A casi un mes de que se termina el plazo de las inscripciones para las elecciones de octubre comienzan a notarse los movimientos políticos en las ciudades principales; por ejemplo, los Char en Barranquilla, y la preocupación de a dónde se trasladarán los votos en Bucaramanga de Rodolfo Hernández, excandidato presidencial, entre otros.

Uno de los barrios más exclusivos de la 'Ciudad de la eterna primavera'. Foto: Página Oficial de la Alcaldía de Medellín.

Medellín

El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a pesar de no haber confirmado su candidatura, es quien parte como favorito para la alcaldía de Medellín a poco menos de cuatro meses de las elecciones.



Así lo dicen las más recientes encuestas y los diversos analistas políticos, quienes ponen al exalcalde de la ciudad como el favorito en la puja por suceder a Daniel Quintero.



José Andrés Rico, docente investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), expresó que, si bien el panorama está “muy biche” y es muy cambiante en Medellín, en este momento los otros dos candidatos que le siguen a ‘Fico’ son Juan Carlos Upegui, quien representa al continuismo del movimiento del alcalde Daniel Quintero, y Gilberto Tobón.



“Actualmente hay dos bloques que están compitiendo: El bloque de la continuidad y el bloque de aquellos que representan lo opuesto, pero posiblemente haya un candidato que esté muy en el centro y que tal vez tome parte hacia uno de esos dos sectores, puede que empiece a mostrarse como una opción interesante”, expresó el docente.



Por su parte, Miguel Jaramillo Luján, estratega político, coincidió en que, de lejos, Gutiérrez parte como favorito, seguido de Upegui. Sin embargo, para él, el tercer candidato con opciones sería Rodolfo Correa. “Creo que hoy hay un abanico de candidatos amplio, pero creo que de cinco o seis que tenemos que van a inscribirse, unos tres o cuatro van a poder dar esa sorpresa”, opinó Jaramillo Luján.



Sin embargo, si algo ha quedado claro en Medellín en las dos últimas elecciones, es que no siempre el favorito es el que gana. Tanto en 2015 como en 2019 Federico Gutiérrez y Daniel Quintero, respectivamente, llegaron a estar últimos en las encuestas y terminaron ganando las elecciones.

Uniformados de la Policía de Cali se desplegaron en toda la ciudad, sobre todo, en el oriente. Foto: Policía Metropolitana de Cali

Cali

Entre tanto, en Cali -con más de una veintena de precandidatos- encuestas mencionan que en el sonajero estaría el empresario Tulio Gómez, del América de Cali, así como Roberto Ortiz, hoy concejal y quien fue el fuerte contendor del actual alcalde Jorge Iván Ospina hace cuatro años, además de la exsecretaria de Salud Miyerlandi Torres y Alejandro Éder, seguidos por Diana Rojas, Juanita Cataño y el exministro Wilson Ruiz.



Sin embargo, analistas señalan que aún no es posible precisar en este momento, quiénes serían los tres precandidatos más fuertes en Cali.



El analista político Diego Arias dijo al respecto: " Tantas candidaturas (23 en principio) podrían suponer una riqueza democrática, pero puede evidenciar más bien la ausencia de proyectos políticos colectivos realmente fuertes y si se quiere serios. Los ecos del estallido social y los temas de orden y seguridad van tener una incidencia directa sobre las propuestas de los candidatos. Algunos se reclamarán como los más idóneos para superar la difícil situación de la ciudad".



Por su parte, el politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana Armando José Vargas explicó que es normal la cantidad de candidatos a estas alturas, pero en parte esto demuestra una falta de liderazgo en la ciudad. “No hay un sector o un actor clave que lleve ese liderazgo, por el contrario, hay una total dispersión de sectores, entonces, eso hace que aparezcan múltiples personas, apostándole a figurar en la intención de voto".



Sobre si habrá continuismo, Vargas afirmó que la desaprobación al trabajo de Ospina es clara, por lo que se verá mucho es un mensaje de campaña tomando distancia del actual alcalde y de sus políticas. “Hay nombres como Miyerlandi Torres o incluso, Pacto Histórico con Danis Rentería (exsecretario de Paz de Ospina) que, al margen de la ciudadanía, podrían representar un continuismo, seguramente puede haber afinidad política o de colectivos, pero no directamente. No van a salir con un mensaje de frente, dando apoyo o respaldo a la actual Administración".

Fachada de la entrada de la Urbanización Puerta Dorada. Foto: Cortesía

Barranquilla

Por otro lado, la baraja a la alcaldía de Barranquilla la conforma un grupo de candidatos bien conocidos para los electores; no hay caras nuevas.



Algunas encuestas perfilan como favorito a Alejandro Char. El exalcalde ya anunció que va por un tercer mandato y a sostener la hegemonía de la Casa Char (Cambio Radical) por 20 años al frente del manejo del Distrito.



“En estos momentos es poco probable que surja una candidatura que ponga en peligro esa continuidad”, sostiene la periodista Tatiana Velásquez, al indicar que la campaña del concejal Antonio Bohórquez (Polo Democrático) no ha logrado despegar, pero que es quien marca como segundo en las encuestas.



Por su parte, el Pacto Histórico está apenas en un proceso interno de definir una candidatura única a la Alcaldía entre Bohórquez, María Correa y Rigail Romero.



“Si en las elecciones de octubre gana, Alex Char, continuaría la larga tradición de hegemonía política de su familia en el departamento, Sin embargo, esto también podría indicar una falta de diversidad y pluralidad competencia en la arena política Barranquillera”, sostiene el Alejandro Blanco Zúñiga del Centro de investigaciones sociojurídicas de la Universidad Libre.



A su turno, el director de Protransparencia, Horacio Brieva, recuerda que Char acumula en su favor los logros de los gobiernos de Cambio Radical de los últimos 16 años, los cuales parecen superar los escándalos que ha vivido asociados al tema Aida Merlano.



“Aunque las encuestas refrendan la popularidad de Char, es evidente que también su imagen política ha sufrido afectaciones. La izquierda poseería una oportunidad obvia por tener presidente, pero tendría que ofrecer una excelente candidatura, un programa muy atractivo y desplegar una estrategia ganadora”, precisa Brieva.

Turistas en Cartagena Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Cartagena

A pocos kilómetros, en Cartagena, el panorama es menos claro sobre un favorito, pues hasta el momento solo el exgobernador de Bolívar, Dumek Turbay, está inscrito en la carrera por la alcaldía, mientras que sus contendores están aún recogiendo firmas o esperando avales, pero sí se dirime que será una lucha entre tres, junto con William García Tirado y Judith Pinedo.



García Tirado, quien fue candidato en las pasadas elecciones y está en su cuarto intento por llegar al Palacio de la Aduana; y la exalcaldesa Pinedo están recogiendo firmas aún.



Además, estas elecciones están cargadas de aires de revancha y tensiones entre los candidatos y el actual gobierno del alcalde William Dau, señalan expertos.



Para Judith Pinedo estas elecciones podrían ser una revancha; pues fue precisamente el exconcejal William García quien la denunció, cuando ella era alcaldesa, por la presunta venta irregular de un lote de la nación a una prestigiosa firma hotelera. Demanda que llevó a la Mariamulata a estar casi dos años privada de la libertad.



La otra pelea política es entre Dumek Turbay y el alcalde William Dau, quienes ya se han ‘tirado dardos’, a través de redes sociales. Turbay señala a Dau de participar en política incentivando y opinando a favor de candidatos, según él infringiendo la ley e incluso, asegura que desde el Distrito estaría direccionando contratos para favorecer a Pinedo. Dau señala a Turbay de ser el representante de la clase política tradicional.



Los tres candidatos son conocidos en el sector político, los tres han ocupado cargos por elección popular y ese es el análisis que hace José Villamil, doctor en gobernanza, politólogo y sociólogo, quien explicó que ganará el que mejor venda al pueblo que no pertenece a la clase política.



Además, asegura que en la capital de Bolívar el alto nivel de abstencionismo finalmente permite que una minoría sea la que elija, a la que él divide entre fieles y variables. “Los primeros que tienen alguna afinidad que puede ser por interés a un político y el segundo que se define a último momento”, concluye



Lo que sí queda claro es que no habrá continuismo de ningún tipo y que el hecho de que el gobierno actual está en manos de un ‘outsider’ evitará que se den nuevas sorpresas.

Ciudad Bonita Foto: Melissa Múnera

Bucaramanga

Finalmente, en el oriente, en Bucaramanga hay más de 25 precandidatos, pero quienes han sido los más sonados en los últimos días son Jaime Andrés Beltrán, Horacio José Serpa, Diego Tamayo, Carlos Parra, Carlos Sotomonte y Fabián Oviedo.



Entre esos, varios se pelean en encuestas por ocupar el primer lugar. Según analistas políticos, la ciudad está dividida en el 'rodolfismo' y 'neorodolfismo', este último modelo político es el independiente, populista, y demás, que han gobernado a Bucaramanga en los últimos años.



Los expertos explican que la comunidad se cansó de que le hablara al oído sobre la anticorrupción ante falta de promesas incumplidas al no resolver problemas y aumentar en otras dificultades.



Dentro del grupo de 'neorodolfistas' están quienes anuncian ser independientes, libres de partidos políticos tradicionales, entre ellos, según los analistas políticos, están Parra, Sotomonte y Oviedo. Mientras que Beltrán se convirtió en un contrincante fuerte de Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, en las anteriores elecciones, y que podría ser un competidor fuerte si no se une al continuismo de lo que decía Rodolfo Hernández o se alía con el mandatario actual.



Continuismo que resultaría fatal para el candidato que lo represente, como indica el analista político Julio Acelas: "Los candidatos que promulguen ser continuadores de Cárdenas o seguir ese modelo, como el de izquierda de La Liga o los verdes, entran con el pie izquierdo, porque el modelo de gobierno ha fracasado y eso es un modelo continuista".



Ante la manta de anticorrupción y la seguridad como problemática de la ciudad, los bumangueses estarán buscando algo diferente y es el tener la certeza de que haya experiencia en política, en lo público y una buena propuesta en la seguridad.



"El candidato que logre conquistar eso de manera innovadora y que le genere tranquilidad a la gente será el elegido, ya no es el tema de anticorrupción, ya se cansaron de escuchar eso", señaló.



REDACCIÓN NACIÓN

EL TIEMPO