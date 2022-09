El Papa Francisco desde el Vaticano en un emotivo y esperanzador mensaje enviado a los jóvenes integrantes del Centro Afro Tumaco, les brindó todo su apoyo y respaldo, al tiempo que los exhortó a seguir construyendo paz y justicia social en esa región del país.



No todos los días se reciben mensajes del Sumo Pontífice, pero esta vez la organización social que impulsa actividades sociales, culturales y deportivas en el municipio de Tumaco, en Nariño, recibió las sorpresivas palabras del Sumo Pontífice.



En su cálido mensaje el Papa Francisco dijo: “hago llegar un cordial saludo a todos los integrantes del Centro Afro Juvenil, sigo leyendo las cosas que ustedes hacen, sigan adelante, ese es el camino, siempre es el trabajo por unir”.

Más adelante el Santo Padre los invitó a “hacer cosas por el bien de los demás y con una ilusión muy grande de unir, unir los pueblos, unir las razas, unir a las personas, unir los corazones”.



Para el Papa lo que la juventud tumaqueña está haciendo es sembrar vida y sembrar el evangelio.



En la parte final del mensaje les dijo: “que Jesús los bendiga, que la Virgen los cuide, rezo por ustedes y ustedes por favor no se olviden de rezar por mí”.



El Centro Afro Tumaco se define más que una agrupación, como un lugar para valorar lo bueno y lo bello del pueblo afro, en donde además se les brinda a sus integrantes las oportunidades que merecen.



Su centro de operaciones está ubicado en el barrio Nuevo Milenio de Tumaco, es allí donde los jóvenes estimulan su fortaleza y esperanza para vivir en paz.



Pero quienes le ponen el pecho a la brisa son tres mujeres laicas, su coordinadora es una alemana enamorada de Tumaco, Uli Purrer, acompañada de Diana Quiñonez y Yenni Angulo.



El comienzo del Centro Afro Tumaco se remonta once años atrás, cuando la congregación católica de Misioneros Combonianos, con más de 35 años de presencia en Colombia, al analizar la realidad de Tumaco le apostó a crear un nuevo escenario, en el que los niños y jóvenes sean los verdaderos protagonistas de sus propias vidas en un ambiente protegido y de paz.

El mensaje enviado por el Papa Francisco no fue algo casual, un grupo de personas que tenían comunicación con el Vaticano le informaron sobre el trabajo que está desarrollando la organización.



“El Papa dijo que estaba interesado, que quería más información y le gustó mucho y decidió mandarnos ese mensaje, para nosotros fue una sorpresa total”, confiesa Uli.

Que los chicos tomen sus iniciativas



La propuesta era muy clara y bien dirigida. Que sean los propios chicos los que tomen las iniciativas y que sean ellos los que hagan sus propuestas sobre lo quieren hacer en su tiempo libre.



“No somos nosotros los misioneros los que proponemos las actividades a realizar, sino que estando aquí en la vecindad nos damos cuenta lo que les gusta a los niños y jóvenes y ellos lo hacen”, explica.



En tres grupos los 120 niños y jóvenes demuestran sus habilidades en las distintas áreas. Un grupo es el del circo en donde montan zancos, hacen acrobacias y malabares con mucha habilidad. El otro es el grupo de niñas que bailan danzas del pueblo afro combinadas con ritmos modernos. El grupo musical de hip hop lo integran chicos que componen sus propias canciones con mensaje que denuncian la violencia, la injusticia y la corrupción, pero a la vez reflejan las bellezas del entorno que rodea a Tumaco. También existen otros grupos infantiles y juveniles que trabajan sobre temas socio políticos.



Con mucha satisfacción cuenta que varios jóvenes después de haber pasado por el Centro Afro Tumaco, lograron ingresar a universidades como la Nacional de Bogotá, por lo que empieza a surgir una nueva generación “que le están demostrando al mundo que tienen la capacidad de salir adelante”.



Es consciente que ellos viven en un ambiente en donde el conflicto armado y el narcotráfico están a la vuelta de la esquina, “pero justamente por eso el Centro Afro les está ofreciendo alternativas para que ellos vean que valen la pena y luchen por una vida diferentes y por un Tumaco sin violencia y sin drogas”.



Y no duda un solo instante cuando afirma que “lo bonito es que lo están logrando, a veces lo único que les falta son esas personas que quieran apoyarlos para hacer realidad sus sueños”.



También resalta que son muchachos adolescentes que tienen demasiada energía, por eso no se ahorra ningún esfuerzo paras inculcarles valores y una gran conciencia social.



“Para ellos es muy bonito ser visibles y ser reconocidos por un arte que ellos practican, no porque estén cargando un arma, entonces eso es como quitándoles a la guerra a estos muchachos”, reitera finalmente.



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO