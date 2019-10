Nuevo gobernador haría 'cambios' en la Industria Licorera de Caldas

La Industria Licorera de Caldas es una, si no la más importante empresa del departamento. De ella provienen significativas transferencias para la salud, el deporte y la cultura de los caldenses. Por esta razón, su sindicato, Sintrabecolicas, citó a los tres candidatos a la Gobernación para conocer qué pasará con ella cuando el actual mandatario –Guido Echeverri Piedrahita- deje su cargo.

En el encuentro se formularon diez preguntas enfocadas al desarrollo de la empresa, la exportación de productos, el aumento de utilidades. Sin embargo la más constante es si el nuevo Gobernador mantendría al actual gerente –Luis Roberto Rivas- y el gobierno corporativo que se implementó bajo la actual administración. De los tres aspirantes, solo uno pensaría en mantenerlo.



Cabe anotar, que bajo una ordenanza, en 2018 la Asamblea aprobó el modelo de gobierno corporativo, con el fin de tener una junta directiva que le quitara sesgos de corrupción al manejo de la empresa. Ante ambas inquietudes esto fue lo que respondieron los candidatos.

Luis Carlos Velásquez

Movimiento Unidos por Caldas

“Primero estamos enfocados en ganar, pero Rivas ha sido un gran gerente y no tengo problema en darle continuidad a su gestión con la que las utilidades han mejorado en más de un 60 por ciento. Pero tendremos nuevos retos, hay que seguir creciendo.

El gobierno corporativo y la política de datos abiertos tienen que seguir, pues ayudan a tener mayor control. Invertiremos en sistematización para que cada vez seamos más transparentes y la ciudadanía ayude a vigilar uno de sus patrimonios más relevantes”.

Ángelo Quintero

Partido Conservador

“Los resultados son buenos, nadie puede desconocerlos, pero creo que tenemos que pensar que vienen cuatro años de nueva administración y hay que poner nuevos medios para cumplir metas más ambiciosas.

Respecto al tipo de administración, retroceder, nunca. Tenemos que mejorar lo que hay, revisaremos la ordenanza para actualizarla y hay ver cómo podemos convertir a la ILC en una empresa más competitiva, productiva y, sobre todo, transparente”.

Camilo Gaviria

Centro Democrático

“Reconozco las utilidades que ahora tiene la Licorera, pero vamos a nombrar un gerente que nos dé confianza, el actual no lo hace, porque hizo buena Alcaldía en Manizales, pero después empezaron las investigaciones.

Hay que analizar cómo nos dejan la ILC, porque hoy no me voy tranquilo. Contrataremos una auditoría internacional para saber en qué condiciones queda y poner tomar decisiones”.



Como resultado de este foro, la mayor coincidencia entre los tres aspirantes a ocupar el Palacio Amarillo, en Manizales, es que la ILC se impondrá nuevos retos en ventas que se estipulan en mercados internacionales.



La aspiración general es a lograr que del 1 de enero de 2020, al 31 de diciembre de 2023 la Licorera duplique sus utilidades que, a mayo de este año, alcanzaron los 50.409 millones de pesos.

​

LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO MANIZALES