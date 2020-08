El Caribe vivirá su segundo torneo de ajedrez, ahora virtual

La Fundación A la Rueda Rueda anuncia el segundo torneo de ajedrez del Caribe, modalidad virtual 2020, al que están convocados más de 4.000 niños, niñas y adolescentes de Colombia.



En el encuentro podrán inscribirse aficionados y profesionales en 5 categorías: sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 17, y participar en las dos modalidades: Festival y Torneo.



La modalidad Festival va dirigida a los aficionados, quienes están iniciando sus primeros juegos y no cuentan con Elo o ranking.



La modalidad Torneo va dirigida a aquellos expertos que cuentan con ranking.

Los interesados se deben inscribir en la página web: ww.fundacionalaruedarueda.org donde registrarán sus datos personales, seleccionarán su modalidad, categoría y deben anexar una fotografía reciente.



Los participantes deben crear su cuenta en Lichess, la plataforma oficial para el desarrollo de las competencias. Después de realizar el proceso de inscripción, los participantes recibirán un correo confirmación de su registro, participación y fechas de juego.

Torneo de Ajedrez del Caribe se celebrará en el cuarto trimestre de 2020 de manera virtual.​ Foto: Archivo Particular

El torneo, que se llevará a cabo de forma virtual, tiene como propósito fortalecer a la región Caribe en la disciplina como el ajedrez: el juego ciencia.



La competencia integrará principalmente a ocho ciudades del caribe: Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Montería y Apartadó, sin embargo, todos los niños de Colombia podrán inscribirse a la competencia.



El torneo contará con el apoyo de las Alcaldías y de las gobernaciones de Atlántico, Cesar, Córdoba, Guajira, Santa Marta, Bolívar, Sucre y Antioquia.



“Con este tipo de iniciativas, La Fundación A la Rueda Rueda busca integrar a la región Caribe y exaltar a los mejores talentos en esta disciplina. Además de fortalecer el intelecto, la estrategia y generar un espacio de unión en cada uno de los hogares de Colombia, todo esto alineado a nuestro modelo pedagógico de ocio creativo” Asegura Vivi Barguil, directora de la Fundación A la Rueda Rueda.

El Torneo de Ajedrez este año será de manera virtual. Foto: Archivo particular

Etapas de la modalidad virtual

En el segundo Torneo de Ajedrez del Caribe Modalidad Virtual 2020, el sistema de juego se dividirá en cuatro etapas:



La primera: Prejuego. En esta etapa los participantes deben completar mínimo 10 partidas y competir en dos torneos amistosos organizados por la Fundación, el cual tiene como finalidad que los jugadores se familiaricen con la plataforma. Esto aplicará tanto para Festival como para el Torneo.



La segunda: Eliminatorias. En esta etapa se llevarán a cabo las jornadas virtuales de eliminatorias en las 8 ciudades (Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Montería y Apartadó); de ahí saldrán 800 finalistas (10 clasificados por categoría y por ciudad en las dos modalidades) que pasarán a competir en la prefinal. En caso de darse empates, se definirá de acuerdo con los resultados obtenidos en la última casilla de clasificación. Los inscritos en la modalidad de Festival se enfrentarán de manera aleatoria y se aplicará el sistema arena con 90 minutos global, 5 minutos de tiempo en los relojes a finish. Por su parte los inscritos en la modalidad de Torneo, jugarán con el sistema arena con 90 min global, 3 minutos + 2 segundos de tiempo en los relojes.

La tercera: Prefinal en esta etapa los 800 niños clasificados seguirán competiendo en su modalidad y categoría, pero se realiza el cruce de regiones pues se enfrentarán con los finalistas de las otras ciudades. De estas jornadas pasarán a la siguiente etapa los 120 clasificados (12 clasificados por categoría y por ciudad en las dos modalidades) y en caso de empates clasificarán todos aquellos que logren ubicarse en el puesto número 12. El sistema de juego que se aplicará para la modalidad de Festival será el de arena con un ritmo de juego de 90 min de competencia con tiempo en el reloj de 7 min a finish. Para la modalidad de Torneo aplicará el mismo sistema, pero ritmo de juego será de 90 min de competencia con tiempo en el reloj de 5 min + 3 segundos.



La cuarta: Final, los 120 clasificados jugarán en grupos de 12 jugadores de acuerdo con la modalidad y categoría, el sistema que se aplicará será el sistema suizo, a cinco rondas y con enfrentamientos ronda a ronda que serán emitidos a través de la plataforma Lichess. Entre partidas se dará un lapso de 5 min de descanso. De este encuentro se seleccionarán a los 3 mejores por categoría, es decir que, saldrán 30 campeones en total, 15 por modalidad. Las dos modalidades tendrán el mismo sistema, pero cambia los tiempos en el reloj, ya que para Festival será de 20 min a finish y para Torneo de 15 minutos + 10 segundos de incremento.



En caso de presentarse empate, este se definirá aplicando cada uno de los siguientes sistemas: (arrojados por el programa Swiss Manager) Resultado particular, Bulchholz, Media de Bulchholz. Si persiste el empate se aplicará el de menor edad.



Es así como la Fundación A la Rueda Rueda y dada la coyuntura que vive el país, ha querido promover a través del ajedrez, un espacio en el que se creen vínculos familiares, se promueva la gimnasia cerebral y se creen espacios de sano esparcimiento. #JuntosEnCasaSomosMas

En el segundo Torneo de Ajedrez del Caribe Modalidad Virtual 2020, el sistema de juego se dividirá en cuatro etapas: Foto: Gudifredo Avendaño

Cronograma de fechas

1. Etapa - Eliminatorias

• Apartado: octubre

• Sincelejo: octubre

• Montería: octubre

• Cartagena: octubre

• Barranquilla: noviembre

• Santa Marta: noviembre

• Riohacha: noviembre

• Valledupar: noviembre 2. Etapa- Prefinal: diciembre3. Gran Final: diciembre

