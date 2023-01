Parece que al departamento de Nariño le están llegando todas las plagas.

Las operaciones en el aeropuerto Antonio Nariño estuvieron retrasadas durante horas de este sábado, porque los operarios no habían podido llegar a su lugar de trabajo.



Todo, por los cuatro deslizamientos de tierra que desde esta madrugada se registraron en la vía Panamericana, en el tramo entre Pasto y Chachagüí.



A lo anterior se suma el drama que viven cientos de personas por llegar a tiempo a la terminal aérea y tomar los vuelos que los traslade a sus ciudades de destino.



Ellos se han visto obligados a cruzar los deslizamientos a pie y cargando sus maletas en los kilómetros 21 y 23 de la citada carretera para luego realizar trasbordo y así arribar al aeropuerto a tiempo.



No obstante, la Aeronáutica Civil informó que las condiciones del tiempo permiten garantizar el arribo de las aeronaves al aeropuerto en los horarios establecidos.



La dificultad radica para los operadores que habían tenido que sortear toda clase de dificultades y obstáculos para poder llegar a la terminal aérea y cumplir con su labor.



Entre ellos, figuran los controladores aéreos de quienes depende, en gran medida, las maniobras de llegada y salida de los aviones de las distintas aerolíneas que cubren las rutas Pasto, Bogotá y Pasto y Pasto, Cali y Pasto.



Entre los viajeros que están corriendo altos riesgos pasando a pie los derrumbes con tal de tomar sus vuelos este sábado, están quienes desde el pasado lunes se encontraban varados en Pasto por el deslizamiento de tierra en Rosas, en Cauca, y esperaban que las empresas aéreas habilitaran vuelos adicionales hacia el interior del país, como en efecto lo hicieron a partir de este fin de semana.



Todas estas circunstancias han originado un ambiente de incertidumbre en la comunidad nariñense, porque los transportadores aseguran que las existencias de gasolina en las estaciones de servicio se agotan, inclusive, se teme que el próximo lunes ya no haya más combustible en Pasto y otros municipios de la región.



Lo mismo sucede con la distribución de gas. En la gran mayoría de hogares crecen el malestar y la preocupación porque el producto está escaseando, por lo que han tenido que racionalizar al máximo su uso y dejarlo, exclusivamente, para la preparación de alimentos y el aseo personal.



El Comité de Emergencia Económica Empresarial en el cual participan autoridades, dirigentes gremiales y líderes sociales de Nariño le solicitaron al Gobierno Nacional que decrete un estado de excepción como la calamidad pública, con el fin de que se expidan decretos de ley con carácter inmediato, orientados a aliviar las cargas tributarias, administrativas y financieras de los nariñenses.

Interrumpen paso de carrotanques

Este sábado cuando las ilusiones de los nariñenses parecían renacer con el anuncio que hizo el viceministro del Transporte, Eduardo Enríquez Caicedo, sobre el ingreso de 107 carrotanques al vecino país del Ecuador para que traigan a Nariño la gasolina, surgió un nuevo inconveniente.



Los transportadores de carga pesada de la provincia vecina del Carchi, en Ecuador, decidieron bloquear el ingreso de las vehículos con placa colombiana.



Horas antes de que la caravana de vehículos partió a territorio ecuatoriano, el funcionario había advertido: “Ojalá no tengan problemas al transitar por las vías del hermano país”.



Pero no todo puede ser malo para los habitantes de Nariño. La empresa Avianca informó que dispuso seis vuelos adicionales en las rutas Pasto, Bogotá, Pasto y Cali, Pasto y Cali, entre el 18 y el 20 de enero.



“Estas operaciones se harán en aviones Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros”, anunció.



También señaló que los pasajeros con reservas confirmas para el 14 y el 15 de enero que se hayan visto afectados por los derrumbes en las vías de acceso al aeropuerto de Chachagüí podrán cambiar su vuelo sin pago de penalidad ni diferencia en la tarifa, hasta 30 días después de la fecha original de reserva.



Indicó que durante los mismos días se enviarán cinco toneladas de ayuda humanitaria a través de Deprisa.



Se trata de productos farmacéuticos y médicos hospitalarios, los cuales serán transportados manteniendo la cadena de frío.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO