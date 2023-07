Un sentimiento de temor y desesperación se ha apoderado del tranquilo municipio de Remolino, ubicado en el departamento de Magdalena, donde sus habitantes han pasado un fin de semana angustiante debido a dos problemáticas que mantienen en vilo a la población: supuestas intimidaciones por parte de un grupo armado y un prolongado desabastecimiento de agua potable.



La comunidad, sumida en el miedo, ha preferido mantener el anonimato para protegerse ante las amenazas y atreverse a denunciar dos situaciones críticas que afectan gravemente su calidad de vida.



El terror virtual

Inseguridad en pueblo del Magdalena Foto: Roger Urieles

Líderes sociales que prefieren no identificarse contaron cómo una cuenta de Facebook llamada "Remolido de Todo" se ha convertido en la fuente de pesadillas para los residentes del municipio y sus corregimientos.



A través de esta página, desconocidos lanzan amenazas e intimidaciones a tenderos, docentes, estudiantes y cualquier persona que forme parte de la comunidad.



"¡No queremos tiendas abiertas después de las 9:00 de la mañana! Solo podrán abrirlas hasta el día siguiente (…) Tampoco queremos que vendan cosas por las ventanas", dicta una de las publicaciones del perfil que ha sembrado el terror en la población.



Las amenazas no se han limitado a palabras, sino que se han materializado en acciones concretas. Varios comerciantes decidieron cerrar sus establecimientos ante el temor de ser víctimas de la violencia, lo que ha paralizado parte de la economía local.



En medio de este panorama, algunos se niegan a ceder ante la presión y han continuado con sus negocios, enfrentándose a consecuencias aún más graves: advertencias directas con sus nombres en las publicaciones.



Uno de los residentes, quien prefiere mantenerse en el anonimato, nos comparte su angustia: "Vivimos con miedo cada día. La incertidumbre de lo que pueda pasar nos tiene paralizados. La cuenta en Facebook solo ha aumentado la tensión en nuestra comunidad".

Agua, el bien más preciado ausente

El terror no es la única preocupación que aqueja a Remolino. Desde hace dos semanas, el suministro de agua potable ha sido interrumpido, dejando a los habitantes en una situación desesperada.



“El transformador del acueducto, que provee del vital líquido a la población, se averió hace días y hasta el momento no ha sido reparado”, contó un residente.



Los moradores se han visto forzados a tomar medidas extremas para sobrevivir sin agua: extraerla directamente del río Magdalena. Sin embargo, esta solución desesperada no garantiza la calidad del agua consumida y ha generado preocupación por la salud pública.



"Es un calvario, especialmente para nuestros niños y ancianos. La falta de agua ha propiciado la propagación de enfermedades y ha afectado la higiene de todos. Los adolescentes no pueden asistir a la escuela, y nosotros no podemos vivir en estas condiciones", expresa con angustia un habitante.

No se trata de un grupo armado organizado sino particulares

Ante la creciente preocupación y descontento de la comunidad, la Policía del Magdalena ha llevado a cabo investigaciones exhaustivas para identificar a los responsables detrás de la cuenta "Remolido de Todo".



Tras las primeras indagaciones, se ha determinado que no se trata de un grupo armado organizado, sino de particulares buscando sembrar el miedo en la población.

La Policía insta a no compartir información falsa y ofrece una recompensa por cualquier dato que ayude a capturar a los responsables.



Por su parte, la Alcaldía de Remolino ha convocado un consejo de seguridad, en el que han participado autoridades político-administrativas, judiciales y militares.



En la reunión se ha acordado aumentar los patrullajes en el municipio y sus alrededores para brindar mayor seguridad a los ciudadanos.



Sin embargo, a pesar de estas acciones, la comunidad clama por soluciones más efectivas y duraderas que les permitan vivir con tranquilidad y en paz y acceder al agua potable, un derecho básico que se les está siendo negado.

