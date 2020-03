En Cartagena el PAE cojea, en Bolívar lo vigilan con lupa

Luego de dos meses de iniciadas las clases en los colegios públicos de Cartagena, los niños aún no reciben las raciones alimenticias del programa de alimentación escolar, PAE.



Y, según veedores de la ciudad, no lo recibirán, en el mejor de los casos, sino hasta mediados de año.



No es la primera vez que las autoridades de la ciudad dejan a los niños sin sus raciones; durante el año 2018, ante la crisis de interinidad que vivió Cartagena, los estudiantes de los colegios públicos no fueron beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar, PAE.

Por tercera vez, la Bolsa Mercantil de Colombia ofreció una rueda de negocios el pasado viernes para elegir a un nuevo comisionista que represente al Distrito, y así poner en marcha el PAE, para las 104 instituciones públicas de la Ciudad Heroica.



Y pese a que fue elegida la empresa Miguel Quijano S.A., César Cárcamo, veedor de la ciudad, asegura que no es la mejor opción, pues este grupo tendría a sus espaldas 12 investigaciones disciplinarias por la misma bolsa mercantil.



“Miguel Quijano es una entidad privada que oficiará como corredor de bolsa para acompañar al Distrito en la escogencia del operador, es decir un intermediario que pidió el 0,49 por ciento de comisión, pero recordemos que a junio del 2018 sumaba 12 sanciones disciplinarias, la mayoría por la misma bolsa mercantil”, dice César Quijano, experto en el tema.

Comunidades afro de Leticia del Canal del Dique piden yuca, plátano y pescado en el PAE Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Ya habían sido descartadas las empresa Comfinagro S.A, para representar al Distrito en el cumplimiento del PAE. Esta firma también es cuestionada por presuntas prácticas comerciales irregulares.



No obstante, el Distrito sostiene que antes de finalizar el mes de marzo los niños comenzarán a recibir sus raciones.



Sin embargo, la crisis financiera que por la que pasa la ciudad, con varios procesos embargados no es atractiva para la mayoría de operadores de alimentación escolar. Lo que, según el experto, podría demorar la adjudicación, hasta mayo e incluso junio.



Mientras tanto, en zona rural de Cartagena, las comunidades exigen un PAE diferencial, el cual plantea la ley.



“A nosotros que no nos vengan con una galleta y una leche, con la que engañan en muchas regiones; nosotros como comunidad afro tenemos derecho al PAE diferencial, como lo tuvimos el año pasado. Pedimos que nos traigan el mercado con yuca, patacón, pescado, carne y fruta como corresponde a nuestras tradiciones, acá en el colegio un grupo de mujeres cocina”, dice Nelson Rivero, fiscal del consejo comunitario de las comunidades afro, de la vereda Leticia, sobre el Canal del Dique.

En Bolívar ya arrancó pero lo tienen en la mira

Para el departamento de Bolívar, la adjudicación del Plan de Alimentación Escolar, (PAE) se hizo el pasado mes de enero y tendrá una cobertura para 113.324 estudiantes registrados.



No obstante, Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, pidió la vigilancia de la Procuraduría al proceso de adjudicación del contrato.



Vicente Blel Scaff, Gobernador de Bolívar informó que la adjudicación fue otorgada a cuatro consorcios que cubrirán el PAE, con el suministro de una ración diaria para cada estudiante.



La selección fue distribuida de la siguiente manera: Consorcio ‘Alimentando Sonrisas’ (Depresión Momposina y la región de Las Lobas por $6.931 millones de pesos; la unión temporal ‘Por un Nuevo Horizonte’ cubrirá la región norte del canal del Dique con un presupuesto de $8.434 millones de pesos. La unión ‘Nutriendo Escolares’ cubrirá la región del Magdalena Medio y la Mojana con un presupuesto de $6.728 millones de pesos, y la unión temporal Montes de María que manejará recursos por un valor de 5.661 millones de pesos.



“La vigencia del plan será para priorizar a 113.324 estudiantes y comprenderá un poco más de (6) seis meses del año escolar”, explicó el Gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff.





JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas