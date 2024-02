El tren vuelve a la carga: el transporte ferroviario repunta en Colombia

En el corredor La Dorada– puerto de Santa Marta, donde antes resonaban ecos de un pasado ferroviario olvidado, ahora resuena el eco de la revitalización.



Los rieles, una vez dormidos, cobraron vida con la puesta en marcha cada vez con mayor continuidad de trenes cargados de sueños y mercancías. Es el renacer de un gigante dormido, el tren, que despierta para reclamar su papel en la construcción del destino colombiano.



El corredor multimodal: un cambio de perspectiva



Desde su puesta en marcha en el año 2018, el Ministerio de Transporte dijo que "El tren no es solo un medio de transporte, es un corredor que conecta sueños y mercancías. Apostar por lo multimodal es abrir caminos más rápidos y económicos".



El Gobierno Nacional destacó beneficios tangibles como ahorros del 5% al 10% en costos logísticos, operaciones más competitivas y una reactivación económica palpable.



A lo largo del corredor, los trabajadores ferroviarios, se han convertido en arquitectos de la nueva era del transporte. Juan, veterano ferroviario, comparte: "Pensamos que el tren era cosa del pasado, pero ahora somos testigos de su renacimiento. Es emocionante ser parte de esto".



Ahorro en rieles: más allá de lo económico

Los beneficios económicos son palpables. Empresas que abrazan el tren como opción de transporte reducen sus costos logísticos entre un 10 y 15 por ciento.



José, dueño de una compañía de logística, sonríe al hablar de esta nueva realidad: "El tren nos da eficiencia y ahorro. Es un aliado en nuestro camino hacia la competitividad".

El ritmo acelerado del progreso

A medida que el tren avanza, la velocidad no solo se mide en kilómetros por hora, sino en la rapidez con que se acortan los tiempos de viaje. La distancia entre La Dorada y Santa Marta, que antes parecía un abismo, se reduce a un suspiro gracias a la eficiencia de los rieles.



La Agencia Nacional de Infraestructura, proyecta un futuro acelerado: "Los rieles son la columna vertebral de la movilidad del mañana. No solo reducimos costos, sino que también acortamos tiempos. Es la velocidad del progreso en acción".

La apuesta gubernamental por la transformación

Se ve como un nuevo impulso para la economía Foto: Cortesía

En el centro de esta escena de transformación se encuentra la visión gubernamental que ha apostado por el tren como impulsor del cambio. El expresidente Iván Duque, y ahora el gobierno de Gustavo Petro se muestran comprometidos con fortalecer el transporte ferroviario, reconociendo el papel fundamental del tren en el desarrollo del país.



Desde el Gobierno Nacional se ha afirmado que "cuando se apuesta por el tren, no solo invierte en rieles, invierte en el futuro de Colombia. Es una apuesta por la sostenibilidad, la eficiencia y la conectividad".



Un viaje hacia el futuro

El tren no solo transporta mercancías, sino que también es el conductor de un viaje hacia el progreso.



Actualmente la conexión ferroviaria genera más de 400 empleos. La frecuencia prevista de dos trenes semanales entre Santa Marta y La Dorada permite transportar una amplia variedad de carga contenerizada.



Este enfoque intermodal no solo ofrece ahorros operativos, sino que también reduce la contaminación y la huella de carbono, alineándose con los objetivos de sostenibilidad.

Con una extensión de 560 kilómetros, el corredor La Dorada – Santa Marta se erige como una columna vertebral del transporte ferroviario en Colombia.



El corredor no solo se limita al carbón y café; acero, materia prima para papel, cerámica, productos químicos, alimentos como papel higiénico y palta hass, fluyen por sus rieles. La versatilidad del tren ha ampliado las oportunidades para diversos sectores.



José Manuel Restrepo, ex ministro de hacienda y de comercio asegura que esta alternativa de transporte con resultados importantes, es el fruto de un esfuerzo de inversiones y política pública.



“Siempre es bueno construir desde lo construido. Un reconocimiento al

aporte de @orozco_angela y los equipos de ANI y del esfuerzo de los gobiernos anteriores. Así se construyen políticas de estado, unos gobiernos las diseñan, otros las construyen y ejecutan y otros les dan continuidad en la ejecución”, manifestó Restrepo.



Hasta 598 toneladas se pueden transportar ahora con la red férrea que comunica La Dorada (Caldas) – Chiriguaná (Cesar) y el Puerto de Santa Marta, y que hará más eficiente la conexión entre el centro y la zona norte del país.



En un año, la conexión férrea entre Chiriguaná y el puerto de Santa Marta movilizó 31,8 millones de toneladas de carbón.



La meta del Ministerio de Transporte es que el recorrido entre La Dorada y Santa Marta se haga en 9 horas.Uno de los planes más ambiciosos es lograr recuperar los más de 3.500 kilómetros de líneas férreas con los que contaba el país en los años 90.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv