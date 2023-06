A pesar de que las Fuerzas Militares e indígenas encontraron ayer a los cuatro menores que estaban perdidos desde el pasado 1 de mayo en la selva amazónica, las labores de búsqueda continúan en la zona para encontrar a Wilson.



Se trata del perro rescatista de las Fuerzas Militares que se perdió desde hace varios días en la selva. Aunque había la esperanza de que el can estuviera con los niños, el presidente Gustavo Petro confirmó que todavía no ha aparecido.

"Lo que no ha aparecido es el perro que en algún momento estuvo junto a ellos", aseguró el mandatario en las primeras declaraciones que entregó sobre el hallazgo de los niños perdidos.



En diálogo con EL TIEMPO, Carlos Villegas, guía canino de la Defensa Civil de Antioquia, narró que el miércoles, dos días antes de encontrar a los menores, el perro fue visto por última vez por el equipo de búsqueda.

¿Qué fue lo que pasó?

"El día antes de nosotros venir (Villegas salió de la selva el jueves) lo alcanzamos a ver. Lo vimos por ahí a 30 metros, lo intentamos llamar. El compañero mío se acercó donde él, intentó jugarle para ver si lo podía capturar, pero se fue", relató el rescatista.



Lo que pensó el equipo en ese momento fue que Wilson estaba asustado por alguna razón. No se sabe si fue por el helicóptero, por el ruido o porque no veía a su guía que ya había salido de la selva y estaba en la base en San José del Guaviare.



"El único que lo podía coger era su guía. Nosotros cuando lo vimos informamos el punto. El guía estaba en la base, no estaba en la selva, pero llamaron para incorporarlo a ver si lo podían coger", agregó Villegas.



Para ese momento, solo había dos perros rescatistas de la Defensa Civil en la selva. Ulises, el otro can de las Fuerzas Militares, ya había sido retirado del equipo de búsqueda.