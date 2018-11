El asesino que murió a manos del familiar de una de sus 170 víctimas

Según el profesor e investigador de la Universidad Distrital de Bogotá, Absalón Jiménez Becerra, la niñez de Daniel Camargo fue difícil, producto de los problemas sicológicos de su madrastra, pues se conoce que el sueño de aquella mujer era tener una hija pero no podía quedar en embarazo.



“Ella empieza a vestir a Daniel como una niña -explica el investigador-; se sabe que es obligado a ir al colegio con vestido, e incluso, a presentarse con nombre de niña. Esto, acompañado del maltrato y el rechazo de esta mujer, genera en Daniel un odio hacia el sexo opuesto”.



Se cuenta que en una ocasión Daniel intentó abusar sexualmente de una de sus hermanas, por lo que fue expulsado de su casa y enviado a Bogotá.



Su vida continuó con relativa normalidad. Como estudiante se destacó por sus buenas calificaciones en el colegio León XIII, en la capital, y al graduarse se dedicó a trabajar en diferentes oficios para ayudar a mantener a su familia.



Para el año 1960 Daniel se casa. No obstante, para 1963, un día que llegaba a su casa de trabajar, encuentra a su esposa engañándolo, lo cual reaviva la llama de sus traumas de la infancia.



“Ese odio hacia las mujeres -asegura el investigador Absalón Jiménez- viene con una serie de traumas de su infancia. Ese momento en el que él se da cuenta que lo engañan es como el despertar de ese trauma y lo que sigue en adelante es todo ese odio hacia las mujeres que él trae guardado”.



El odio hacia las mujeres del ‘Sádico del Charquito’ se hizo insostenible tras algunas experiencias que para él significaron el punto de quiebre. Luego de los diferentes eventos que afectaron sus problemas sicológicos, Daniel Camargo continuó una suerte de venganza que no paró hasta principios de los años 90.



En su expediente criminal, Daniel Camargo acumula más de 170 crímenes entre 1974 y 1990. Sus crímenes se concentraron en Cundinamarca, Barranquilla y Guayaquil, en Ecuador.



Expertos señalan que ‘El sádico del Charquito’ sufre una psicopatía producto de la falta de afecto, el aislamiento y la violencia sexual. También se conoce que el trastorno de su sexualidad influyó en su modus operandi.



Tiempo después de la separación con su esposa, Daniel conoció a la joven que se iba a convertir en su compañera del crimen. Según Esteban Cruz Niño, autor de ‘Los monstruos en Colombia sí existen’, con esta nueva compañera consiguió diseñar una estrategia para atrapar a sus víctimas.



“Él se hacía pasar por vigilante de alguna tienda o almacén -cuenta Esteban Cruz- y al identificar a su víctima la acusaba de haber robado algún producto y la retenía. Al momento aparecía la joven y se hacía pasar por alguien que quería ayudar, la llevaban a una cafetería, la drogaban y luego se la llevaban a su vivienda para que él abusara de la menor”.



Investigadores señalan que Daniel Camargo obligó a la joven a compensarlo por no ser virgen, por lo que tenía que ayudarlo a raptar jóvenes para él satisfacer sus deseos de ser el primer hombre de las menores que abusaba. Otro trauma de la infancia de Daniel, quien fue criado bajo fuertes creencias católicas.



Antes de ir a la cárcel por segunda vez, Camargo cometió algunos crímenes en Barranquilla, ciudad a la que llegó huyendo de las autoridades en la capital del país. Posteriormente es capturado y enviado a la cárcel de la isla Gorgona, en 1977, donde tendría que cumplir 30 años de prisión.