada de elecciones.

