La historia de destacado profesor español que ahora vive en las calles

Francisco José de la Hoz Rodríguez, hasta hace apenas ocho meses, era referenciado en Santa Marta como un destacado docente extranjero, de buena apariencia física y amante de la escritura. Pero en cuestión de semanas su vida cambió y hoy es una persona irreconocible.

De ese pasado brillante y admirable, únicamente quedan recuerdos, fotografías en sus redes sociales y dos libros publicados en internet.



A Francisco, de 44 años y de nacionalidad española, no se le volvió a ver por las aulas de la Universidad del Magdalena, donde laboró como docente en la facultad de derecho durante el año 2018.

No hay certeza absoluta de lo que habría pasado en su vida y lo que cambió ese rumbo exitoso que llevaba, lo cierto es que este profesor quien estudió licenciatura en Derecho y llegó al grado máximo de doctor en la misma carrera, actualmente habita en las calles de la capital del Magdalena y sobrevive de la caridad de la gente.



Una de sus ex alumnas, Valeria Alcocer, no podía creer cuando vio deambulando por un barrio de la ciudad al que había sido su profesor. “Si no lo escucho hablar y lo detallo bien, no hubiese sabido que era él, fue una impresión muy grande, porque en la universidad se ganó nuestro aprecio y respeto por su inteligencia”, precisó.

Valeria contactó a varios de sus compañeros con los que compartió la clase que impartía Francisco, para iniciar una campaña de ayuda al docente e intentar ubicar a familiares en Madrid, de donde es oriundo.



Este grupo de jóvenes asegura que el estado físico y de salud de este español es lamentable. “No es una persona agresiva, solo se le ve muy pensativo y desorientado. No sabemos si consume drogas, pero al menos casi siempre se le ve con un cigarrillo en la boca, un hábito que tenía incluso en sus épocas como docente”, señala otro ex alumno.

Francisco de la Hoz duerme en el parque o en bordillos de los andenes. Siempre lleva puesta la misma camiseta del Real Madrid y se la pasa de un lado a otro sin ningún destino.



En las conversaciones que ha sostenido con sus ex estudiantes, dice que no tiene familia y que sufre de constantes dolores de cabeza.

Para Valeria, lo dicho por muchos, que Francisco tiene problemas con drogas es falso y más bien su problema es psicológico, “pero en medio de todo asegura que quiere regresar a España”.



La mujer añadió que "haremos transmisiones en vivo en Facebook e Instagram para recolectar fondos y ayudar a Francisco, ya sea a que retorne a su país o internándolo en Santa Marta”.

Otra idea de los jóvenes es visibilizar este caso para que la Embajada de España en Colombia pueda brindarle ayuda al profesor español.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv