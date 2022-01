La semana que terminó dejó bastantes preocupaciones con respecto al orden público en el país, de cara a la campaña para el Congreso y la Presidencia de la República.



Un líder indígena fue asesinado en el Cauca. También mataron a un líder social en Arauca y un día después a su esposa en plena velación. En Buenaventura, más de 700 familias tuvieron que desplazarse a Cali ante amenazas de grupos ilegales. Y, por si fuera poco, entre el miércoles y el sábado se presentaron 12 atentados en siete departamentos, los cuales fueron, en su mayoría, contra la Fuerza Pública, pero también atacaron a una comitiva de Naciones Unidas en Guaviare y al gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca.



Esta escalada de violencia, atribuida a las disidencias de las Farc y a la guerrilla del Eln, sucedió en Cesar, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Guaviare, Norte de Santander y Caquetá. Los hechos dejaron al menos 30 miembros de la Fuerza Pública heridos, así como dos policías y un militar muertos.



El último ataque sucedió el sábado, hacia las 5:30 de la tarde, cuando las disidencias de las Farc activaron un artefacto explosivo contra una comitiva en la que se desplazaba el gobernador de Caquetá.



Allí fueron asesinados los patrulleros William Echeverría y Miguel Bernal, y otros cinco uniformados más resultaron heridos. “Me da tristeza que haya sucedido esto, que me hayan matado a dos policías en mis pies. El acto explosivo, no había ni una distancia de 100 metros de donde yo venía, habría podido ser mucho más grave”, dijo el gobernador.



El presidente Iván Duque, quien rechazó el atentado, aseguró ayer que el país “no se doblegará ante el terrorismo” y agregó: “Seguiremos combatiendo con determinación” a las “estructuras criminales”.



Estos hechos, si bien no se relacionan directamente con las elecciones de marzo y mayo, según analistas, sí están sucediendo durante la campaña, por lo que las autoridades, así como candidatos y partidos políticos, están en alerta máxima pues sin duda son una amenaza para los comicios y para la democracia colombiana.



Según análisis de Indepaz y el Cerac, esta escalada de violencia de la semana pasada se da no necesariamente porque estamos cerca de elecciones, sino que va con las dinámicas del conflicto en nuestro país y la guerra que están sosteniendo grupos ilegales, como el Eln, las disidencias de las Farc y el ‘clan del Golfo’.



Y a eso se suma una unión de disidencias al mando de un nuevo secretariado, tal como lo publicó ayer EL TIEMPO.



También, dicen informes de inteligencia, el Eln pretende demostrar que está fortalecido militarmente para que el próximo presidente analice una eventual negociación, pues el actual gobierno ha insistido en que las puertas están cerradas.



De hecho, Duque afirmó la semana pasada que “quieren jugar un papel en estas elecciones, bien sea para intimidar y para tratar de propiciar que el próximo gobierno llegue arrodillado ante ellos”.



Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), señala que hay especial preocupación porque estos hechos de violencia están sucediendo, principalmente, en lugares donde se disputarán las curules de paz (ver nota de abajo), clave de los acuerdos de Cuba.



En Pailitas, Cesar, está alterada la tranquilidad de muchos habitantes tras el atentado de la semana pasada.

“El ejemplo icónico de lo que significa en este país escalada de la violencia es la semana pasada. Si alguien no lo ha entendido o piensa que es una frase de cajón, la semana pasada muestra exactamente lo que significa eso. Ya después miremos cuál es el impacto que tiene”, comentó Barrios.



En cuanto a la relación con el tema electoral, la directora sostiene que no se puede afirmar que haya un plan entre todos estos grupos para desestabilizar la campaña, pero, en definitiva, sí hay un impacto y se genera más zozobra en los territorios.

Pone como ejemplo que en Arauca y Cauca, prácticamente, no se puede hacer campaña.



En palabras de León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, también es necesario estar alertas a la violencia electoral en la que candidatos se unen con grupos ilegales: “Se mezclan acciones de fuerzas ilegales contra candidatos en favor o en connivencia con sus rivales, el protagonismo de las mafias y herederos de los paramilitares en este punto están creciendo. Ha habido 97 hechos de violencia en este campo en los últimos meses”.



Es por esto que tanto autoridades como partidos deben estar alertas y garantizar la transparencia de los comicios y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin ningún tipo de presión.



