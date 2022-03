A la vereda San Luis Robles, en la zona rural de Tumaco, siempre llegan los políticos a pedirle el favor a la comunidad de que vote por ellos, pero luego la abandonan a su propia suerte.

Eso argumentan sus 5.000 habitantes afrodescendientes, quienes el domingo decidieron realizar una protesta pacífica en las calles, pero además, más de la mitad de la localidad no quiso ir a votar.



De la inusual protesta nadie se hubiera enterado, de no ser por la espontánea acción que tuvo Juan Diego Arboleda Cortés, de transmitir a través de la red social Facebook lo que estaba pasando en su natal pueblo marginado.



Quería mostrar el gran inconformismo de un puñado de jóvenes que aprovecharon la ocasión para gritar una vez más: “¡Estamos cansados de las promesas de los políticos. ¡Basta ya!”



Sobre su actitud explica: “Lo único que quise hacer fue poner mi página a disposición del pueblo, para que las demás personas se dieran cuenta qué era lo que estaba ocurriendo aquí”.



Ni la súbita llegada esa tarde del domingo en un helicóptero de una veintena de uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), de la Policía Nacional, lo detuvo en su empeño de protestar por un cúmulo de necesidades básicas insatisfechas.



Satisfecho de que la protesta no pasó inadvertida, este joven agricultor dice: "Lo único que nosotros queríamos era que el país nos escuchara para que entienda que cuando llegue un político al pueblo sea para hablar con la gente y con propuestas serias”.



Dice que su comunidad está cansada de las “reuniones privadas” de los candidatos y luego afirma: “Nosotros no queremos que los políticos vengan solo aquí a comprar el voto, queremos hechos y obras”.



Sobre práctica de la compra de votos asegura que no es ningún misterio en la zona rural de Tumaco,



"Aquí saben venir a comprar los votos a 30.000 o 50.000 pesos, pero cuando se terminan las elecciones se olvidan del pueblo, eso siempre pasa aquí”, sostiene.



Recuerda que la iniciativa surgió hace unos meses, cuando con un grupo de jóvenes se reunió y llegó a la conclusión de que en toda época electoral, los distintos aspirantes de los partidos políticos visitan el pueblo, “pero solo para prometer y prometer, sin embargo, nunca cumplen”.



En ese movimiento juvenil señalan que sus miembros entendieron estaban frente a una realidad inocultable y ante un escenario en el que no podían faltar los adultos que defienden los intereses de los grupos políticos tradicionales.



“Ellos si querían cuidar los votos, obviamente porque ellos son los únicos beneficiados en el pueblo, pero nosotros ya nos cansamos de eso”, expresa.



“Nosotros pensamos que la mejor manera de que el país nos escuchara era no votando y no dejar votar a los que querían el domingo”, afirma y agrega que el cansancio de la juventud hacia la forma de hacer política en el poblado, esta vez se hizo sentir, a través de la protesta social, pero recalcando que no hubo actos de vandalismo.



Con necesidades apremiantes

A San Luis Robles se puede llegar inicialmente por la vía al mar, recorriendo el tramo comprendido entre Chilví y Tumaco.



Este trayecto es de 24 kilómetros de extensión para luego tomar una carretera totalmente destapada y en mal estado de aproximadamente 11 kilómetros.



En esta vereda, con más de 90 años de existencia en el convulsionado Tumaco, el acueducto veredal es uno de tantos 'elefantes blancos' que hay en el municipio, toda vez que su construcción comenzó hace unos 10 años. Pero está inconcluso y ahora lo cubre la maleza, mientras que en las calles no hay alumbrado público por lo que en las noches los atracos y los robos son el común denominador.



De la salud ni hablar. Hay un centro de salud que no cuenta con los servicios de un médico permanente, tampoco tiene los medicamentos suficientes y cuando la atención se requiere con urgencia al paciente se le debe trasladar hasta el hospital San Andrés de Tumaco.



"Pero por el mal estado de la vía hasta se puede morir”, cuenta el joven.



La Institución Educativa Técnica Agroindustrial San Luis Robles donde el domingo se habilitaron las tres únicas mesas de votación, fue construida en madera y con el paso de los años se ha ido deteriorando.



El único sitio para el entretenimiento de niños y jóvenes es el polideportivo que también se encuentra en muy mal estado.



El secretario de Gobierno de Nariño, Amílcar Pantoja, dice: “Es una forma de reclamo que para nada está en coherencia con los reclamos ciudadanos” .



Y agrega: “Yo no puedo limitar un derecho para buscar otro”.



