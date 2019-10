Jairo Yáñez, el 'candidato del megáfono' que sorprendió a Cúcuta

Casi 20.000 votos de ventaja consiguió el candidato verde a la Alcaldía de Cúcuta, Jairo Yáñez, para derrotar a Jorge Acevedo, quien había sido considerado como el indiscutible ganador de los comicios, según las últimas encuestas locales.



De acuerdo con el boletín número 46 de la Registraduría, con el 99,34 % de las mesas informadas, Yáñez obtuvo 109.866 votos y Acevedo 89.836 votos.

Cabe recordar que, según Yáñez, tras no haber sido avalado por el partido Centro Democrático por presuntamente no contar con los recursos necesarios para financiar su campaña, el partido Alianza Verde decidió otorgarle el aval.



El nuevo alcalde de los cucuteños se dedicó a pregonar en las esquinas con un megáfono sus propuestas y a debatir con los ciudadanos la importancia de votar. Esa estrategia –sumada a la de un canal de YouTube llamado ‘Cátedra de Ratas para Dummies’, en el cual explica cómo la maquinaria política depaupera a Cúcuta– lo hizo acreedor de la confianza de más de cien mil sufragantes.



“Para todos los zurrones que estaban decepcionados por los resultados que se venían dando en la Alcaldía, no se preocupen, ya llegó la decencia, la ética y la moral a la ciudad. Es el momento de darle la oportunidad a la convivencia, la cultura ciudadana y un espacio a la educación”, declaró.

Es el momento de darle la oportunidad a la convivencia, la cultura ciudadana y un espacio a la educación FACEBOOK

TWITTER

El nuevo alcalde es ingeniero civil, fue gerente de Camacol en los años 80 y lleva más de 40 años en el mundo de la construcción. Se ha desempeñado como profesor universitario y no registra investigaciones en contra.



En su hoja de vida también aparece la creación de una empresa llamada Cerámica Andina, que quebró hace tres años. Yáñez contó con el apoyo de grupos de jóvenes que esperaban un cambio.

Por su parte, Acevedo, candidato inscrito por firmas y avalado los partidos Cambio Radical y la U, aspiraba por tercera vez a la Alcaldía de la capital nortesantandereana.



Para los expertos, Yáñez, quien aparecía en los últimos lugares de algunas encuestas debido a la falta de apoyos políticos y a la escasez de recursos para hacer campaña, logró dar la sorpresa al convencer a los jóvenes con su discurso anticorrupción.



DUVÁN ÁLVAREZ

PARA EL TIEMPO

CÚCUTA