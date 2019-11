El drama por un puente en un barrio al sur de Armenia

Aunque cada año los habitantes de este sector se han armado de globos, serpentinas y hasta pastel para realizar una llamativa celebración de cumpleaños (de averiado) al puente, no han logrado captar la atención para que les mejoren esta vía.

“Las administraciones no nos han tenido en cuenta, además tenemos otro derrumbe frente de las manzanas 78, 79 y 80, en estas zonas puede caerse allá un niño o un adulto”, expresó Jairo Ceballos, líder comunitario.



Luego de las averías que presentan desde agosto de 2016, las últimas administraciones que ha tenido la capital quindiana no han podido destrabar este proceso de reparación del puente. El actual mandatario, Óscar Castellanos, informó hace unos días que no reabrirá la licitación para la construcción del puente de La Fachada.

Según el alcalde, una de sus prioridades, luego de asumir la Alcaldía en septiembre de 2018, fue viabilizar los recursos para el puente, por lo que aseguró que logró gestionar 428 millones de pesos del rubro de fallos, sentencias y conciliaciones con el fin de abrir una licitación pública para las obras. Sin embargo, este proceso que concluyó el mes pasado, resultó desierto.



De acuerdo con lo revelado por la Secretaría de Infraestructura de Armenia, el proceso se declaró desierto debido a que los últimos tres oferentes seleccionados, no cumplieron con las propuestas, por lo que se autorizó un plazo de 10 días para que los proponentes pasaran sus observaciones, no obstante, ninguno presentó observaciones durante el tiempo asignado que finalizó el 7 de octubre.



El secretario de esta cartera, Jhon Jaber Castro, explicó que las obras no se podrán realizar en lo que queda del mandato actual pues, para generar una selección abreviada nuevamente, es necesario disponer mínimo de un mes y medio de tiempo hábil, lo que extendería el proceso evaluativo hasta mediados de noviembre, quedando un plazo de un poco más de un mes para ejecutar la obra, lo que sería inviable.



Castro agregó que, debido a que el rubro pertenece a fallos, sentencias y conciliaciones, es decir, gastos de funcionamiento, “el Municipio no puede comprometer vigencias futuras, pues la ciudad se encuentra ‘ad portas’ del cierre de un gobierno y la llegada de una nueva administración”.



“A la administración saliente qué le va a preocupar el problema del sector, ellos ya van de salida, a ellos en este momento solo les interesa hacer el empalme y entregarle al nuevo mandatario. Lastimosamente nos toca seguir esperando a que llegue el nuevo alcalde y poner todo esto en manos de ellos. Esperamos que él venga al barrio y conozca la situación”, expresó Julián Mora, líder comunitario.



El vocero del barrio añadió que también sigue en veremos el arreglo del talud de la manzana 80 “en cualquier momento sucede una tragedia porque se está ahondando más y puede colapsar y haber pérdidas humanas. Al menos 300 familias están siendo afectadas con esta situación”, dijo Mora.



En 2018, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Armenia admitió una demanda que busca la protección de los derechos e intereses colectivos de esta comunidad. “Siempre nos dijeron que no había recursos y luego que iban a presentar el proyecto a Planeación Nacional”, dijo Mora.



Un año antes, un habitante del sector al sur de Armenia, radicó una acción popular sobre la afectación en esta comuna. Se recogieron más de 500 firmas de personas que viven en 12 barrios, entre ellos La Fachada, Jardín de la Fachada, Bosques de Gibraltar, Gibraltar, Antonio Nariño, Manantiales, entre otros.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA