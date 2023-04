La tranquilidad de El Rodadero, en Santa Marta, fue interrumpida por una violenta riña entre turistas y prestadores de servicios turísticos.



(Lea también: Evitan la venta de más de 200 almuerzos en mal estado en playa de El Rodadero)



La pelea ocurrió en el muelle sur y se extendió a lo largo de varios minutos. Los involucrados se agredieron a golpes, patadas y con objetos contundentes como piedras y palos.

Según algunos testigos, la riña empezó cuando un grupo de turistas se negó a abandonar la zona de lanchas del muelle por una inconformidad y discutieron con los lancheros, quienes les pidieron que despejaran la zona.



"Yo estaba allí cuando empezó todo, fue muy rápido, un grupo de turistas no quería irse de la zona y empezaron a pelear con los vendedores", dijo Juan Carlos Mendoza, un bañista que presenció los hechos.



Otro testigo, que prefirió no ser identificado, aseguró que la situación se salió de control rápidamente. "Fue una locura, de repente todo el mundo empezó a pelearse, no sabía qué hacer, sólo quería salir de allí", dijo.



En las imágenes capturadas se puede ver a un hombre tendido en el suelo, aparentemente inconsciente, mientras los uniformados intentan controlar la situación. Varios transeúntes intentaron ayudar al hombre, mientras otros huían del lugar.

Nuevamente Santa Marta fue escenario de una violenta riña entre turistas y prestadores de servicios turísticos por inconformidades. La situación que se salió de control ocurrió en El Rodadero. pic.twitter.com/SXLWQgj0QQ — Roger Urieles (@Rogeruv) April 10, 2023

La Policía Metropolitana de Santa Marta debió intervenir

La Policía Metropolitana de Santa Marta acudió al lugar para intentar detener la riña, pero no fue suficiente para separar a los involucrados en la pelea.



(Además: Miles de estudiantes y docentes de la Sierra Nevada recibieron kits escolares)



Se espera que, en las próximas horas, las autoridades se pronuncien acerca de este intolerante hecho.



Los ciudadanos y turistas que visitan Santa Marta y El Rodadero han expresado su preocupación y repudio por esta situación de violencia en una zona que suele ser tranquila y frecuentada por familias y turistas.



Para el sector turístico, este incidente ha dejado en evidencia la necesidad de medidas de seguridad adicionales y protocolos de convivencia, con el fin de garantizar la tranquilidad y seguridad de los visitantes en las zonas turísticas de Santa Marta.



