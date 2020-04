El ‘calvario’ que vivirá el gremio turístico en esta Semana Santa

En una temporada normal de Semana Santa, el municipio de Salento, Quindío, podía recibir al menos 120 mil visitantes. Sin embargo, por estos días sus hoteles, hostales, restaurantes, tiendas, operadores y atractivos turísticos están cerrados.

Desde el 17 de marzo, la alcaldesa de la localidad, Beatriz Díaz, decidió suspender el ingreso a turistas nacionales y extranjeros e incluso frenó la llegada de vehículos como buses, busetas, transporte público y especial y la realización de activadas deportivas o recreativas.



Las autoridades locales han expresado que todas las medidas se han dado con el propósito de frenar la propagación del virus, que hasta la fecha todavía no registra casos positivos en este municipio.



No obstante, Salento está muy afectado pues sus ingresos casi en un 90 % provienen de los servicios turísticos que ofrece. Hay unos 130 informadores turísticos, 45 caballistas además de los vendedores informales y de 755 unidades productivas formales en torno al turismo, que según la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de Salento, Leidy Toro, no podrán soportar mucho tiempo la falta de ingresos pues casi todos son micro y pequeñas empresas.



De los 140 restaurantes que atendían a los cientos de turistas, solo dos o tres prestan el servicio a domicilio. En la mayoría de casos atienden a los 80 extranjeros que se quedaron ‘atrapados’ por la cuarentena nacional o por su propia voluntad pues la situación en sus países de origen ha empeorado.



“Hay unos hoteles que tienen huéspedes todavía porque no quisimos ser arbitrarios pues ellos ya estaban desde antes del decreto nacional y sacarlos a las calles no era una opción. Los establecimientos me reportaron 80 extranjeros a corte de 16 de marzo y se ha hecho seguimiento con Migración Colombia. Algunos ya salieron repatriados a sus países como un grupo de alemanes”, contó Toro.



Agregó que “todo Salento giraba en torno al desarrollo turístico, es un impacto muy grande para nosotros. La población local es muy poca y las pérdidas son totales. No tenemos cómo ayudar a todos esos negocios porque no podemos abrir de nuevo las puertas del municipio. Por lo pronto tenemos que cultivar la tierra para poder sustentar a las personas que no pueden desarrollar la dinámica turística por ahora, la alcaldesa va a empezar con unos contratos para que el municipio les pueda comprar mercados y abastecer la necesidad de las personas”.



Según contó la secretaria, Salento es el municipio más afectado de la región pues es el que más turistas extranjeros recibía. “Según datos de Migración Colombia a corte de octubre de 2019, 75 mil turistas extranjeros pernoctaron en el municipio durante un mes, mientras que en Armenia fueron 16 mil y 4 mil en Filandia. Dejaremos de percibir todos esos ingresos, incluso nos afecta administrativamente porque el principal ingreso económico de la Alcaldía es del impuesto de Industria y Comercio”.

Primer cierre de parques desde el sismo

Los parques temáticos del Quindío se alistan para una de sus temporadas más duras en su historia pues en estos años nunca habían tenido que enfrentar una emergencia similar. El único que funcionaba para la época del terremoto de 1999 era el Parque del Café ubicado en Montenegro, Quindío, pero en ese entonces no recibía los miles de turistas que hoy en día. Se espera que las perdidas sean millonarias pues los principales parques como Panaca, Los Arrieros, Recuca, Jardín Botánico del Quindío, y el mismo Parque del Café reciben más de 500 mil turistas entre todos, durante estas fechas.



Los hoteles están cerrados y a la espera de si algunos serán destinados a aumentar la capacidad instalada de los hospitales que tratan a los pacientes más graves por el coronavirus, como lo dijo la Secretaria de Salud del Quindío, Yenni Trujillo, que adelanta conversaciones con dueños de hoteles para que eventualmente apoyen en la emergencia sanitaria.



La presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje (Anato), Paula Cortés le dijo a este medio que “a hoy las agencias han manifestado una disminución en las ventas superior al 80 %”.



Y añadió que sin embargo las agencias de viajes están laborando desde sus casas a través de llamadas, mensajes de Whatsapp y correos electrónicos, “acompañando a los turistas para ayudarlos en la reacomodación de sus viajes para fechas futuras y apoyándolos también con los bonos o voucher que algunas aerolíneas han determinado para devolver a los viajeros una vez finalice la crisis”.



El departamento de Risaralda no es ajeno al ‘vía crucis’ en esta Semana Mayor. La ocupación hotelera para estos días estaba alrededor de un 60 por ciento. Eso indicaban las reservas hoteleras.



Paula Arango Pulgarín, directora de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), en Risaralda, señaló que “el año pasado para la temporada de Semana Santa se reportó una ocupación promedio de 56 %, lo que representó aproximadamente unas 6 mil personas alojadas”.



Durante los días de Semana Santa específicamente de miércoles a sábado, que es cuando empiezan a llegar a llegar los turistas, para este año Cotelco esperaba estar alrededor del 60 por ciento dado que el destino venía teniendo un comportamiento satisfactorio.



La capital risaraldense dejará de recibir más de 1.200 millones de pesos, durante estos días santos, que provienen del turismo religioso y cafetero.

Cancelaron eventos en Caldas

En Caldas, la preocupación del sector turístico aumenta no solo por lo que representa la temporada de Semana Santa, cuando el departamento recibe ante todo turistas nacionales, sino por el futuro.



“Las últimas dos Semanas Santas que tuvimos fueron muy buenas y nos venían consolidando, por ejemplo en 2018 fuimos sede del Enduro Word Series que nos llevó a tener la segunda ocupación más alta del país, en el 2019 estuvo algo por debajo, pero no fueron menos de 46.000 visitantes. En cambio para este año todo está cancelado y el porcentaje de ocupación es del 12 %”, precisó Mónica Londoño, directora de Cotelco, capítulo Caldas.



El panorama se complica más sí se tiene en cuenta que en el departamento el sector turístico es considerado todavía naciente, por lo que muchos emprendedores del sector llevaban poco tiempo en el mercado y aún no habían librado la totalidad de su inversión. “La gran mayoría de hoteles que no tengan reservas financieras van a tener que replantearse, pues tenían créditos que igual tendrán que pagar una vez pase esto y las bancas reactiven los cobros”, precisó Londoño.



Cotelco, de la mano de la Gobernación de Caldas y la Alcaldía de Manizales, dispusieron de una plataforma donde por tres meses, incluido marzo, los hoteleros deberán registrar los datos que permitirán identificar el verdadero impacto económico de la crisis.



“Con corte al 30 de marzo, solo el 44 % del total de los alojamientos (222) habían diligenciado la encuesta y registran una pérdida total de 1.700 millones de pesos durante ese mes. Al momento no se han reportado numerosos despidos, al momento van cerca de 60, lo que indica que el sector está tratando de sostener sus puestos”, informó Juan Carlos Méndez, director de la Unidad de Turismo del Gobierno de Caldas.



Al respecto Paula Toro, secretaria de Desarrollo Empleo e Innovación de Caldas, indicó que ya se creó una mesa de trabajo con representantes de cada municipio para tener reportes.



“Se pensaría que esto no es importante, pero sí lo es porque de ahí sacamos la información básica y llegamos más directamente a los empresarios. Lo que hemos tratado de hacer es que conozcan los alivios que está entregando el Gobierno Nacional, los conozcan y aplique a ellos, de alguna manera eso les aportará”, dijo Toro.



La funcionaria precisó que no hay un proyecto de apoyo ya establecido, sino que se basarán en el análisis de los datos recolectados hasta mayo para definir rutas de trabajo. Entre operadores turísticos, sector transporte, restaurantes, bares y sitios turísticos son 700 establecimientos a quienes se espera vincular a la medición.



LAURA USMA - ARMENIA

NATALIA CHAVERRÍA - PEREIRA

LAURA SEPÚLVEDA - MANIZALES