'Influencer' murió arrollado por una camioneta en vías de Caldas

El influencer antioqueño Carlos Arango, conocido en redes sociales como 'El Paisa Nea', murió en un accidente de tránsito en la vía Manizales - Medellín luego de que la moto en la que viajaba con su novia fuera arrollada por una camioneta.



Los hechos, de acuerdo con información de la Concesión Pacífico 3, se presentaron en el kilómetro 37, entre La Estrella y la Felisa, sector Los Cuervos. Esto ocurrió cuando Arango regresaba a su lugar de residencia, Envigado (Antioquia), tras un recorrido por varios sitios turísticos del Eje Cafetero.



De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, la camioneta de alta gama viajaba en aparente exceso de velocidad.



Lamento con toda mi tristeza contarles que nuestro gran amigo Carlitos Arango @PAISANEA falleció en la tarde en accidente de tránsito. Estamos devastados con la noticia aún cuando guardamos en el corazón sus sonrisas y todo su cariño.



Es un día muy triste. Descansa amigo pic.twitter.com/xjBQLFBl1b — Jesucristo Carrefour (@CristoAtado) October 12, 2020

"El joven se hace en un costado de la vía y en ese momento viene una camioneta, en aparente exceso de velocidad y lo arrolla. Él falleció en el sitio, sufrió muchos traumas severos que le causaron la muerte de inmediato", señaló el teniente Eduardo Naranjo, jefe de Policía de Tránsito del departamento de Caldas.



El oficial indicó, además, que su pareja, quien viaja con él, no resultó herida, pues se encontraba de pie al lado de la moto, por lo que no fue alcanzada por el vehículo. Respecto a los dos ocupantes de la camioneta, precisó que resultaron ilesos, pese a que esta se salió de la vía.



"Avanzamos en la investigación para determinar si además de exceso de velocidad hubo otras infracciones. Dentro de las hipótesis está que la rapidez que venía no le tiempo de esquivar al motociclista", agregó Naranjo.



Al conductor de la camioneta se le inició un proceso por homicidio culposo. Foto: Concesión Pacífico 3

El jefe de la Policía de Tránsito departamental apuntó, además, que el conductor de la vehículo implicado no está detenido, pero sí vinculado a la investigación.



"Se le realizó la prueba de alcoholemia y no arrojó resultado positivo de consumo, por esto el conductor no queda detenido, pero inicia el proceso por homicidio culposo en accidente de tránsito", dijo Naranjo.



Los usuarios de redes sociales, donde este motociclista antioqueño era conocido por compartir contenido sobre sus viajes, lamentaron su fallecimiento.



MANIZALES