Llegué puntual a la reunión. Y ya me estaban esperando en el patio.



Lo hermoso es que no se trataba de un patio cualquiera, sino de un magnífico ejemplar de esos patios solariegos de Cartagena, cubiertos de matorrales y árboles, donde el viento del mar se entretiene jugueteando con las hojas y los pájaros aletean de rama en rama.



Estábamos en pleno centro colonial de la ciudad, rodeados de murallas y balcones. En una rama, una mariamulata de plumaje negro y brillantino picoteaba un mango verde. No había yo terminado de sentarme en mi mecedora de mimbre cuando me recibieron con esta noticia terrible:



“En trece años, la población residente en el centro de Cartagena disminuyó en un 80 por ciento”.



Quien habla es la señora Isabella Restrepo, uno de los promotores de la nueva Fundación Centro Histórico. Fue ella quien convocó a toda esta gente para que pudiéramos hablar con franqueza sobre lo que está pasando en este patrimonio histórico y cultural de la humanidad, tal como lo decretó mundialmente la Unesco desde hace casi cuarenta años.

Isabella y sus compañeros son los que están poniéndole la cara al problema, buscando soluciones, haciendo que los gobernantes abran los ojos.



Quedé aterrado. Pero las cifras no mienten. “En el censo que hizo el Dane en el año 2005 –me explica Isabella– se contaron 12.789 residentes, pero luego, en el del 2018, ya solo quedaban 2.304”.



Por Dios, ¿y qué se hicieron los demás? Casi 10.500 personas se fueron a vivir en otra parte.

¿Residencias o comercio?

El centro histórico de Cartagena, donde están las murallas y fortalezas, lo integran tres barrios unidos: el Centro propiamente dicho, Getsemaní y San Diego. El año pasado, en medio de la pandemia, se unieron diez organizaciones de familias que residen en los tres sectores y crearon el Colectivo Somos Centro Histórico. ¿Por qué lo hicieron? ¿Y para qué?



El vocero oficial del grupo es Davinson Gaviria, presidente de la junta de acción comunal de Getsemaní, y me responde: “Lo primero que queremos evitar es que se sigan cometiendo los excesos y desmanes nocturnos que provoca el turismo. Que se respete nuestro derecho a habitar aquí, la seguridad, la convivencia, el espacio público. Que se respete, además, el derecho a proteger este patrimonio histórico, que es de todos”.



Entonces interviene Miguel Caballero, uno de los líderes de Getsemaní. “Por ejemplo –empieza él–, tú tienes tu casa y al lado te ponen un hotel. El hotel pone un restaurante y, por estar en una zona residencial, debería ser un hostal sencillo. Pero no es así: se han convertido en casas boutique, ahí hacen la rumba, fuman marihuana que a los vecinos les llega por transpiración”.

La prostitución pública

Caballero agrega que, entonces, lo que ves a partir de ese momento “es prostitución, sexo al aire libre, y todo eso tienes que soportarlo en tu casa con tu familia. Los equipos de sonido a todo volumen. Y no hay autoridad que lo frene”.



Retoma la palabra Davinson Gaviria y resume todo en pocas palabras: “Actualmente, el centro histórico de Cartagena es rumba, ruido, prostitución y microtráfico”.



“Así es –lo ratifica Caballero–. Cada vez es más difícil habitar en esta zona. Por eso se ha ido el 80 por ciento de los vecinos. La gente se ve moralmente obligada a buscar un sitio donde pueda darles una buena imagen a sus hijos”.



Isabella Restrepo, la historiadora, afirma que de los tres barrios, el que peor está viviendo esta situación es el Centro “porque allí es donde se ofrece el mercado humano. El Centro reúne los barrios que antes se llamaban Santa Catalina (o La Catedral) y Santo Domingo. Es la zona que García Márquez llamaba Barrio de los Virreyes, donde se fundó la ciudad. Allí es donde están los grandes prostíbulos de la calle El Porvenir o de la torre del Reloj. Y los nuevos que van apareciendo en la Primera de Badillo”.



Me parece que es el momento de preguntar si las autoridades están haciendo algo para remediar o, por lo menos, para controlar semejante desorden social.



Las locuras del arriendo

Este negocio de la prostitución turística es tan grande y rentable que muchos propietarios de esos prostíbulos están poniendo sucursales en otros barrios

“Al contrario –replica la señora Restrepo–. Los alcaldes de Cartagena se ponen de acuerdo con los gremios turísticos para promover unos horarios nocturnos que atraen ese tipo de negocios. Ellos mismos los incentivan, dan permisos para que estén abiertos hasta las tres o cuatro de la mañana. Promueven el centro histórico como el lugar de la oferta nocturna para el turista”.



Davinson Gaviria lo complementa anotando que “este negocio de la prostitución turística es tan grande y rentable que muchos propietarios de esos prostíbulos están poniendo sucursales en otros barrios de la ciudad, como en El Bosque. Cierran sus establecimientos del centro histórico a las tres de la mañana, se llevan a sus clientes para El Bosque y allá cierran a las seis”.



Y Miguel Caballero hace este análisis: “La mayoría de esos turistas sexuales vienen de los Estados Unidos y pagan muy bien. De allá llegan aviones cargados de hombres en busca de mujeres. Imagínate que en el centro histórico, en este momento, cualquier casa modesta, de doscientos metros y dos habitaciones, es alquilada para ese tipo de negocios por 30 millones de pesos mensuales. Treinta millones. Conozco el caso de un señor que pagaba alquiler de ocho millones y de un solo golpe se lo subieron a dieciocho. Más del doble”.



Conclusión: fue esta situación la que produjo el despoblamiento del centro histórico de Cartagena. Las familias se han ido huyéndoles a la corrupción, el caos, los desmanes, la carestía.



Ese fenómeno es lo que se llama gentrificación en el lenguaje de la sociología moderna. Es el desplazamiento de los vecinos tradicionales de una zona por otros de mayor nivel económico.



¿Y la autoridad?

Al día siguiente me pongo a conversar con el poeta, periodista y pintor Gustavo Tatis Guerra, que vive y trabaja en Cartagena desde hace más de cuarenta años.



“Es una ciudad tan bella –comenta Tatis– que uno sale dichoso a darse una vuelta nocturna por calles y murallas. Pero, de repente, se encuentra rodeado es por una muralla de prostitución”. Sigamos con nuestra reunión en el patio.



“El problema no son los turistas –exclama Miguel Caballero–, sino los servicios turísticos”.

Interviene entonces el periodista y escritor Eduardo García, mi compañero de pupitre en el colegio, que vivió toda su vida en San Diego pero hace poco se vio obligado a mudarse, a causa, precisamente, de lo que venimos relatando.



“El problema –dice García–, el verdadero problema, es de autoridad. Aquí las autoridades consideran que el turista es más importante que el residente. El turista es importante, pero el nativo y el residente lo son más. Aquí todo se ha hecho al revés”.

Patrimonio en peligro

García cuenta que en el centro histórico el comercio empezó por apoderarse de los andenes, y luego se tomaron los parques y plazas para poner sillas y mesas. Y a partir de allí se armó el desorden.



Caballero dice que, en su opinión, la gentrificación del centro histórico empezó cuando la Unesco declaró que Cartagena es un patrimonio de toda la humanidad y, entonces, la ciudad se volvió famosa en el mundo entero.



Isabella Restrepo considera que, a partir de ese momento, “nos faltó, como ciudad y como país, asumir la responsabilidad que implicaba la declaratoria de la Unesco. El destino del centro histórico quedó a la venta en el mercado. Y ahora estamos corriendo el riesgo de que, ante lo que está ocurriendo, la Unesco nos quite el título, como acaba de pasarle a la ciudad de Liverpool, en Inglaterra”.



Es entonces cuando intervienen en el coloquio la señora Beatriz Barrios, residente y dirigente del Centro, y Amaury Muñoz, un periodista muy apreciado por los cartageneros gracias a su tarea en beneficio de la ciudad.



Las soluciones

“Los residentes hemos propuesto soluciones a este gravísimo problema –expresa la señora Barrios-, pero no hemos logrado que, por ejemplo, exista una oficina gubernamental que regule y controle los arriendos”.



“Me uno a esa opinión –añade Amaury–. Nunca ha sido posible obtener el apoyo de las autoridades. Yo recuerdo que hace más de cuarenta años había una frase que se volvió famosa en Cartagena: “¿Qué vamos a hacer con el centro histórico?”. Y todavía hoy se sigue hablando de eso.



Eduardo García agrega que “todo eso ha ocurrido no solo por la falta de autoridad, sino por algo peor: por la connivencia entre la misma autoridad y los abusadores”.



Y entonces habla el arquitecto y restaurador Germán Bustamante, uno de los expertos más respetados, y que hasta hace poco fue director de la Escuela Taller Cartagena de Indias, que administra los monumentos históricos de la ciudad.



“Una de las primeras exigencias que debemos hacer –empieza él– es que en Cartagena haya un reglamento legal y actualizado del centro histórico. Eso es lo que se llama un PEMP, que es un Plan Especial de Manejo y Protección. Desde hace más de diez años se necesita ese reglamento, pero no se ha hecho porque hay fuerzas a las que les conviene que siga el desorden. Tiene que ser una norma consensuada con la comunidad, con participación de la gente. Porque si los mismos cartageneros no tomamos parte en el manejo de nuestro centro histórico, entonces sí, estamos perdidos”.

Epílogo

Ustedes no se imaginan lo que a mí me ha dolido escribir esta historia, con todo lo que yo quiero, admiro y valoro a Cartagena. Pero es que ese es mi deber moral como periodista.



Y, además, porque los problemas sociales no se arreglan ocultándolos, sino enfrentándolos. Hay que salir rápido a buscarles solución.



Vean ustedes que no había pasado ni una semana de mi reunión con estos líderes de la comunidad, cuando el propio presidente colombiano, Iván Duque, anunció que el turista que se dedique a buscar servicios sexuales será expulsado del país y declarado persona no grata.



¿Qué dice a todo esto la Alcaldía de Cartagena? Esperemos a ver si alguien dice algo. O hace algo.



JUAN GOSSAIN

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

