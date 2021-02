El proceso legal que enfrenta el influencer 'La Liendra' con taxista

Este lunes se llevó a cabo la primera audiencia de conciliación entre el influenciador Carlos Mauricio Osorio Gómez, mejor conocido en redes sociales como ‘La Liendra’, y Edilberto Castaño, un taxista de Manizales a quien el joven habría calumniado diciendo que tenía intenciones de robarlo.



‘La Liendra’ no aceptó retractarse, por lo cual seguirá vinculado al proceso hasta que la investigación concluya y determine su responsabilidad en los hechos.



La situación se presentó el pasado 16 de noviembre de 2020 en la capital caldense, cuando el joven abordó uno de los taxis ubicados en el aeropuerto La Nubia y le pidió al conductor que lo llevara hasta el vecino municipio de Pereira (Risaralda).



Es ahí cuando, través de unos videos en historias por su cuenta de Instagram, el influencer manifestó que lo iban a robar porque “le daba muchas vueltas”. A la par que avanzaba su recorrido, el joven hacía mención al servicio e indicó que sentía que lo iban a “robar o a matar” porque el taxista que lo recogió inicialmente, llamó a otro compañero de gremio para que tomara el servicio.



“Yo les digo a ustedes que utilicen Uber, parce, a lo bien. Este taxista me puso a andar por toda la ciudad para decirme que no me puede llevar, que me baje y -después de que ya nos movilizamos un rato- le preguntó a su otro amigo taxista y él va a llamar a un amigo que me va a llevar. Así que, o llego a la fiesta, o me violan, o me roban, pero algo va a pasar", dijo en otro segmento del video.



Después de que ‘La Liendra’ se bajó del taxi y decidió abandonar el servicio, señaló: “Yo la verdad vi las cosas muy raras, yo dije como ‘aquí me van a robar’. El cucho del taxi paró como en tres casas, luego que no, que bájese, que espere acá. Yo también soy de la calle, pico y chao a robar a otro", agregó.



Luego de las declaraciones, el taxista que hoy es catalogado como víctima en el proceso penal, aseguró a los medios de comunicación que las paradas fueron para pedir el “conduce”, documento con el que se le autoriza abandonar la ciudad y, al no estar autorizado, llamó a otro conductor para que terminara el servicio.



Tras el incidente que desató una ola de críticas por parte del gremio, que a través de sus voceros, reclamaba al influencer por generalizarlos y denigrarlos, el taxista decidió instaurar una denuncia penal, proceso en el cual es acompañado por la Personería de Manizales.



“Lo acompañamos y pusimos una denuncia penal por injuria y calumnia en contra del influencer, pues la víctima consideró que afectó su honra y buen nombre, también el del gremio y la misma ciudad”, indicó el Personero de Manizales, Fernando Arcila.



De acuerdo con el funcionario, no se logró una conciliación, pues ‘La Liendra’ no aceptó una de las solicitudes expuestas por el taxista.

“En un principio el conductor solicitó que se le cerrara la cuenta en la red social, pero hoy dijo que quería solo solicitar excusas públicas y retractarse de lo que dijo en redes sociales, hacerlo a favor de al ciudad, del gremio y a su nombre personal. El influencer solo aceptó las primeras dos, pues consideró que no había afectado al hombre de manera particular, por eso no se pudo conciliar”, sostuvo Arcila.



Es de anotar que el taxista no solicitó en esta primera audiencia ninguna reparación económica y que – si el influencer decide- se podría llegar a una conciliación más adelante.



“Ya queda el proceso en manos de la Fiscalía, ella determinará si sí hubo o no delitos en este sentido, pero, si él cede en ese tercer punto, puede haber una pronta resolución del caso”, apuntó el Personero.

MANIZALES