El paro nacional fue epicentro de diálogo en reunión de Comfecámaras 

La convocatoria al diálogo hecho por el presidente Iván Duque es un reto de suma importancia para la institucionalidad y para el país de cara a los reclamos que viene haciendo un sector de la sociedad, expresó el presidente de Comfecámaras, Julián Domínguez Rivera.

El pronunciamiento lo hizo durante el Encuentro Nacional de Comisiones Regionales de Competitividad, que se cumple en Villavicencio, con la presencia del director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Juan Manuel Restrepo; además de los presidentes de las Cámaras de Comercio del país y siete de los gobernadores electos.



Domínguez Rivera expresó que hay que tener claro la dimensión proporcional de quienes hacen los reclamos, al poner como ejemplo que al estadio Pascual Guerrero de Cali asistieron 38 mil personas, en un partido de fútbol reciente, y a las manifestaciones en todas las ciudades salieron 23.000 personas, de manera que se presentó una manifestación del deporte más profusa que la que estaba en las calles.

La convulsión de informaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales, consideró, son las que generan ese efecto multiplicador que a veces nos acobarda, tras salir en defensa del diálogo institucional que está adelantando el presidente Iván Duque.



Resaltó que el jefe de Estado está poniendo en el contexto adecuado la oportunidad que se presenta para hacer el dialogo institucional con la sociedad y con el país, no simplemente con los que propusieron el paro y alrededor de los 13 puntos que ellos plantearon para discutir.



El director de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, por su parte, señaló que está de moda decir que cada vez vamos peor y eso se volvió políticamente correcto, a pesar de que no hay datos que lo sustenten.



Puso como ejemplo que a comienzos de los años sesenta el nivel de escolaridad promedio estaba en 3,4 años y hoy está en 12,2, y el país ha triplicado el Producto Interno Bruto en menos de dos décadas, y eso ocurrió porque el país avanza, agregó Rodríguez.



No obstante, señaló, que hay infinitos retos, que resumió especialmente en tres áreas: generación de desarrollo económico y emprendimiento, más equidad y un estado más legal en las instituciones colombianas.

Y por eso este gobierno en el plan de desarrollo incluyó metas del plan nacional de competitividad y 23 artículos para resolver los problemas de competitividad del país, además en la Ley de Financiamiento se incluyeron rebajas en los impuestos de las empresas, para fortalecerlas, dijo.



También señaló que el gobierno presentó un proyecto de acto legislativo para reformar el Sistema General de Regalías que permita aumentar los giros para las regiones productoras, sin desmejorar las que no son productoras, proyecto al que solo le falta un debate.



Mientras que el ministro de Comercio, Juan Manuel Restrepo, destacó que el gobierno siempre ha estado atento a esa conversación de país para dialogar con todos con el sentido de liderazgo y en donde Colombia entera tiene que estar unida y seguir adelante y no puede pasar que nos quedemos a mitad de camino.

Video Duque pidió revisar financiación política y regulación del cabildeo

El asesor de Colciencias Adolfo Alarcón anunció que en un hecho sin antecedentes durante el presente año se hicieron inversiones para ciencia por un billón de pesos y para el siguiente año van a aumentar en billón y medio de pesos, recursos que se adjudican a través de convocatorias públicas.



Tanto Comfecámaras como los altos funcionarios del gobierno recalcaron en la necesidad de que los nuevos gobernantes articulen los planes de desarrollo con los planes de competitividad de los departamentos.



En ese sentido, el gobernador elector de Caldas, Luis Carlos Velásquez, destacó que su departamento, que ocupa el tercer lugar del país en competitividad, toma las decisiones de planificación acompañado de los gremios y de las universidades.



El mandatario electo de La Guajira, Nemesio Roys, señaló que su departamento se encuentra en un vergonzoso puesto 27 entre los departamentos del país en competitividad, entre otras por los problemas de gobernabilidad porque su departamento ha tenido 14 gobernadores en 8 años.



El gobernador electo de Chocó, Ariel Palacios, cuestionó que en el plan de ruta que les sugieren a los departamentos incluyan 52 temas de competitividad, cuando su departamento, con 30 municipios, debe enfocarse en uno o dos asuntos específicos en razón a que, por ejemplo, once de sus municipios no cuentan con el servicio de energía eléctrica.



Mientras que Fernando Rivera, delegado del mandatario electo del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, señaló que se va a construir sobre lo construido por el gobierno saliente en la reconvención económica del departamento, apostándole a la agroindustria y al turismo, así como al mejoramiento de las vías para optimizar la conectividad.



NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO