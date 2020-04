EL TIEMPO entrega 250.000 sobres de gel desinfectante

En cada uno de los 250.000 ejemplares de EL TIEMPO de hoy, que llega a los suscriptores y además se encontrará en los almacenes de grandes superficies, va adherido un sobre de gel desinfectante portable de 4 gramos.



De esta manera, EL TIEMPO, la Cruz Roja y Asalud Asesores hacen un pequeño aporte para el bienestar y cuidado de la comunidad en medio de la crisis sanitaria desatada por la pandemia del covid-19.

El epidemiólogo y médico estadístico Gabriel Camero, presidente de la junta directiva de la Cruz Roja colombiana seccional Bogotá y Cundinamarca, explicó que este gel desinfectante está destinado para el aseo personal de manos en caso de salir a la calle, tocar algunos objetos o superficies, y que es muy útil en caso de no tener cerca la posibilidad de lavarse las manos con agua y jabón.



“Este gel desinfectante se debe usar de acuerdo con todas las indicaciones que se han venido dando desde hace unas semanas por la pandemia del covid-19. Es decir, cuando una persona está en la calle y considere que ha entrado en contacto con superficies posiblemente contaminadas con el virus, como una baranda, una perilla de una puerta, un tubo, una agarradera de un bus…”, explicó.



Camero, que ha diseñado programas de salud pública, fue insistente en recordar que los geles desinfectantes para el aseo de manos “son muy importantes cuando una persona viene de la calle o ha estado en lugares públicos y va a entrar a su casa”.

La iniciativa

Además, el doctor Camero recordó que esta iniciativa de entregar estos sobres personales de gel surgió con la idea de hacer que las personas recuerden que el lavado de manos es la medida principal para evitar el contagio en esta pandemia.



“Si sale a la calle y no tiene agua y jabón, es muy importante usar el gel desinfectante de aseo de manos y hay que emplearlo todas las veces que sea necesario”, explicó.



El epidemiólogo y médico estadístico repitió que no se deben tocar barandas, pasamanos o timbres de los ascensores y que a esos aparatos no deben entrar más de tres personas al mismo tiempo.



“Además, quienes ingresen a un ascensor deben estar de espalda entre sí y mirando a la pared. Y, en lo posible, no se deben utilizar las manos ni los dedos para tocar ninguna superficie. Preferiblemente se debe usar la punta de unas llaves o un bolígrafo para oprimir las teclas y botones de los cajeros electrónicos o los datáfonos”, explicó.



“Con el aseo manual con el gel desinfectante (como el entregado hoy en esta edición de EL TIEMPO), en caso de no tener la posibilidad de lavarse las manos con agua, se protege”, dijo.



Y agregó: “Este virus viene de la calle. Si todos conservan las medidas de higiene y precaución antes de entrar a la casa, como quitarse la ropa y desinfectar o limpiar los zapatos y los objetos que vienen de la calle, incluyendo los que llegan por domicilio, y se lavan las manos con frecuencia, se puede evitar el contagio”.



