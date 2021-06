El policía que sobrevivió al ataque de varios manifestantes en Pereira

El intendente de la Policía Juan Carlos Novoa Hernández ni siquiera cumple con su servicio en la Fuerza Pública en Pereira. Pero el pasado 28 de mayo, una llamada de apoyo lo terminó llevando a la capital risaraldense.

Novoa Hernández, de 41 años, 21 de ellos en la Policía, señala que su labor durante ese viernes consistió en acompañar una movilización pacífica que culminó en la Plaza La Victoria sin ningún sobresalto.







"Cuando termina esta movilización la plaza empieza a quedar más sola y poco a poco empezaron a llegar otros manifestantes –recuerda el intendente-. Pero estas personas eran diferentes, más agresivas".



El intendente asegura que las personas que se empezaron a concentrar en la plaza cantaban arengas en contra de la Policía. Empezaron a lanzar pintura y a vandalizar algunos establecimientos de la zona.



Tras recibir un llamado de personal de almacenes Éxito sobre la carrera 10, el oficial decidió desplazarse con 10 funcionarios de derechos humanos hasta la entrada mencionada para brindar ayuda a quienes se encontraban comprando a esa hora, cerca de las 3:30 de la tarde.

Juan Carlos Novoa Hernández, de 41 años, lleva 21 de ellos en la Policía. Foto: Cortesía Juan Carlos Novoa

"Los manifestantes, estamos hablando de unas 300 personas, se pusieron muy agresivos -señala-. Empezaron a lanzar pintura, sobre todo roja, y fue aumentando el grado de agresividad, porque tiraron piedras y rompieron varios vidrios".



En ese momento, el intendente llamó a varios compañeros para que se desplazaran sobre la carrera 10 y controlaran a los manifestantes, pero se vieron rodeados y fueron agredidos.



Este oficial de la policía señala que varios manifestantes portaban objetos cortopunzantes y hasta machetes. Sus compañeros lograron huir y fueron ayudados por un grupo antidisturbios que llegaba a la zona.



"Al momento en que ellos llaman la atención de los manifestantes, los que quedábamos en el Éxito decidimos subir por la calle 16 –explica Novoa Hernández–. Cuando iba caminando con otro compañero fuimos sorprendidos por las personas".



El intendente dice que tal vez fue agredido durante hora y media, pero no está seguro. Todo pasó rápido y solo pensaba en sus hijas de uno y seis años, además de sus compañeros.

Algunas de las heridas que recibió el agente Novoa durante el ataque que vivió en Pereira. Foto: Cortesía Juan Carlos Novoa Algunas de las heridas que recibió el agente Novoa durante el ataque que vivió en Pereira. Foto: Cortesía Juan Carlos Novoa Algunas de las heridas que recibió el agente Novoa durante el ataque que vivió en Pereira. Foto: Cortesía Juan Carlos Novoa

Se vio solo. Golpeado. En el aire volaban patadas, puños y objetos contundentes.



"Los manifestantes me quitaron mis elementos de protección –asevera–. No podía ver bien y me robaron el radio de comunicaciones, pero por alguna razón logré ponerme en pie y salir de allí”.



En medio de la carrera, un grupo de ciudadanos lo llamó para que se refugiara en una vivienda. Sobre las 6 de la tarde una persona del sector lo sacó a él y a otro compañero en su vehículo.



Fue atendido en la clínica de la policía para luego ser trasladado a la Clínica Comfamiliar donde le suturaron la cabeza y le limpiaron sus heridas.







Hoy se encuentra en recuperación. Asegura que por los golpes en su cabeza todavía siente mareo y mucho malestar, pero agradece haber salido con vida de aquella situación.



"Ahora que tengo que ir a que me saquen los puntos tengo que decirle al doctor que me duele mucho mi rodilla derecha –cuenta el oficial–. Fueron varias contusiones y hematomas, pero por fortuna salió todo bien".



Durante su recuperación, el intendente señala que el momento que vivió es una experiencia terrible que no le desea a nadie, pero por fortuna logró salir con vida, al igual que sus compañeros.

