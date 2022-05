Un S. O. S. lanzan los habitantes del corregimiento de Castilletes, en la Alta Guajira, debido a la crítica situación que atraviesan por la falta de agua potable, a raíz de la fuerte sequía.



Sostienen que los jagüeyes se han secado y tienen que recurrir al agua salobre y de pozos.



(Además: En Montes de María el Clan del Golfo buscaría entorpecer el derecho al voto)



De las dos plantas desalinizadoras, solo una que se encuentra funcionando a media marcha y está ubicada en la base del Ejército, en la comunidad la Flor de La Guajira. Pero durante varios días había estado paralizada por falta de insumos.

En este corregimiento habitan unas dos mil personas, que se encuentran en el amplio territorio de unas 40 comunidades indígenas wayú

No se les está suministrando agua. Las personas que vienen en su moto, burro o carretilla, que buscan 500 litros o mil litros no se abastecen del líquido, regresan con sus pimpinas o canecas vacías FACEBOOK

TWITTER

Hace unos tres días se les informó del suministro de los químicos a la planta por parte de la empresa Triple A, operadora del acueducto de Uribia, pero la comunidad aún no recibe el preciado líquido.



“No se les está suministrando agua. Las personas que vienen en su moto, burro o carretilla, que buscan 500 litros o mil litros no se abastecen del líquido, regresan con sus pimpinas o canecas vacías”, denunció el Inspector de Policía del corregimiento de Castillete y Punta Espada Yohedys Palmar.



Explica que le preocupa que las personas no tengan el agua suficiente para poder abastecerse y que se regresen a sus casas en donde los esperan los niños sin el preciado líquido, “están tomando agua de pozo y salobre, lo que ocasiona daños a la salud de los menores y las personas que habitan aquí”, dijo.



(Le puede interesar: La historia del panadero que envenenó a su pueblo y mató a 100 personas)



Anteriormente la planta ubicada en el Ejército producía 30 mil litros de agua diario, con los que se llenaban tres carros cisternas y se proveía a la comunidad del preciado líquido. Se estima que en este corregimiento habitan unas dos mil personas, que se encuentran diseminadas en el amplio territorio en unas 40 comunidades indígenas wayú.

Facebook Twitter Linkedin

Maquinaria dañada para la búsqueda de agua. Foto: archivo particular

Les cobran 200 mil pesos por cada carrotanque

...están tomando agua de pozo y salobre, lo que ocasiona daños a la salud de los menores y las personas que habitan aquí FACEBOOK

TWITTER

La planta no se encuentra trabajando en su máxima capacidad, solo produce 10 mil litros de agua y esta no está siendo destinada para la comunidad de Castilletes, sino para otras zonas.



El inspector ha recibido varias denuncias por parte de la comunidad porque les están cobrando dinero por el suministro de agua.



“Les están pidiendo dinero, por cada carrotanque 200 mil pesos y estos vehículos no pertenecen a nuestro corregimiento, son del lado de Venezuela y la están utilizando otras personas, dejando sin agua a la comunidad de Castilletes”, denunció Palmar.



(También: Río Magdalena se desbordó y comenzó a inundar al municipio de El Banco)



Sobre la otra planta desalinizadora de agua ubicada en la estación de Policía, esta dejó de funcionar hace más de un año por falta de mantenimiento.



“Primero les dijeron que era la turbina, luego que se habían dañado otras piezas, nos da pena, pero esa planta la tienen abandonada, le costó muchos millones al Estado y está a la intemperie expuesta al agua de mar y del viento”, puntualizó.



Mientras tanto, los habitantes de esta población fronteriza con Venezuela esperan la ayuda del Estado para poder calmar la sed.





Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

Más noticias en Colombia

La angustia que vive un barrio familiar que se llenó de empresas de webcam

Rechazo por violación y asesinato de joven de 16 años en Norte de Santander