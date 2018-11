'El turismo crecería en este fin de año': Anato

Durante un seminario sobre innovación, competitividad y liderazgo organizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) ayer en Armenia, la presidente de la agremiación, Paula Cortés Calle, reveló que “aunque hay que tener claro que la gente podría estar retraída (en sus gastos) por la ley de financiamiento que se tramita, al momento en lo que tenemos reservado en las ventas para diciembre y enero vamos creciendo en un 10 por ciento con respecto al año anterior, y es un parte de tranquilidad”

Y agregó que esto se da además por el esfuerzo del gremio que “ha hecho un trabajo muy importante de acostumbrar al colombiano a viajar, pero eso se podría ver frenado con los altos costos que estamos viendo hoy en día para viajar en Colombia”, afirmó la ejecutiva.



Los gremios relacionados con el turismo también sienten temor del impacto que podría tener dicha ley en el bolsillo de los colombianos. “Mientras que no se resuelva qué va a pasar con la ley, la gente está un poco austera porque no sabe qué sucederá, ya nos hemos acomodado a un IVA del 19 por ciento en lo corrido del año, de todos modos ha sido un impacto grande porque no es un secreto decir que viajar en Colombia es costoso”, añadió Cortés, quien acompañó a varios conferencistas de Argentina, México y España en su visita a la capital quindiana.



Estos seminarios que se realizan en Armenia, Cali y Montería, cuentan con el apoyo de la Organización Mundial de Turismo (OMT), el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y participaron agentes de viajes, operadores, hoteleros y empresarios del turismo en general.



Precisamente los conferencistas abordaron temáticas como competitividad en precio, liderazgo, creación de producto, retos, oportunidades en plataformas y motivación en el trabajo.



Por ejemplo, José María de Juan, consultor para comercialización de rutas y destinos turísticos en España, habló sobre las nuevas tendencias de turismo consciente y saludable. “Estamos aportando lo que está pasando en los mercados europeos, y proponiendo nuevas prácticas como la experiencia de los senderos de la paz (en su parte mental y emocional) acompañados de conexión con la naturaleza y alimentación saludable”.

Según el experto, este modelo que empezó en España, ya se replicó en Choachí, en Cundinamarca y próximamente estará en el Parque Arbí en Medellín. “Esa es la tendencia a nivel mundial, un turismo consiente y saludable con el territorio, con gente que trata de reducir su consumo y los desperdicios”.



El presidente de la junta directiva de Anato capitulo Eje Cafetero, Jhon Jairo Hernández, señaló que las obras que se realizan en El Edén, la terminal aérea de los quindianos, afecta el desempeño del turismo en el Quindío. “La principal afectación ha sido por las conexiones internacionales, se han afectado muchos pasajeros que vienen del exterior a conectar con Armenia, las agencias hemos tenido que buscar alojamientos en Bogotá para una noche y nos ha tocado mover pasajeros que salían a las 6:00 a.m.”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO