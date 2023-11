El pleito legal entre Teatro Azul y Empresas Públicas de Armenia

Mientras el reconocido Teatro Azul de Armenia promocionaba la programación para celebrar sus 25 años de arte y cultura ocurrió algo inesperado. Las Empresas Públicas de Armenia (EPA), propietaria del predio donde está ubicada la sede del teatro, interpuso una demanda ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Armenia, con el propósito de obtener el lote que entregó en comodato en 2005.



Hace 18 años, el grupo de teatro creado en 1998 por Leonardo Echeverri Botina y Ximena Escobar Mejía, llegó al predio ubicado a un costado del parque Sucre y muy cerca al centro de Armenia.

En este lote estuvo ubicada la institución educativa Santa Teresa de Jesús, sin embargo, el terremoto de 1999 derribó la edificación y posteriormente allí ubicaron carpas para albergar a los estudiantes mientras el plantel era construido en otro lugar. El predio fue desocupado a finales de 2022.



Durante unos 3 años, la maleza se apoderó del lote y los habitantes de calle y expendedores de droga se ocultaban en este sitio, hasta que en 2005 tras la firma del comodato por 5 años, el grupo de teatro, ocupó una parte del predio y le cambió la cara a la zona.



“Los vecinos del sector pueden dar fe de lo que era ese lugar y la transformación que nosotros produjimos en él. En ese sector había 15 jíbaros que distribuían drogas y nosotros llegamos a hacer un proceso de construcción con el apoyo de mucha gente, no con dinero sino con las ganas. Hicimos función de la teja, función del ladrillo y del cemento para recaudar materiales para la sede”, le relató a este medio Leonardo Echeverri, director del teatro.



Tras la construcción del teatro, el artista plástico Luis Guillermo Vallejo pintó el mural ‘La explosión de las almas unidas’ que decora la fachada de la edificación. Desde ese entonces el lugar se ha convertido en escenario de cientos de presentaciones no solo de teatro sino de música y arte. Miles de jóvenes, unos 156.000 estudiantes del Quindío han asistido de manera subsidiada a las Temporadas de Teatro para la Vida que se realizan cada año.



“Estábamos de celebración por los 25 años y el regalo que nos dio la administración de la EPA fue la demanda ante el tribunal de arbitramento. En vez de abrazarnos nos quieren destruir. Cuando Vallejo pintó el teatro nos dijo que buscáramos la manera de comprar el lote para que después no tuviéramos problemas y desde ahí estamos pidiendo que nos vendan”, dijo Echeverri.



Relató que construyeron la sede gracias a donaciones y a que realizaron funciones donde la entrada era una teja, un ladrillo, cemento y otros materiales que servían para levantar la estructura.



“Desde antes de que se terminara el comodato, en 2009 planteamos la posibilidad de comprar el lote que ocupamos, preguntamos qué figura se podía tener y la EPA mandó a hacer un avalúo con la lonja. Luego nos dijeron que había que desenglobar el lote, porque es mucho más grande. Cada año nos decían que estaba en proceso de desenglobe, aún hoy no sabemos si lo desenglobaron o no”.



A través de un comunicado, el gerente de la EPA, Jorge Iván Rengifo Rodríguez, informó que inició la demanda arbitral debido a “la evasiva constante del representante de Teatro Azul de firmar un nuevo comodato o de restituir el bien inmueble, EPA se vio en la obligación de interponer una demanda”.



Según la EPA, Teatro Azul “incumplió la obligación de restituir el inmueble cedido en comodato a la fecha del vencimiento del término pactado, a pesar de los constantes requerimientos escritos para obtener la restitución del mismo o para firmar el nuevo comodato, es más a la fecha de presentación de la demanda no se procedió a la restitución del mismo, aduciendo el representante legal como excusa la posesión del predio, desconociendo que éste es un bien fiscal, sobre el cual EPA, como entidad 100 por ciento pública, detenta el derecho de dominio, siendo en este caso imprescriptible, como en repetidas oportunidades lo ha manifestado la doctrina y la jurisprudencia”.



El director de Teatro Azul le salió al paso a este comunicado y dijo que “decir que no firme es una verdad a medias, yo no acepté porque nos mandaron un comodato precario, donde al otro día pueden decirnos que desocupemos y en ese caso tendríamos que renunciar a las mejoras que le hemos hecho al lote, eso es lo que la EPA pretende y esa actuación no está bien, es como si nosotros intentáramos desconocer la propiedad que la EPA tiene sobre el lote”.



La propuesta del grupo de teatro es que les vendan el lote para lo cual ellos harían un recaudo de fondos



“Si había un acuerdo y unas condiciones para venderlo por qué no se pueden mantener. En ese caso nosotros empezaríamos una campaña internacional para la consecución de recursos, no tenemos la plata, pero nos ponemos a trabajar para recogerlo y comprar el lote”, añadió Echeverri.



Una de las jóvenes actrices que se formó en el teatro, Cristina Restrepo, contó que este teatro se convirtió en un lugar de reflexión para muchos jóvenes.



“Más que un lugar de encuentro con las artes escénicas es un centro generador de pensamiento y esperanza. He visto año tras año cómo se benefician los jóvenes, es sensibilizar y generar reflexión frente al perdón, la violencia en Colombia, la migración, entre otros. Este era un lugar donde botaban escombros, era inseguro y expendían droga, pero Leonardo y Ximena cambiaron este sector, recolectaron ladrillo a ladrillo”, contó Restrepo.



En medio de la polémica, el alcalde de Armenia y presidente de la junta directiva de EPA, José Manuel Ríos, le explicó a este medio que se hicieron tres reuniones con los directores, pero no se llegó a un acuerdo.

Un lugar emblemático en el Eje Foto: Laura Sepúlveda

“De mi parte tienen toda la voluntad, pero hasta donde la ley me lo permita. El comodato nunca se renovó y se les requirió, tras las reuniones se concluyó que lo mejor era renovar el comodato sin costo para ellos y explorar las alternativas de venta, pero no puedo decir que ese predio se lo puedo vender de manera exclusiva a ellos, todo lo público debe ser de amplia participación”, afirmó el mandatario.



Ríos aseguró que el grupo tiene aprobado el comodato- que les permitiría estar en el lote por 5 años y de manera gratuita- “el documento se envió tres veces y no lo firmaron porque lo que quieren es que les digamos cuánto vale y ellos pagarlo. Pero en lo público no puedo hacer eso, si yo voy a vender un terreno tiene que salir una oferta pública porque muchas personas pueden estar interesadas en ese lote por eso, tuvimos que continuar con el proceso en el juzgado, si no actuamos eso sería un detrimento patrimonial. La opción es el comodato porque no puedo asegurarles que en un proceso de venta ellos puedan comprarlo. Si yo les digo que sí, en lo público eso sería el direccionamiento de una venta y eso es delito”.



Mientras se encuentra una solución para la sede del teatro, por estos días los directores de Teatro Azul se encuentran en España participando en la obra ‘Alegría Station’, creada en coproducción con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el Teatro Español de Madrid. Es la primera vez que un grupo teatral colombiano hace una coproducción oficial con este teatro de España, el más antiguo de Europa.



Ximena Escobar y Leonardo Echeverri están bajo la dirección de la maestra española Natalia Menéndez, y pondrán en escena en la sala Max Aub de Naves del Teatro Español de Madrid, entre el 16 de noviembre y el 10 de diciembre próximos, la historia de una arquitecta que recibe el encargo de construir un espacio capaz de generar alegría.