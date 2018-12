Los 23 días sin agua que llevaron a las protestas en Puerto Tejada 

Los cerca de 60.000 habitantes de Puerto Tejada, al norte del Cauca, después de tres días de protestas y bloqueos de vías, se dieron tres días de tregua para encontrarle una salida al suministro de agua potable.

Este sábado se reunirán con los entes de control para empezar a hacerle seguimiento a los acuerdos firmados ayer en la tarde y que permitieron terminar con los bloques.



Las protestas se generaron porque llevaban 23 días sin el suministro de agua. El pasado martes, como a las 11:00 p.m., empezó a llegar a algunos barrios, con muy baja presión, pero el líquido volvió a correr por las viviendas.

Algunos habitantes de Pto Tejada decidieron bañarse en la vía publica Foto: Juan B Diaz/CEET

“Aquí, quien no tenga motobomba, no tiene agua en su casa”, dijo José José Tanaleris Fori, habitantes de Villa Clarita, uno de los barrios a lo que hoy, a las 2:00 a.m., aún no les había llegado el agua.



Este es uno de los barrios más nuevos de Puerto Tejada, ahí están asentadas 700 personas. Está al frente de la estación Isabella, donde se concentraron los bloqueos.

“En algunas partes, con motobomba, durante un ratico sacan agua, pero vuelve y se va. Esperamos que hoy nos llegue. Aquí la gente no paga el servicio de agua, hasta que no solucionen el problema”, dijo Fori, vicepresidente de la junta comunal de Villa Clarita.



Una motobomba la consiguen entre 120.000 y 150.000 pesos. El problema es que el costo de la energía se les incrementa porque deben mantenerla prendida tres horas diarias para poder recoger el agua.



Entre los acuerdos logrados para levantar el paro se convino conformar una comisión de técnicos para el caso de los barrios Villa Clarita y Carlos Alberto Guzmán para que les revisen las válvulas y los hidrantes y verificar si es tan cerrados y observar el fluido del agua hacia esos sectores. Para el sector de Carlos Alberto Guzmán se llevará un carro tanque para surtirlos mientras se encuentra el daño.



Puerto Tejada tiene 60 barrios y el servicio de acueducto se encuentra sectorizado, los prestan los operadores Earpa, Afrocaucana y Opsa, éste último fue el que generó las protestas. Entre los acuerdos logrados se pidió la revisión jurídica del contrato.



“El problema de agua es de toda la vida, aquí la colocan ocho días y la quitan uno o dos días, y uno se aguanta, y vuelven a conectarla. Pero esta no es un agua potable. Tenemos que comprar bolsas o ir hasta un llenadero que Propal Planta II tiene en el Parque Industrial para que la gente pueda abastecerse”, contó Albeiro Galindo, uno de los líderes de la protesta.

Un galón, para una familia de tres personas, les alcanza para cuatro días. La mayoría se va en moto a recoger el agua a Propal para preparar sus comidas y sus juegos. Con la que les llega a sus casas hacen aseo y lavan la ropa, aunque algunos la hierven para poder cocinar.Los habitantes de Puerto Tejada se abastecen con las aguas de los ríos Palo y La Paila.

Los bloqueos han sido levantados gradualmente. Foto: Juan B Diaz/CEET

