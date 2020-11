El volcán nevado del Ruiz ya no genera tanto temor a sus vecinos

Los vecinos del volcán Nevado del Ruiz, el mismo que hace 35 años causó la tragedia natural más grande del país, viven y duermen hoy con tranquilidad, sin temor a una avalancha o una lluvia de rocas, sembrando la tierra, cuidando las vacas y estudiando.



El miedo a una tragedia como la ocurrida en Armero ya no existe. Muestra de esta tranquilidad es William Suárez, quien vive hace más de 50 años en una de las zonas de mayor riesgo en caso de una eventual erupción, el sitio conocido como el viejo Río Claro, una zona rural del municipio de Villamaría (Caldas). Su casa queda a menos de cinco minutos caminando de uno de los afluentes por donde podría llegar una nueva avalancha, pero eso ya no le preocupa.



“Yo le tengo respeto, pero hoy en día tenemos la tecnología, monitores, celulares, los vecinos de más arriba pueden llamar y así, eso no es como hace años que no existía nada, que la única forma de saber era escuchando cómo sonaba y viendo hasta dónde crecía el río”, expresó Suárez.



Y es que, según lo informado por el Observatorio Vulcanológico de Manizales, alrededor del volcán hay cámaras, sismógrafos y diversas herramientas tecnológicas con las que se le observa y monitorea constantemente para obtener la información que es el insumo para disparar las alarmas.



Para Suárez, una de sus mayores seguridades es que las alarmas que han instalado al lado de su casa solo han sonado cuando van a ensayarlas.

“Eso ya es muy difícil que lo coja a uno dormido, aquí todos sabemos que si llegan a sonar corremos para arriba, la gente lo tiene claro y por eso ya no nos trasnocha. Yo me levanto todos los días, miro si hay ceniza, reviso el río y sigo con mis cosas, porque tampoco es que se me haya olvidado dónde vivo ni lo que pasó”, añadió.



Al otro costado del departamento está la vereda más lejana de Manizales, el Desquite. Allí vive una familia papera que se toma el primer café viendo de frente al volcán Nevado del Ruiz, pero no se preocupan, esperan que lo que no ha pasado ya, no pase.



“Creo que puede decirse que estamos confiados. El volcán se ve cerca, pero está lejos y nunca hemos sentido que estemos en peligro. Por la ubicación de la finca, la ceniza no nos alcanza a caer, la vemos pasar, pero el viento la arrastra a otros lugares”, indicó Jhon Alexander Roncancio, quien habita en esta finca ubicada a cerca de 40 minutos en carro del volcán.



En Caldas, donde la erupción de 1.985 dejó cerca de 3.000 fallecidos, han sido numerosos los esfuerzos por crear un plan de respuesta que le permita a las comunidades estar preparadas en caso de que se vuelva a presentar una situación similar.



El director de la Jefatura de Gestión del Riesgo, Medio Ambiente y Cambio Climático del departamento, Félix Ricardo Giraldo Delgado, señaló que se trabaja de manera articulada con el Servicio Geológico Colombiano y entidades de socorro para tener comunidades menos vulnerables y más resilientes.



“Hemos avanzado en dos líneas fundamentales, mantener un sistema de alerta temprana en funcionamiento y capacitar y acompañar a las comunidades que residen en la zona de influencia volcánica. Se creó una red de atención de emergencias con entidades como Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos, además del apoyo del Ejército y la Policía para dar una atención oportuna ante cualquier emergencia”, precisó Giraldo.

Cabe anotar que el volcán continúa con alerta amarilla y, según elServicio Geológico Colombiano, su comportamiento es normal, acorde con su el nivel de actividad.



“El Nevado del Ruiz viene así desde el 2012 y los niveles de energía y la profundidad de los sismos no dan indicios de una erupción inminente en los próximos días. El nivel amarillo se refleja en su superficie con emisiones continuas de vapores, gases y ceniza volcánica, la cual es dispersada por los vientos, también se manifiesta con movimientos sísmicos relacionados con el movimiento de fluido y fracturamiento de roca, lo que indica que es un volcán activo”, precisó Giraldo.

LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES