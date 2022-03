“La deslealtad con sus electores, la incompetencia en el manejo de los temas del país y la desconexión con la región, llevaron al senador Jonathan Tamayo, más conocido como ‘Manguito’, por su oficio de trovador, a perder la curul en el Senado".



Esa es la explicación que entrega el sociólogo Miguel Ángel Venegas a los resultados de las elecciones al Congreso del pasado domingo en el pasó por el Congreso de Tamayo, análisis con el que coindice otra persona conocedora de su trayectoria política, pero que prefirió no revelar su identidad.

"Buena parte de lo que ocurre hoy es la reacción a los que pasó hace cuatro años, por los que lo apadrinaron en ese entonces. Hace cuatro años se conformó de los Decentes y Manguito hizo parte de ella con el movimiento ASI y con la altísima votación de Gustavo Bolívar, Manguito llegó al Congreso, donde tomó el rumbo de sus afectos hasta que lo expulsaron y se cobijó en la nueva marca: el Centro Democrático", dice el analista.



"Pero en el partido del expresidente Álvaro Uribe, los militantes en el Meta no lo veían con buenos ojos, se sabía que él nadaba por su lado y la representante a la Cámara y Jenifer Arias por otro lado. Con la circunstancia agravante de su incompetencia en el manejo de los temas del país", subraya Venegas.

El cambio de piel no surtió efecto porque muchos sectores lo siguieron viendo con la piel de antes y la traición se la cobraron quienes antes lo eligieron por la Lista de los Decentes

"El cambio de piel no surtió efecto porque muchos sectores lo siguieron viendo con la piel de antes y la traición se la cobraron quienes antes lo eligieron por la Lista de los Decentes", sostiene el otro analista.



Lo anterior, prosigue el analista consultado, “pese a los repartos de la burocracia de los que se venía beneficiando, como otros congresistas afines al partido de gobierno. Se dice que del nivel nacional hay 19 entidades que hacen presencia en el departamento del Meta y 12 de ellas eran manejados por Manguito o tenía una cantidad importante de burocracia”.



De manera que hizo la campaña con una burocracia inmensa y desplegó una de las mayores estrategias publicitarias en todos los municipios del departamento y de reuniones políticas, pero no tuvo la conexión con los problemas de los ciudadanos del Meta.



También, 'Manguito' cargó -como todo el Centro Democrático- con el desprestigió del expresidente Uribe y su partido, y que el exsenador antioqueño no se hubiera presentado a las elecciones, lo que hubiera significado la elección de un mayor número de senadores de esa colectividad.



Además, cargó con los escándalos de la presidente de la Cámara de Representantes, Jenifer Arias, que no se presentó para revalidad su credencial, entre otros del posible plagio en su trabajo de grado universitario.

NELSON ARDILA

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO