Con el fin de adquirir tierras productivas para brindar una solución efectiva y a largo plazo a los damnificados por las emergencias invernales, el Gobierno de Gustavo Petro empezó a aplicar los artículos 74, 75 y 76 de la ley 1523 del 2012, la cual le permite al Estado -en aras de garantizar el derecho a la vida de las víctimas- declarar áreas como de utilidad pública de interés social y poder adquirirlas vía negociación directa o, de no llegar a un acuerdo con el dueño, pasar a una expropiación.



Amparado en estos artículos, la nación pasó a adquirir dos predios de dos ganaderos cerca de donde ocurrió el deslizamiento de tierra en Rosas (Cauca), pero en una zona sin riesgos respecto a afecciones invernales, para entregárselas a las más de 340 familias damnificadas del sector, explicó el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Javier Pava.



Uno de los predios ya fue comprado por el Estado, sin recurrir a la expropiación, el segundo de los terrenos aún está en proceso de negociación y mañana se cumple el plazo para que el poseedor del mismo acepte la oferta que le extendieron o se proceda a expropiar.



Así quedó la zona de Rosas, Cauca, donde se presentó el derrumbe. Foto: Juan Pablo Rueda / CEET

Según informó Pava, es la primera vez que se aplica esta ley de expropiación y con este fin en el país, y la decisión se tomó luego de realizar diversos estudios, los cuales determinaron que esta era la solución más efectiva para conseguir las tierras para los damnificados del invierno.



Y se decidió utilizar este recurso porque es la forma más ágil de resolver la situación de los afectados, pues la UNGRD ya había visitado 75 predios que estaban en venta en el sector y solo 10 cumplieron con los requisitos de seguridad, fertilidad del suelo y acceso al agua, pero estaban dispersas, por eso no optaron por adquirirlas, pues no respondían eficientemente al problema que buscaban solucionar.



Cabe resaltar que las familias beneficiadas por este plan de reubicación del gobierno Petro no son solo las afectadas por el deslizamiento que bloqueó la vía Panamericana en febrero pasado, incluye a las damnificadas por un derrumbe en el 2019, que cobró 19 vidas y afectó a 58 familias, y otro centenar de familias que perdieron sus viviendas por emergencias invernales en 2010 y 2011, y a día de hoy todavía no han sido reparadas, indicó Pava.



Algunas personas se las ingenian para abrirse paso tras las afectaciones en Rosas. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

A estas familias los gobiernos anteriores que atendieron las emergencias, Duque y Santos, les proponían soluciones que Petro y Pava consideran ineficaces, debido a que tardaban hasta 5 o 6 años y que en algunos casos sacaban a campesinos de sus territorios rurales para llevarlos a zonas urbanas donde no podían desarrollarse económicamente como les interesaba o sabían hacerlo.



Por eso el plan de reubicación del nuevo gobierno, ya en ejecución, contempla lo que Pava denominó ‘Restitución de derechos’.



Los campesinos recibirán más tierra y de mejor calidad



El nuevo plan incluye que les vamos a dar una tierra productiva, en un lugar seguro y les ayudaremos a financiar y ejecutar proyectos de ganadería o agricultura para que puedan vivir bien FACEBOOK

TWITTER

“El nuevo plan incluye que les vamos a dar una tierra productiva, en un lugar seguro y les ayudaremos a financiar y ejecutar proyectos de ganadería, agricultura o agropecuarios para que puedan vivir bien. Además de que se les ayudará con la construcción de la vivienda. La solución debe ser definitiva y rápida, por eso se acude a la ley 1523”, explica Pava.



Los afectados en Rosas habitaban en espacios de 100 o 150 metros cuadrados, donde en muchos casos solo tenían sus casas, y ahora recibirán espacios de entre 3 y 5 hectáreas en las que podrán trabajar.



“La idea es que no solo se les devuelva una vivienda, sino que puedan restituir sus derechos en términos de tener sus ingresos, de garantizar poder resolver sus problemas. Eso es parte de la dignidad”, agrega Pava.

Tramos en deterioro en variante vial de Panamericana en Rosas, en la ruta entre Cauca, Nariño y Valle. Foto: Juan Pablo Rueda

Los territorios elegidos están ubicados en los municipios de Timbío y Sotará, muy cerca de la zona afectada en Rosas. Y Pava explicó que fueron elegidos, además de su productividad, porque estaban siendo subutilizados.



Una vez seleccionados los predios, se realiza un avalúo a cargo del Instituto Agustín Codazzi y se contacta al propietario para hacerle la oferta. Desde que se hace la oferta se tiene un periodo de respuesta de 15 días para comprar el predio.

Si la segunda persona no da una respuesta el 28 de marzo a la oferta que se le hizo, tendremos que proceder como administración a un proceso de expropiación FACEBOOK

TWITTER

El predio de la persona que ya aceptó la oferta se denomina Tinajas y el miércoles 29 de marzo será presentado a los primeros damnificados en ser reubicados.



“Si la segunda persona no da una respuesta l 28 de marzo a la oferta que se le hizo, tendremos que proceder como administración a un proceso de expropiación. Nosotros esperamos que se acepten las ofertas, pensando en el interés general”, señala el director de la UNGRD y gerente del Fondo de Adaptación.



Además, dice Pava, a estas personas se les darán también opciones, como entregarles vivienda en zona urbana , en caso de que lo deseen, y a quienes tenían más tierra de la que se les entregue se le harán las compensaciones económicas correspondientes.

El modelo se replicará en la Mojana y en la UNGRD prevén expropiaciones



Pava reveló que este plan de adquisición de tierras comienza en Cauca pero en cuestión de semanas será aplicada en Piojó y Sabanalarga, Atlántico, donde también hay cientos de familias afectadas por el invierno en lo que va del Gobierno Petro.

La subregión de La Mojana es un ecosistema de 800 kilómetros de caños naturales y 80.000 hectáreas de ciénagas fundamentales para el equilibrio ecosistémico de Colombia. Foto: Cortesía: Oswaldo Rocha. Gobernación de Sucre

En La Mojana hay que cambiar el statu quo y pensar en soluciones que de verdad sean efectivas y a largo plazo, no como las actuales que se han convertido en un negocio entre alcalde y contratistas FACEBOOK

TWITTER

Además, en mayor escala será ejecutado en La Mojana –donde ya se estudia cómo proceder–, pues es un territorio más extenso y Pava prevé que allí deberán expropiar.



“En la Mojana la gente debe entender que la solución no pasa por poner jarillones, dragar o cerrar boquetes. En este territorio anfibio hay que cambiar el estatus quo y pensar en soluciones que de verdad sean efectivas y a largo plazo, no como las actuales que se han convertido en un negocio entre alcalde y contratistas y que funcionan durante un año o máximo dos”, agrega Pava.



Entre tanto, a los afectados en Rosas se les está proporcionando un apoyo económico de 500 mil pesos mensuales y se les están socializando las soluciones que el Gobierno Nacional ha decidido. Según el director de la UNGRD, la recepción de la propuesta por parte de los damnificados ha sido muy positiva.



El futuro de Pava en la UNGRD se define este 27 de marzo

Javier Pava, director de la UNGRD y gerente del Fondo de Adaptación. Foto: UNGRD

Javier Pava también respondió a los cuestionamientos que el mismo Gobierno Petro tiene sobre su manejo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, pues se habla de incumplimientos en las metas.

¿Quién dirigirá el plan de reubicación? Fuentes indican que usted está muy distanciado del Gobierno



Yo tengo una cita este lunes (27 de marzo) con el Presidente Petro. Allí se definirá mi situación. Pero, en cualquier caso, esta es una propuesta del presidente Petro, y si no soy yo, quien quede a cargo tendrá que hacerlo. Yo soy leal al Presidente y a este proyecto político, y me debo a él. Acojo la decisión que tome, sin inconveniente, porque siento que he hecho mi tarea y estoy contento de ello. Hasta el día que diga que lo acompañe o si quiere que lo acompañe en otro tema, ahí estoy disponible.

Se habla de metas incumplidas de la UNGRD. ¿Cómo califica su gestión?



He trabajado sin descanso para resolver las tareas, pero las otras instituciones no están siempre disponibles para las tragedias; a veces dependemos de ellas para sacar cosas adelante y no las tenemos. Decir que yo no he resuelto el problema de la gente de Rosas de ahora y de anteriores gobiernos no es cierto. Reglamentar esta Ley 1523 también es trabajo, y yo, incluso más que el Presidente, soy el más convencido de que debemos aplicarla.

¿Hizo algo que molestara al presidente Petro?

Él se siente muy dolido porque no les hemos podido responder a las familias y siente que les mentimos a quienes han creído en nosotros. Es frustrante para mí porque no fue posible hacerlo antes, pero tengo la confianza de que esta semana se destraban los procesos y podremos resolver los temas.

