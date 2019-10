Los candidatos cuestionados por sus nexos oscuros

Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) señaló que para las elecciones regionales que se llevan a cabo este domingo hay, al menos, 12 candidatos a quienes se les cuestiona por supuestos vínculos con el paramilitarismo en su pasado.

A estos aspirantes la justicia no les ha comprobado nada y no tienen condenas, por lo que disfrutan del derecho a optar por cargos públicos, pero algunos todavía están en procesos.



En Sucre, según Pares, hay dos candidatos que causan revuelo por presuntos vínculos con la ilegalidad. Uno de ellos es Yahir Acuña, quien aspira a la gobernación por el movimiento Cien por Ciento por Sucre.



Acuña tiene más de 10 investigaciones disciplinarias y penales, una de estas está en manos de la Corte Suprema de Justicia, por presuntos nexos con paramilitares y con Enilce López, polémica empresaria del chance en la Costa apodada como la Gata, quien cumple una condena de 37 años de prisión por sus vínculos con el Bloque Norte de las Auc y por un caso de homicidio.

Esta relación la reconoció públicamente Acuña, pues fue la misma López quien lo apoyó en su surgimiento en la política sucreña.



No es el único nexo por el que es cuestionado este candidato, en 2004, cuando fue elegido como concejal de Sincelejo, recibió aval del movimiento Apertura Liberal, impulsado por el exsenador Álvaro García, quien hoy está condenado por la masacre de Macayepo a 40 años de prisión, acusado de perpetrar la muerte de 12 campesinos y el desplazamiento de decenas de familias a manos del Frente Montes de María de las Auc.



Acuña, por su parte, ha indicado que no es el único político investigado y es respetuoso de las instituciones.



“Soy un hombre común y corriente que quiere llegar a ser gobernador. Porque quiero que los sucreños le den la oportunidad a un hombre humilde, que viene de abajo, porque los pobres también tenemos derecho a gobernar”, expresó el candidato.



En ese mismo departamento, Pares indicó que la Corte Suprema de Justicia investiga a Mario Fernández Alcocer, candidato a la alcaldía de Sincelejo, por supuestos nexos con paramilitares. En su contra habría denuncias que señalan que fue visto en un campamento paramilitar en Córdoba y que sería cercano a Carlos García, alias Gonzalo, jefe del Bloque Norte de las Auc.



Respecto de los señalamientos, Fernández manifestó que solicitó a la Fiscalía que lo escuchara en versión libre para aclarar las “falsas vinculaciones con el paramilitarismo”. Según el candidato, se trata de un sucio ataque de adversarios políticos “que se ven en la necesidad de destruir mi imagen y mi buen nombre con base en mentiras porque no tienen nada real de qué acusarme”.

Casos en Cúcuta

Según Pares, dos de los señalados se disputan mano a mano la alcaldía de Cúcuta. Se trata de Hernando Acevedo, del movimiento Alternativa Democrática, e Iván Gélvez, del partido Centro Democrático.



Acevedo es un próspero empresario, quien heredó la compañía de transporte Trasán, la cual pertenece a su familia y que dirigió desde la década de los 90. La empresa es señalada, según los testimonios que reseña una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de financiar al Frente Fronteras, del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia.



Jorge Iván Laverde, alias el Iguano, quien fungía como jefe de este grupo armado, le manifestó a las autoridades, en declaraciones del 2007, que los dueños de Trasán, en concreto la familia Acevedo, entregaron altas sumas de dinero a cambio de “cobros de deudas o solución de toda clase de problemas”.



Estas declaraciones del ‘Iguano’ fueron tenidas en cuenta por la Corte, que en 2014 confirmó una condena a la mamá del candidato, Aminta Liévano de Acevedo, y a tres de sus hermanos por el secuestro simple del abogado Hugo Combariza, exempleado de la citada empresa, en hechos ocurridos en el 2003, y concierto para delinquir, por el financiamiento de grupos armados.

Hernando Acevedo, propietario de la empresa cucuteña Trasan. Foto: Tomada de Facebook

Luego de un proceso que tardó varios años en finiquitarse, la Corte resolvió confirmar la sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, el cual condenó a la mamá del candidato y a su hermana, Luz Marina Acevedo Liévano, a 26 años de prisión. Mientras que a sus otros dos hermanos los sancionó con 6 años de cárcel.



Además, ordenó a Trasán, empresa dirigida por el ahora candidato, el pago de 100 salarios mínimos legales mensuales a Combariza, por daños morales.



Sobre el caso que involucra a su familia y a la empresa que él dirigía, Acevedo ha manifestado que no tiene nada que ver con los errores cometidos por sus parientes y que su nombre no está comprometido en declaraciones o documentos.



“Aseguro a todos los cucuteños, ante Dios y mi patria, que nunca he tenido ni tendré relación alguna con agrupaciones fuera de la ley y nunca he apoyado ni financiado grupos paramilitares”, dijo.



En tanto, contra Iván Gélvez pesan las declaraciones que el ‘Iguano’ rindió ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá sobre cómo la ferretería El Palustre, propiedad de su familia, fue financiadora del Frente Fronteras de las Auc.



No obstante, estos señalamientos no se les han comprobado al grupo familiar, y el candidato ha evitado hablar sobre el tema, pese a intentos que hizo EL TIEMPO por comunicarse con él.

Mauricio Aguilar, hijo del exgobernador Hugo Aguilar, fue senador en 2 periodos por el PIN y Opción Ciudadana. Foto: Suministrada

Con la sombra de familiares condenados por ‘parapolítica’

Pares también manifestó que para estas elecciones hay, al menos, 42 candidatos que son herederos de familiares cuestionados por ‘parapolítica’. Muchos de estos lograron sus inscripciones a través de firmas o de coaliciones, fórmulas con las cuales consiguieron el aval que les permite optar hoy por un cargo de elección popular.



Uno de los hechos que desató un escándalo en estas elecciones fue el del condenado por ‘parapolítica’ Vicente Blel Saad, quien en unos audios destapó cómo opera un supuesto carrusel de la contratación en Bolívar y cómo su clan político maneja a dedo algunos sectores públicos de este departamento.



El sonado caso puso a tambalear a su hijo, Vicente Blel Scaff, candidato a la gobernación de Bolívar, a quien el Centro Democrático le retiró el apoyo tras los audios, pero continúa en carrera con aval de liberales y conservadores.



Blel Scaff manifestó que muchas familias cargan con dolores de cabeza, y en su caso, es su papá; además, señaló que está haciendo su propio camino y que por mucho tiempo ha llevado una pesada cruz por los problemas de su padre.



“No puedo asumir los errores de mi papá. Quien cometió la falta fue él, quien ofendió y denigró fue él, y aunque es mi padre, no asumiré su error, no cargaré nuevamente su cruz”, dijo.



Otro de los herederos de la ‘parapolítica’ que tiene opciones de llegar al poder es Mauricio Aguilar, quien aspira a la gobernación de Santander. En este cargo ya estuvo su padre, el coronel (r) de la Policía Hugo Aguilar, quien hace parte del núcleo fuerte de la campaña y que, además, fue condenado a siete años de prisión luego de que la Fiscalía lo señalara de lavar dinero a paramilitares del Bloque Central Bolívar.



De ser elegido, Aguilar sería el tercero del clan en llegar al cargo, pues su hermano Richard ya lo ocupó. Para el candidato, su hoja de vida está limpia y su padre ya respondió ante la justicia.

REDACCIÓN NACIÓN

EL TIEMPO@ColombiaET