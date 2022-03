Un oso de anteojos fue captado por la comunidad, cuando aleja de su hábitat a dos perros que intentaron quitarle su tranquilidad y violar su espacio natural en Nariño.

La inusual escena la vivió un habitante en el corregimiento Miraflores, en zona rural del municipio Cumbal, que además de que se hizo viral a través de las redes sociales y sirvió para despertar conciencia entre la población de esa zona del sur del departamento sobre la necesidad de proteger a esta especie en vía de extinción.



Todo empieza cuando dos caninos, uno de color café y el otro de color negro, se acercan hasta un pequeño bosque en la parte alta de una montaña y ladran constantemente dirigiendo su mirada hasta los árboles como si algo les inquietara.



De pronto, los perros comienzan a correr y es porque del bosque sale un oso andino corriendo y persigue a los que considera han interrumpido en su territorio.



Luego, el oso sigue su persecución por la ladera y se detiene hasta llegar a una distancia de casi 50 metros de uno de los perros que no para de ladrar.



Seguidamente, el mamífero, de aproximadamente dos metros de altura, llega hasta un árbol, intenta treparse pero prefiere seguir caminando sin quitarle la mirada a los perros que no se cansan de ladrar.



El oso, propio de Los Andes tropicales, en los últimos tiempos ha estado buscando salir de su territorio, pero corriendo el riesgo de llegar a lugares habitados por personas que no dejan de sorprenderse y mostrar el temor y miedo por su presencia.



Ante esta clase de apariciones registradas en las redes sociales, no faltaron quienes aprovecharon la ocasión para enviar mensajes dirigidos a la protección y conservación de estos animales.



Es el caso de Fredy Goyes quien aconsejó que para evitar el ataque de un oso, se debe cercar la finca para impedir que las vacas ingresen al páramo o bosque. Pero no solo eso, también recomienda vigilar de manera constante el ganado, especialmente en temporadas de lluvia.



Desde un medio de comunicación de la ciudad de Ipiales que reprodujo el mismo video, se solicitó a la comunidad residente en la zona no hacerle daño al oso y alejarse.



Igualmente, se recordó la importancia que tiene el oso de anteojos al ser considerado como el guardián de los páramos y jardinero del bosque, toda vez que ayuda a dispersar semillas y a la renovación de los ecosistemas.



La Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño) también ha venido impulsando campañas educativas y de protección del oso bajo la frase “guardianes de nuestro legado”.



Según la entidad, se trata de una especie muy tímida y solitaria, de hábitos diurnos, se reproduce lentamente, las hembras dan entre una y cuatro crías, lactan por un año y pueden brindar cuidado parental hasta por dos años.



PASTO