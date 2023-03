Una balacera se produjo la tarde de este miércoles 15 de marzo cuando delincuentes perpetraron un asalto contra un carro de valores y una patrulla de la policía en zona rural del Catatumbo.



Versiones preliminares de los hechos indican que el vehículo estaría transportando grandes cantidades de dinero. Además, se conoce que varios uniformados resultaron heridos en el enfrentamiento.

El suceso se reportó en la vía que de Ocaña conduce a Aguachica, a la altura de Río de Oro. Videos recolectados de los hechos muestran a un policía tendido en el suelo y a varios de sus compañeros resguardándose de los disparos que delincuentes estaban detonando en el sector.



Por otro lado, se conoció el video de un hombre, quien se presume que era uno de los escoltas del carro de valores, despidiéndose de sus compañeros al pensar que iba a perder la vida. “Adiós muchachos, adiós, ya no me van a volver a ver riéndome. Adiós”, se escucha en el video.



Testigos del suceso dicen que el hombre al parecer fue rescatado y que se encuentra bajo atención médica en un hospital de Ocaña.



Hace unos días ya se había reportado un cruce de disparos por un robo en una sucursal del Banco Agrario, en esa región del Cesar. En esa ocasión, delincuentes también arremetieron contra uniformados que llegaron hasta el lugar para evitar el atraco.

#ATENTOS. Delincuentes intentaron asaltar camión de valores y terminaron enfrentados a bala con la Policía en la vía Ocaña - Aguachica. Un conductor de vehículo pesado que pasaba por la via grabó los impactantes momentos de la balacera. pic.twitter.com/P1YTTVcrFZ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 15, 2023

El video fue grabado por un conductor que transitaba por el lugar y que registró el momento en el que uniformados se resguardaban de los disparos. Al fondo de escucha la balacera propinada por los delincuentes.



Autoridades aún no han emitido un comunicado oficial sobre el número de víctimas, ni tampoco del estado de salud de los policías heridos.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

