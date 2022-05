La ocupación hotelera de Santa Marta y Cartagena, dos de las ciudades más turísticas del país, se verá afectada durante este puente festivo, a propósito de la jornada de elección del próximo Presidente de la República, que se llevará a cabo este domingo.



Sin embargo, la cifra no es tan baja y, de todas maneras, los hoteles tendrán una afluencia que no es muy distante a la que tienen en los puentes festivos.



En Cartagena, por ejemplo, la ocupación hotelera para este fin de semana es de alrededor del 60 por ciento, mientras que en festivos pasados había estado por encima del 70 por ciento, según cifras de Cotelco.



De hecho, durante Semana Santa, la ciudad estuvo con una ocupación cercana al 100 por ciento.



Santa Marta, por su parte, registra una ocupación del 52 por ciento, cifra que en la ciudad consideran como negativa, teniendo en cuenta que en días festivos generalmente se está llegando al 70 por ciento, de acuerdo con los registros de Cotelco.



Esto ha generado que desde algunos sectores se cuestione la realización de la jornada electoral durante un puente festivo. Y más porque de haber una segunda vuelta, lo cual sucedería según las encuestas, también se realizaría en un puente festivo, ya que sería el 19 de junio.

Las fechas de las elecciones en Colombia las fija la Constitución y la ley, por lo tanto no son susceptibles de cambio. Ese tema no está y no estará en discusión

Incluso, algunos sectores plantearon la posibilidad de que haya un cambio de fechas, pero esto no es posible por temas constitucionales.



La misma procuradora Margarita Cabello aseguró que ese tema no está en discusión: "Las fechas de las elecciones en Colombia las fija la Constitución y la ley, por lo tanto no son susceptibles de cambio. Ese tema no está y no estará en discusión".

Polémica por ley seca, que se cruzaría con el partido de Luis Díaz

En un principio la ley seca que se llevará a cabo este fin de semana se iniciaba a las 4 p. m. del sábado, pero algunos gremios del comercio pidieron un cambio para las 6 p. m., teniendo en cuenta que este sábado se juega la final de la Uefa Champions League, en la cual participará el colombiano Luis Díaz, quien juega en el Liverpool, que enfrentará al Real Madrid.



“Dicho partido, con posibilidad de alargue y posibilidades de penaltis, haría que este acontecimiento no se viva de la mejor forma ni tenga los beneficios positivos para todos. Por tal motivo, siendo conocedores de sus excelentes cualidades humanas y profesionales, solicitamos la reconsideración de dicha hora de inicio, para las 6 p. m.”, fue la comunicación de Asobares al Gobierno Nacional.



Así las cosas, la ley seca será entre las 6 p. m. del sábado hasta las 12 del mediodía del lunes 30 de mayo.

Luis Díaz, jugador del Liverpool. Foto: Tomada de Twitter

De todas maneras, también hay solicitudes para aplazar la celebración del día del padre, que está prevista para el 19 de junio, cuando se celebraría una eventual segunda vuelta presidencial, pues la constitución señala que de no haber un ganador en las elecciones, tres semanas después se realizará una nueva jornada electoral entre los candidatos que mayores votos obtuvieron.



“Ante la eventualidad de una segunda vuelta en las elecciones presidenciales, desde Fenalco le estamos proponiendo al Gobierno Nacional, correr el día del padre del 19 de junio al 26 de junio, esto con el objeto de que todos los colombianos concentren su atención en acudir a las urnas. Y, por otro lado, que el 26 se pueda celebrar sin ninguna restricción y el comercio, los restaurantes y todos los acontecimientos estar preparados para atender a los colombianos”, dijeron desde este gremio.



Frente a esta solicitud, aún no hay respuesta y habría que esperar hasta que se conozca si sí hay una nueva jornada electoral.Con información de Santa Marta y Cartagena*