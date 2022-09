Nelson Díaz asegura que su perro Hachy es tan importante como el resto de integrantes que conforman su núcleo familiar. Cuando hace las compras de su casa, siempre piensa en atender las necesidades y caprichos de su mascota, al igual que la de sus tres hijos y esposa.



Dice que sus largos años de trabajo intenso, le han dado la posibilidad de darle todas las comodidades a sus familiares entre ellos a su perro de cuatro años, a quien considera un hijo más.

Nelson invierte en la mejor comida, paseador, juguetes, planes y belleza de su perro.

Pero lo que más le ha causado impresión a sus vecinos y amigos, es el lugar que tiene habilitado Hachy dentro de la residencia de los Diaz.



Aparentemente parece una casa de perro grande, común y corriente, pero lo que la hace extraordinaria, es que además de tener en su interior comodidades como cama, almohadas y juguetes, se encuentra climatizada.



Y es que para Nelson, si todas las habitaciones de la vivienda cuentan con aire acondicionado, a la zona de descanso de su Lobo Ciberiano tampoco le podía faltar este elemento.



“Hachy es un perro de clima frío que sufre mucho por las altas temperaturas que tiene Santa Marta, por eso decidí que debía tener su propio aire y se lo mantengo prendido las 24 horas del día”, cuenta Nelson Díaz.

La historia de Hachy se viralizó



El cantante samario Michel Torres fue uno de los muchos sorprendidos con los lujos que posee Hachy en su residencia.



El artista visitó a Nelson con quien tiene una buena amistad y al darse cuenta del aire acondicionado instalado en la casa perruna, no dudó en sacar su celular y grabar este hecho llamativo.

Posteriormente subió el video a sus redes sociales para contarle a sus seguidores la historia de Hachy.



“Cuando en tu casa el perro es más importante que tú y la luz llegando en 2 millones”, escribió Michel Torres en su publicación que no demoró en volverse viral.

En solo 24 horas el video lleva más de un millón de reproducciones, más de cinco mil reacciones y mil quinientos mensajes.



La mayoría de comentarios son positivos de gente que respalda el interés y cuidado que tiene Nelson Diaz con su mascota.



“Si vive en tierra caliente, admiro a este señor, ya que por su pelaje es más cómodo que vivan en climas fríos”, manifestó Carla Argumedo.



En otros comentarios se lee: “ellos merecen esto y mucho más. “Aplausos para este señor” y “así se debe de tratar al amigo incondicional. Solo los que realmente amamos a nuestras mascotas sabemos lo que el señor siente”.



Finalmente, Nelson Díaz dice que mientras tenga posibilidades económicas, será tan bondadoso y alcahueta con su perro, tal cual como lo es con sus hijos y esposas, quienes lo respaldan en esta decisión.



Nelson quien es natural del municipio de Plato, de niño no tuvo una vida fácil, porque nació en una familia de escasos recursos con pocas posibilidades. Desde muy joven salió de su tierra a buscar trabajo y estudio. Durmió en casa de familiares en el suelo, hamacas y camas compartidas.



Su esfuerzo, disciplina y constancia tuvo su recompensa y de a poco fue forjando una carrera exitosa, logrando hoy convertirse en un reconocido contador que vive en El Jardín, un barrio prestigioso de Santa Marta, donde hasta el perro tiene aire acondicionado.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv