Los más de 700 desplazados que dejaron los enfrentamientos armados entre grupos ilegales en la Sierra Nevada, siguen sin poder volver al territorio.



Aunque la Policía y Ejercito ya retomó el control del corregimiento de Siberia y la vereda La Secreta, la misión se concentra ahora en una inspección del terreno, debido a que hay información que en las vías de acceso permanece material bélico sin explotar.



Hasta que no finalice la exploración completa, no habrá luz verde para que las familias que están refugiadas en Ciénaga y Santa Marta regresen a sus casas y fincas.

Muchas personas dicen que no van a regresar a Siberia

“Estamos dependiendo de lo que digan los soldados, si de pronto hay alguna dinamita, algo que cuando lleguemos pueda explotar”, manifestó uno de los desplazados que por seguridad no quiso dar su nombre.



Entre los más de 767 afectados por este conflicto armado que fueron censados, hay 30 mujeres embarazadas o madres lactantes, cerca de 300 menores de edad, y 116 personas con enfermedades de base.



Muchas de estas personas dicen que no van a regresar a Siberia, al menos hasta que tengan la completa certeza de que no hay riesgo para sus vidas.



Este grupo que se opone a hacer parte de la ruta de retorno, considera que el fenómeno de la violencia continuará en el macizo montañoso en cuanto cesan las operaciones militares en la zona.



“La demora es que las instituciones armadas reduzca su pie de fuerza para que estos actores ilegales vuelvan a aparecer y se repita el terror que ya vivimos”, manifestó otro desplazado.

Comunidades de la Sierra viven en un

estado de desprotección absoluta

El defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo Assis, aseguró que estas comunidades de la Sierra viven en un estado de desprotección absoluta.



Los miembros y líderes comunitarios, también hacen solicitudes en materia del restablecimiento del estado de las vías de acceso en cada una de las veredas.



“Ellos nos han expresado que requieren por parte de las instituciones del estado una indemnización ya que son poblaciones que vienen siendo revictimizadas”, sostuvo el defensor.



Cabe recordar que para el año 1998 y entrados la década de los 2000, esta población también fue objeto de un desplazamiento forzado, por parte de grupos armados ilegales que para ese entonces se disputaban, no solamente el control territorial, sino las actividades ilícitas.

Violentos son líderes de grupos

responsables del desplazamiento masivo

La gobernación del Magdalena y Alcaldía han juntado esfuerzos para asistir a los desplazados y brindarles condiciones adecuadas durante el tiempo que estén por fuera de sus propiedades a raíz de esta situación de violencia.



Según información de inteligencia, Edgar Ariel Córdoba Trujillo, alias ‘5.7’ o ‘4.9’; y Berny José Avendaño Orozco, alias ‘Berny’, son actualmente los cabecillas de los grupos criminales que están sembrando el terror y la zozobra en el macizo montañoso.



Por alias ‘5.7’ o ‘4.9’, fue ofrecida una recompensa de hasta $100 millones por información que conduzca a su paradero. Igualmente por Berny hay disponibles $50 millones para lograr su captura. En un cartel revelado por las autoridades. también aparecen otros nueve individuos por quienes se tiene un monto de hasta 20 millones por su ubicación.



