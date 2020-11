Pulso entre Procurador y alcalde William Dau por ejecución de recursos

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y el alcalde de Cartagena, William Dau, se trenzaron hoy en un nuevo pulso, esta vez por la ejecución de los recursos públicos durante la pandemia.



Para el jefe del Ministerio Público, la administración tiene millonarios recursos congelados; mientras que Dau alega persecución política.



Carrillo Flores fue enfático en que le preocupa la falta de ejecución de recursos públicos en la ciudad.



“Frente a una inacción hay que prender las alertas: por omisión, inacción e injuria también se incurre en corrupción porque se deja de hacer las cosas”, señaló el jefe del Ministerio Público en Cartagena.



El funcionario señaló que la actual administración, en cabeza del alcalde William Dau, tiene congelados los recursos del sistema general de participación, así como los recursos del PAE y de la salud. “Eso es inaceptable”, sostuvo.



“Estamos muy preocupados por la ejecución de la ciudad. Ejecutar los recursos públicos es gobernar en favor de la ciudad”, señaló Carrillo.



El jefe del Ministerio Público también llamó la atención de esta administración frente a la falta de mantenimiento de los caños y canales de la ciudad, lo que desencadenó inundación es 34 barrios el pasado 14 de noviembre durante el paso de la tormenta tropical Iota por Cartagena, que dejó 155.000 damnificados, según el propio Distrito.



Genera gran preocupación la gestión presupuestal de #Cartagena, es inaudito que ante tantas necesidades haya más de 88 mil millones de pesos congelados por la inacción de un Gobernante. ¡Por omisión y negligencia también se incurre en corrupción! pic.twitter.com/4CAJkBp3UG — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) November 27, 2020

“En el caso de administraciones anteriores que dejaron de hacer las relimpias de los caños y miren ustedes donde se presentaron las emergencias (tras el paso de la tormenta tropical Iota) a raíz de la emergencia invernal”, aseveró el funcionario, quien fue más allá y dijo: “Lo habíamos dejado consignado en varias actas, esas obras no se han hecho”, haciendo referencia al mantenimiento de caños y canales de toda la ciudad.



No puede ser que el alcalde de #Cartagena, que es la máxima autoridad de la ciudad, esté incumpliendo la orden policiva emitida respecto al proyecto #Aquarela. Es momento de que el alcalde defina la ruta que lleve a la demolición y a la reparación de aquellos que fueron engañados pic.twitter.com/BrbzN9q5b3 — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) November 27, 2020

Además, La Procuraduría pide al alcalde de Cartagena definir cuanto antes la hoja de ruta para demolición de ‘Aquarela’.

Dau dice que Procuraduría está aliada con corruptos

A la rueda de prensa convocada por la Procuraduría, a las 9 am en la Casa de la Moneda, respondió el Distrito de Cartagena con una rueda de prensa a las 4 de la tarde en el Palacio de la Aduana.



Allí, el mandatario señaló a las declaraciones de Carrillo como “Alevoso ataque del que, yo el alcalde de Cartagena, fui objeto por parte del procurador Fernando Carrillo".



"Difama, acusa y miente, el procurador carrillo. Soy víctima de una persecución por parte de la Procuraduría y diferentes organismos como el Concejo", dijo el mandatario.



Según Dau, "Cartagena está por encima del nivel presupuestal de Bogotá", respondiendo los señalamientos del jefe del Ministerio Público, según los cuales la ejecución del presupuesto en la ciudad es paupérrima.



“Ya sabemos de qué lado está la procuraduría en la lucha que Cartagena está dando, de los corruptos contra los honestos”, sostuvo el alcalde.



Para el mandatario cartagenero las precisiones del Procurador Carrillo son una maniobra clientelista.



“El Procurador se ha aliado con las clases politiqueras, se ha aliado con aquellos huérfanos de poder que ya no pueden seguir saqueando a la ciudad y tienen afán de sacar, de destituir al primer alcalde honesto que tiene la ciudad”, asegura Dau.



El alcalde responde que la costosa compra de pruebas rápidas que ejecutó su administración, y por la cual lo investiga la Procuraduría, fue consecuencia de la falta de experiencia.



“Están tan desesperados los corruptos, y está tan desesperado el Procurador Carrillo que con sus declaraciones acabo de 'pelar el cobre'”, señaló el burgomaestre, que defiende su administración y la ejecución de recursos durante la pandemia.



“Está afanado por buscar pantalla para su candidatura a la presidencia de la República, una vez deje la Procuraduría”.



El mandatario señaló que los resultados que ha presentado la Procuraduría en materia de investigaciones disciplinarias contra funcionarios en la región son consecuencia de las denuncias hechas por el propio Dau.



"Ellos no tienen autoridad moral alguna para sancionarme".



William Dau insiste en una persecución política orquestada desde las castas políticas de la ciudad y los órganos de control.



“Me han abierto en los primeros 11 meses 20 investigaciones; algo insólito: investigaciones que jamás un alcalde ha tenido. Ya sabemos de qué lado está usted doctor Carrillo en la lucha de los buenos y los corruptos”, dijo Dau y recordó que “este año van más de 600 requerimiento que nos ha hecho la Procuraduría”.



Ante los resultados en materia de sanciones disciplinarias presentadas en los últimos meses por el Ministerio Público, Dau las señaló como la respuesta a sus denuncias continuas:



"Cuando la Procuraduría no sanciona también es corrupción", concluyó el burgomaestre cartagenero.

