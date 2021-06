Turismo en el Golfo de Morrosquillo espera reactivación total

El pasado puente festivo el turismo que esperaban los hoteleros en Coveñas y Tolú (Sucre) no llegó, según ellos, por temor a bloqueos de vías ocasionados en el paro nacional.



Así lo manifestó Beatriz Díaz, hotelera de Asocoveñas, quien ve con preocupación la forma como el turismo se aleja del Golfo de Morrosquillo ante las protestas que se registran a nivel nacional.



Para el pasado puente festivo se esperaba una presencia masiva de turistas desde el interior del país, pero visitantes no llegaron al 70 de ocupación, lo que ocasionó pérdidas en el gremio.



“El puente festivo estuvo muy regular, asumimos que nos afectó mucho el tema de los bloqueos, no estuvimos llenos al 100 por ciento. Esperábamos más porque precisamente arranca también la semana de vacaciones y no se me movimiento”, dijo.



Indicó además que los hoteleros enfrentan reservas de turistas muy bajas, después que en días anteriores las cosas pintaban muy bien.



“Ha afectado más el paro nacional que la misma pandemia, porque mira que durante el puente de marzo y Semana Santa tuvimos la enfermedad y fueron fines de semana muy movidos, y con lleno total”.



Tolú es uno de los destinos turísticos más apetecidos por los turistas del interior del País. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Afirma, que las personas tienen mucho temor de salir y encontrarse con carreteras bloqueadas y enfrentamientos con la Policía, porque primero está la conservación de la seguridad.



Recientemente Henry valencia, delegado nacional para Sucre de la Confederación de la Industria Turística de Colombia -Confetur- dijo, que para esta temporada de mitad de año se esperaba una ocupación del 96 por ciento en los balnearios de Coveñas y Tolú.



Ahora la hotelera Beatriz Díaz ve la situación con pesimismo, aunque señala, que espera que se registre un buen movimiento de turistas en las próximas dos semanas, ya que las expectativas de recuperación económica en el gremio son muy grandes.



Han indicado que los gremios de hoteleros que tienen actividad en el Golfo de Morrosquillo se han preocupado por tener todos los elementos de bioseguridad en sus dependencias y zonas aledañas, además de la seguridad que dan las fuerzas del orden en Sucre.



“Se hizo una coordinación con la Policía Nacional y la Armada Nacional para garantizar toda la seguridad en esta zona del Departamento, para el turismo, está todo acondicionado y sólo esperamos la presencia de los visitantes”, dijo el delegado de Confetur.



Para Beatriz Díaz es preocupante además la forma como se bajaron las reservas que se habían realizado para las vacaciones de mitad de año.



“Esperamos que se puedan reactivar, ahora más cuando se anuncia un receso en las protestas”, dice.



Los hoteleros de Sucre en Coveñas, Tolú, Berrugas y Rincón del Mar, en san Onofre afirmaron, que la gran esperanza de recuperación de la economía está puesta inicialmente en las vacaciones que comienzan durante la semana y los puentes festivos.



“Para eso nos hemos preparado, tenemos todas las condiciones y confiamos en que así se den las cosas”, dijeron.



