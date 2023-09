La carrera por la Alcaldía de Pereira está lista y siete candidatos participan en la contienda electoral. Varios partidos y movimientos políticos se disputan el primer cargo de la ciudad. Algunos son conocidos para los pereiranos y otras son rostros nuevos para el electorado. EL TIEMPO habló con los aspirantes y les consultó por su principal propuesta de campaña.



El abanico de aspirantes se abre con Stiven Cárdenas, quien ha sido concejal de Pereira durante dos periodos y aspira a la Alcaldía por el movimiento de Salvación Nacional.

Sostuvo que su principal propuesta es posicionar a Pereira dentro de las cinco ciudades con mayor índice de competitividad del país, con el objetivo de garantizar mayores niveles de calidad de vida para la gente.



“Para lograrlo ejecutaremos acciones viables desde los aspectos técnicos, jurídicos y presupuestales, en materia de seguridad, infraestructura, movilidad, educación, justicia social y confianza inversionista, por medio de las cuales se permita proyectar la ciudad de los próximos 50 años”, apuntó.



Otro de los candidatos es Maicol Lopera, quien lleva dos periodos como concejal. Aspira por primera vez a la Alcaldía por el movimiento Alianza por Pereira, siendo uno de sus mayores apoyos el partido Liberal de la corriente del senador Juan Pablo Gallo.



Expresó que su principal propuesta es ‘cuidar a Pereira’, esto “a través de acciones que requieren determinación y compromiso; quiero una Pereira segura a través de la incorporación de la tecnología sumada al aumento de pie de fuerza; quiero una Pereira con más vías que conecten a la ciudad para que los ciudadanos puedan llegar a sus destinos en menor tiempo”.



Señaló que, para ello, buscará aprovechar que la capital es “la mejor ciudad de Colombia para vivir” para atraer empresas que quieran instalarse allí. “Esto considerando las bondades de una región que lo tiene todo cerca: los grandes centros de consumo, el puerto de Buenaventura, ciudades capitales de primer orden, vías de doble calzada para salir y llegar de la ciudad”, agregó.



La candidata por el partido por los alternativos es Diana Osorio, quien aspira por el partido Alianza Verde. Osorio le dijo a este medio que su principal propuesta está enfocada en política pública de seguridad y convivencia ya que las cifras que se tienen actualmente en la ciudad son preocupantes.



“Uno de cada dos personas siente miedo y temor por su vida, hoy se generan 9 hurtos al día en la ciudad y 6 lesiones personales, llevamos 12 mujeres asesinadas y 7 de ellas por feminicidio. Esto no puede seguir sucediendo. Se debe hacer un enfoque integral para resolver estas grandes dificultades. Necesitamos avanzar con la política pública de seguridad y convivencia, que podamos mejorar la infraestructura de la fuerza pública y ampliar el pie de fuerza y reestructurar los cuadrantes de la policía”.



La candidata enfatizó que se debe recuperar el centro de Pereira además de otros parques y plazas que están descuidadas y pueden ser foco de delincuencia.



“Necesitamos fortalecer las rutas de atención contra la violencia de género, vamos a acompañar las entidades del sistema. Vamos a retomar las casas refugio. En nuestra ciudad no pueden existir más mujeres violentadas”.



Otra candidata es Martha Álzate por el movimiento Dignidad y Compromiso. Es ingeniera civil con estudios de posgrado además de que desempeñó en varios cargos públicos y ha sido columnista en diferentes periódicos.



Álzate explicó que su propuesta se enfoca el déficit de vivienda de interés prioritario que tiene Pereira. ‘’Las últimas unidades de vivienda (de interés prioritario) se construyeron cuando yo fui secretaria de planeación de la ciudad y fue en Villa Santana, los proyectos de Tokio, El Remanso y Guayabal”.



Añadió que la ciudad tiene entre 10.000 y 12.000 familias viviendo en zonas de invasión, áreas de riesgo, de ronda de ríos y quebradas y de deslizamientos. “Son personas viviendo en condiciones muy precarias. Pretendemos hacer la entrega de 10.000 unidades con servicios públicos (con el urbanismo) para emprender con los adjudicatarios un gran proceso de auto construcción de sus viviendas. Grandes secciones de la ciudad como los barrios Hernando Vélez, los 2.500 lotes, Samarias, y algunos sectores de parque industrial se han hecho por autoconstrucción”.



De otro lado está Mauricio Salazar, quien aspiró a la Alcaldía en las elecciones anteriores, pero quedó en segundo lugar asumiendo el liderazgo de la oposición. El candidato es respaldado por varios movimientos y partidos como Primero Pereira, MIRA, Ola Naranja, entre otros.



Salazar señaló que no podría hablar de una sola propuesta porque son muchos los frentes complejos en Pereira. Entre los que destacó la seguridad y la movilidad.



“Quiero una Pereira donde podamos caminar sin temor y por ello fortaleceré las redes de apoyo ciudadano para la prevención del delito, implementaré la seguridad 24 horas con empresas de vigilancia privada en los principales parques de la ciudad, siempre de la mano con la Policía Nacional. También priorizaré la creación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y volveremos a tener Alcaldía Nocturna, porque los bandidos no duermen”, apuntó.



Otro candidato es William Ospina Osorio, quien es el aspirante por el partido Verde Oxígeno. Es periodista, actor y humorista. Dijo que buscará mejorar la ciudad con sus ideas creativas.



“Los recursos públicos han sido robados durante décadas y necesitamos recuperarlos para los trabajadores, empresarios y ciudadanos en general. Esto conlleva a bajar de impuestos. Además, mover el flujo de caja trayendo recursos no solo del Estado sino del extranjero. Mi especialidad es ser creativo, quiero reparar la confianza de los ciudadanos, quiero llegar a cambiar un poco la consciencia, a decirle a la gente que la humanidad se está perdiendo, necesitamos evolucionar como ciudad y país, para cambiar el mundo debemos cambiar nosotros primero”.



Finalmente, en la contienda está Óscar Cruz, el candidato del Pacto Histórico. Es un empresario que fue concejal por 12 años y retorna a la vida política.



“Mi principal propuesta para Pereira es lograr el desarrollo social, político y económico de la ciudad a través del progreso del agro, la educación y la inversión social. Esto, humanizando a Pereira, poniendo en primer lugar a las personas, pensando en su bienestar en todos los sectores (salud, educación, empleo, etc)”, mencionó.



El candidato agregó que con esta humanización buscará que quienes habitan y lleguen a Pereira, se sientan parte de ella y trabajen por recuperar “la ciudad que soñamos”.



Laura Sepúlveda - Laura Usma

Especial para EL TIEMPO

EJE CAFETERO