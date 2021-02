El Salado: 21 años de promesas incumplidas

Hoy, hace 21 años iniciaba una de las incursiones paramilitares más dolorosa en la historia reciente del país.



450 hombres, en realidad bestias armadas, se tomaron el corregimiento de El Salado, en el municipio del Carmen de Bolívar, norte del departamento de Bolívar.



Aquel 16 de febrero, un comando de 100 hombres al mando de alias Amaury montó un retén en la vía que de El Salado comunica con el Carmen de Bolívar. Allí comenzó el periplo criminal.



(En contexto: El Salado: un pueblo que se siente condenado a la tragedia del olvido)

Pese a que en la población los paramilitares estuvieron tres días, merodearon por veredas y caminos durante 6 días en una jornada criminal que dejó 60 personas asesinadas con las más horrendas técnicas de barbarie.



Los sobrevivientes, campesinos y gente de bien señalados por los asesinos de ser auxiliadores de la guerrilla, protagonizaron un éxodo y dos años más tarde realizaron un retorno histórico, más por amor a su territorio que por necesidad.



Hoy, 21 años después de la masacre, y de un centenar de promesas incumplidas, el pueblo sigue siendo un monumento al olvido, y ahora en medio de amenazas a sus líderes.



(En contexto: Alerta por amenazas de muerte contra líderes sociales de El Salado)

Esta semana se conmemoran 21 años de la masacre de El Salado, en el Carmen de Bolívar. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

EL TIEMPO llegó hasta este pueblo olvidado del Caribe colombiano donde los violentos volvieron a amenazar a líderes de la población a inicios de este año.



Las calles polvorientas, el pésimo estado del acueducto local, los caminos de herradura que conducen a las veredas, el terreno donde debería estar en pie el museo de la memoria está cubierto de maleza... todo da cuenta que las promesas incumplidas.



Después de la masacre y de tres gobiernos quedaron solo promesas.



"Siempre hay unos compromisos que no se cumplen y eso es una frustración para nuestra comunidad. Aquí quien ha hecho las cosas al revés ha sido el estado; no hemos sido nosotros, las personas que hemos representado a la comunidad" recuerda Neyda Narváez, sobreviviente de los hechos ocurridos hace más de dos décadas.



(En contexto: CIDH ordena medida cautelar y protección a líder social de El Salado)

La cancha de microfútbol, escenario del más terrible teatro de guerra, y los predios donde se debería haber construido el museo de la memoria de El Salado hoy se los traga la manigua. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

En la región el Gobierno Santos entregó un proyecto de vivienda de interés social y una cancha de fútbol que hoy es orgullo de los 'salaeros'. Sin embargo, el alcantarillado para la población quedó mal hecho y ahora en una parte de la población los olores son fétidos.



"El Estado tiene que trabajar en reconstruir el tejido social. Hago parte de una organización de mujeres porque me he preparado. A uno lo tienen que preparar y fortalecerlo: la guerra hace un daño grande", recuerda Narváez.



Un panfleto que circuló a finales del mes pasado volvió a revivir los fantasmas de la guerra.



Con fotografías y nombres puntuales, los violentos, que se hacen llamar 'las águilas negras' ordenan a tres de los líderes históricos salir del pueblo y a la vez señalan a un grupo de jóvenes de ser consumidores de drogas.



(En contexto: El Salado: 20 años después de la barbarie)

La biblioteca de El Salado es el mayor orgullo de la población y el espacio favorito de los niños. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Una de las líderes amenazadas es Lilia Torres.



"No sé por qué aparezco en ese panfleto si no le debo a nadie. Pero esto no es nuevo, desde hace tres años nos vienen amenazando. En un primer panfleto me daban 24 horas para salir pero acá sigo. No tengo nada que ir a hacer a otra ciudad, no tengo familia en otro lugar", dice Lilia Torres que hace parte de una asociación de mujeres dobladoras de tabaco, una de las vocaciones históricas de la población.



Hoy, un mes después de estas amenazas, y pese a varios consejos de seguridad y compromisos de las autoridades en dar con los responsables y orígenes de estos panfletos y otras amenazas, aún no hay capturas.



Debido a estos panfletos, Luis Torres, vocero histórico del pueblo, y quien lideró el retorno de la población en el año 2003, se marchó.

Desde hace tres años nos vienen amenazando. En un primer panfleto me daban 24 horas para salir pero acá sigo. No tengo nada que ir a hacer a otra ciudad, no tengo familia en otro lugar FACEBOOK

TWITTER

Neyda Narváez y Lilia Torres coinciden en algo: "El estado ha dejado solo al pueblo en su proceso de sanación"



"Acá no se ha hecho el duelo por ese dolor y mucha gente se ha muerto esperando una indemnización justa", recuerda Narváez.



"Hay jóvenes en la droga, se necesitan espacios de participación. Además la población va creciendo. Los jóvenes necesitan espacios de participación, hay que fortalecer el campo, pero por ejemplo en las veredas no hay agua, ni vías dignas... en el campo la gente sufre mucho y el olvido estatal es evidente", agrega Lilia Torres.



La biblioteca y dos kioskos en el corazón del pueblo, para el encuentro de la comunidad, siguen siendo el mayor símbolo de la presencia del estado.

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

Hombre al que le mutilaron una mano en Cali podría perder la otra

Universitario se encontró con su familia tras un año desaparecido

La 'cacería' contra jaguar que devoró a niña indígena de 6 años

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas