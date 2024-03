El grave impacto de la crisis en el Parque Nacional Los Nevados por turismo depredador

El aumento de turistas que recorren la vía entre Manizales (Caldas) y Murillo (Tolima), que cruza zonas de reserva y amortiguación del Parque Nacional Natural Los Nevados (PNNN), provocó que el concesionario de la carretera y autoridades de la región prendieran las alertas e iniciaran campañas de sensibilización para evitar el contacto directo con la flora y la fauna propia de este paisaje de páramo.

Y es que, pese a que la Corte Suprema de Justicia declaró en 2020 al PNNN como sujeto de derechos para protegerlo, este lugar –conformado por páramos, lagunas, bosques altoandinos y los glaciares del Ruíz, Santa Isabel y el del Tolima– está en riesgo.

Según PNN, el área protegida tiene una gran importancia hidrográfica para la región, pues allí nacen innumerables fuentes de agua.

Según Dany Gutiérrez, funcionario de PNNN, hay desorden por parte de los turistas. “Hacemos control continúo por la vía semanalmente, principalmente en el fin de semana, cuando hay más impacto, haciendo sensibilización ambiental, indicando a la gente sobre la sentencia de la Corte”.

Gutiérrez señaló que en el sector de Ventanas –ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar– hay terrenos propiedad del PNNN y no se puede ingresar, pero las personas pasan por allí “y hacen el comentario de que si se llevan al frailejón a la nevera de sus casas”.

El funcionario señaló que pese a las campañas y los controles que ejercen, los visitantes siguen ingresando: “Están haciendo las necesidades en los frailejones, así que se están limpiando con sus hojas. Estamos teniendo problemas porque la gente llega con mucho calor y están entrando a bañarse en las diferentes lagunas. Están cometiendo esos errores bastante ilógicos porque aquí pueden sufrir hipotermia”, apuntó.

Y es que, pese a la difusión constante de la importancia de cuidar la zona –donde nace el agua que abastece a comunidades de Caldas, Tolima, Risaralda y Quindío– se realizan actividades no reguladas de turismo y deporte sin responsabilidad por el ecosistema.

“Estamos impactados con la cantidad de basura que se está generando en el sector, acabando con los frailejones que están bordeando la carretera”, acotó Gutiérrez.

Por su parte, la coordinadora ambiental de la concesionaria Alternativas Viales, que administra la vía entre Manizales y Murillo, Diana Chaparro, contó que han realizado campañas de sensibilización para que cuiden la zona.

Tiene una extensión de 58.300 hectáreas, una altura entre los 2.600 y 5321 metros sobre el nivel del mar y una temperatura entre 14 y 3 grados centígrados. Su clima puede ser frío o muy frío.

“Tenemos varias campañas invitando a que vengan y visiten la vía, pero también insistiendo en que no se pasen a las zonas verdes, no sobrepasen la vía, no se salten las cercas y no abracen el frailejón porque. Lamentablemente, haciendo esto y subiéndola a las redes sociales invitan a los demás a hacerlo”, apuntó de Chaparro.

La funcionaria agregó, por ejemplo, que en la zona conocida como el Pozo de los Deseos, se construyó una cerca para evitar que las personas se metan a bañar allí y hagan otras actividades indebidas.

En el caso de Caldas, se organiza, inclusive, un protocolo para eventos, considerando que en la zona se hacen competencias deportivas y muchas de ellas no tienen permisos o están reguladas.

Esta decisión surgió, entre otros motivos, porque el pasado fin de semana se presentó una carrera de ciclismo que incluía municipios como Líbano y Murillo, Tolima y llegando al Alto de Letras por la zona de Caldas. Esta no tenía autorización de las autoridades, sin embargo, se realizó con la presencia de varios funcionarios que buscaron garantizar el cuidado del ecosistema.

“Realizamos una reunión conjunta con delegados de las Alcaldías de Manizales, Chinchiná, Villamaría, Policía de Turismo, PNNN y Corpocaldas, se revisaron los controles realizados en la zona y se plantearon nuevas estrategias para evitar daños al ecosistema”, explicó Paola Loaiza, secretaria de Medio Ambiente de Caldas.

Abastece a 38 municipios, beneficiando a más de 3 millones de habitantes, según PNN.

Como resultado, indicó la funcionaria, se construirá un protocolo para los privados que deseen hacer cualquier tipo de evento en el PNNN o su zona amortiguadora. Inicialmente, contempla que los permisos deberán gestionarse con 15 días de anticipación, además, la solicitud no será sinónimo de aprobación. Dicho protocolo se revisará en el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Caldas para sus respectivos ajustes y aprobación.

En el encuentro también se acordó que se implementarán reductores de velocidad en la vía y se mejorará la señalización con avisos de prohibido parquear, de zonas de riesgo volcánico, así como de área estratégica de protección ambiental y los pasos de fauna silvestre.

Estas estrategias se presentarán en la próxima reunión de seguimiento a la Sentencia, programada para el 12 de marzo en Pereira.

Además, ya en febrero se declaró el cierre de la mayoría de los ingresos al PNNN como medida de contingencia frente a la situación de desastre nacional declarada por el Decreto 0037 de 2024 y las condiciones climáticas derivadas del fenómeno de El Niño. Solo quedó autorizado para ingresar cerca al Volcán Nevado del Ruiz (no al glaciar ni al cráter) es el sector de Brisas, en Caldas.

El ecosistema más representativo del parque es el páramo, compuesto por pajonales, turberas, arbustales, pantanos y lagunas, y ocupando el 80 por ciento del área.

Asimismo, esta semana, el gobernador del Risaralda, Juan Diego Patiño y el director de la Corporación Autónoma de Risaralda (Carder), Julio Gómez, recorrieron el sector de la Laguna del Otún, que hace parte del PNNN.

“La laguna está en un estado deplorable y si lo vemos desde el punto de vista de la conservación hay mucho abatimiento y en algunos lugares vemos oxidación de la laguna. Tenemos buenas noticias porque el gobernador está muy interesado junto con el alcalde de Pereira en comprar predios de lo que llamamos la zona subsiguiente al páramo, eso nos va ayudar a que podamos de alguna manera garantizar el agua para Risaralda”, dijo Gómez.

Algunas de las mayores preocupaciones para las autoridades tras la declaración del fenómeno de El Niño en el país son la reducción de los caudales de las fuentes hídricas y los incendios forestales en zonas como estas, de ahí las prohibiciones para ingresar al PNNN y que el gobernador anunció la gestión para comprar más de 4 mil hectáreas en la Laguna del Otún, que actualmente están siendo utilizadas para ganadería extensiva, pero que pasarían a un proceso de reforestación y así asegurar el líquido vital para los risaraldenses.

“Nos encontramos un panorama desolador, pero también con muchos alientos para mejorar las condiciones del recurso hídrico, trabajando con la autoridad ambiental e instando a las autoridades locales de Pereira y Dosquebradas, para que nos acompañen en un proceso de reforestación para así asegurar nuestro recurso hídrico vital”, cerró Patiño.

